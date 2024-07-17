¥Ó¡¼¥ë¤È¥¢¡¼¥È¤Î¡ÈÆÃÊÌ¤Ê´Ø·¸¡É¤È¤Ï? ¥«¥ë¥Á¥ã¡¼È¯¿®ÃÏ¡¦¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¤Î¿Íµ¤¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤¬¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì
À¤³¦Åª¤Ê¥¢¡¼¥È¤È¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ÎÈ¯¿®ÃÏ¤Ç¤¢¤ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¥ª¥·¥ã¥ì¥¿¥¦¥ó¡¦¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¤¬¡¢¼Â¤Ï¡È¥Ó¡¼¥ë¤Å¤¯¤ê¤Î³¹¡É¤Ç¤â¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«? 1988Ç¯¤Ë¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¤ÇÃÏ°èÌ©Ãå·¿¤Î¸Ä¿Í·Ð±Ä¤È¤·¤Æ»Ï¤Þ¤ê¡¢¤¤¤Þ¤äÀ¤³¦Åª¤Ê¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¥Ö¡¼¥à¤ò¸£°ú¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¡ÖBrooklyn Brewery(¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¡¦¥Ö¥ë¥ï¥ê¡¼)¡×¡£¤½¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤Î¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥Ò¥ó¥Ç¥£¤Ï¸µAPÄÌ¿®¤Îµ¼Ô¤Ç¡¢°û¼ò¤¬¤´Ë¡ÅÙ¤ÎÃæÅì¤Î¹ñ¤ËÂÚºßÃæ¤Ë¤Ê¤¼¤«(?)½Ð²ñ¤Ã¤¿Ì£¤ï¤¤¿¼¤¤¥Ó¡¼¥ë¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¡¢µ¢¹ñ¸å¤Ë¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¤Ç¿·Ê¹¼Ò¤Ë¶Ð¤á¤ë¤«¤¿¤ï¤é¡¢¼«Âð¤Ç¥Ó¡¼¥ëÀ½Â¤¤ò³«»Ï¤·¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£
19À¤µª¤Ë¤Ï¸ÄÀÅª¤Ê¥Ö¥ë¥ï¥ê¡¼¤¬Â¿¿ôÂ¸ºß¤¹¤ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«ºÇÂç¤Î¥Ó¡¼¥ëÀ¸»ºÃÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤Ã¤¿¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¤â¡¢1980Ç¯Âå¤Ë¤Ï»º¶È¤¬¿êÂà¤·¤Æ³èµ¤¤ò¼º¤Ã¤¿¡¢¼£°Â¤Î°¤¤¥¨¥ê¥¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¤¿¤Á¤Ï¡Ö¥Ó¡¼¥ë¤Ç³¹¤ò¸µµ¤¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢³¹¤Î³èÀ²½¤È¥Ó¡¼¥ë»º¶È¤ÎÉü¸¢¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¡¦¥Ö¥ë¥ï¥ê¡¼¤òÀßÎ©¡£19À¤µªÅö»þ¤Ë¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¤Ç¿Íµ¤¤Î¤¢¤Ã¤¿¥¦¥£¡¼¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥é¥¬¡¼¤ò¥ì¥·¥Ô¤Î¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¡Ö¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¥é¥¬¡¼¡×¤òÃÂÀ¸¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¡¦¥Ö¥ë¥ï¥ê¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¼èÄùÌòÉû¼ÒÄ¹¤ÎËÒ¸¶Ã£Ïº¤µ¤ó¡£ÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëT¥·¥ã¥Ä¤Î¥í¥´¤ËÃíÌÜ
¶Ã¤¯¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥í¥´¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¤«¤ÎÍÌ¾¤Ê¡ÖI Love New York¡×¥í¥´¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¤Ç¤¢¤ë¡¢¥ß¥ë¥È¥ó¡¦¥°¥ì¥¤¥¶¡¼¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¡ÖÌµÌ¾¤Î¥Ö¥ë¥ï¥ê¡¼¤¬Íê¤á¤ëÁê¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¼þ°Ï¤ÎÀ¼¤Ë¤â¼ª¤òÂß¤µ¤º¡¢¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¤Ï¥ß¥ë¥È¥ó¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò°ÍÍê¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÇ®°Õ¤Ë¤Û¤À¤µ¤ì¤¿¥ß¥ë¥È¥ó¤Ï¡¢¡Ö¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¡¦¥Ö¥ë¥ï¥ê¡¼¤Î¥Ó¡¼¥ë¤ò°ìÀ¸ÌµÎÁ¤Ç°û¤á¤ë¸¢Íø¡×¤òÊó½·¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò°ú¤¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡¢Ã¯¤«¤ËÃý¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤ÏÃ¡É¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥í¥´¤Î¡ÖB¡×¤ÎÇò¤¤É®µÂÎ¤ÎÊ¸»ú¤Ï¡¢¥Ó¡¼¥ë¤ÎË¢¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¡¦¥Ö¥ë¥ï¥ê¡¼¤Ï¡¢¡Ö¥í¡¼¥«¥ë¡×¡Ö¾®µ¬ÌÏ¡×¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡×¤ò¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ë¡¢ÃÏ¸µ¤Î¥Ð¡¼¤ä¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤È¡¢¥Ó¡¼¥ë¤È¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Î¼êºî¤ê¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤¿¤Ó¤¿¤Ó³«ºÅ¡£¥¢¡¼¥È¤ä²»³Ú¤Ê¤É¡È¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ò¤Ä¤Ê¤°¥³¥Í¥¯¥¿¡¼¡É¤È¤·¤Æ¡¢¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¤Î³èÀ²½¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ö¥ë¥ï¥ê¡¼¤ÎÈ¯Å¸¤È¤È¤â¤Ë¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¤Î³¹¤â¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¡¢Àè¿ÊÅª¤Ç¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¸½ºß¤Î»Ñ¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤ò¿ë¤²¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò»ý¤Ä¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¡¦¥Ö¥ë¥ï¥ê¡¼¤Ï¡¢º£Ç¯¤Ç35¼þÇ¯¡£2017Ç¯¤ËÆüËÜ¤Ç¤â»ö¶È¤ò³«»Ï¤·¡¢2020Ç¯¤Ë¤ÏÀ¤³¦½é¤È¤Ê¤ë¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×Å¹¡ÖB by The Brooklyn Brewery¡×¤ò¡¢ÆüËÜ¶¶³õÄ®¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å¹¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡¢ÈþÍÆ»Õ¤ä¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿ÍÍ¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò»ý¤Ä¸ÄÀÇÉ¤¾¤í¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡È¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¤ÎÊ¸Ì®¡É¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥¢¡¼¥È¤ä²»³Ú¤È°ì½ï¤ËÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ó¡¼¥ë¤¬³Ú¤·¤á¤ë¾ì¤È¤·¤Æ¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¿Í¤¿¤Á¤¬½¸¤¤¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤Û¤É¡¢¤½¤Î¡ÖB by The Brooklyn Brewery¡×¤Ç¤·¤«°û¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¡Ø¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¥Ñ¥ë¥×¥¢¡¼¥È¥Ø¥¤¥¸¡¼IPA¡Ù¤¬¡¢Á´¹ñ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤È¡Ö¥¿¥Ã¥×¡¦¥Þ¥ë¥·¥§¡×¸ÂÄê¤Ç¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ø¥¤¥¸¡¼(Hazy)¤È¤Ï¡ÈÂù¤Ã¤¿¡É¡¢IPA¤Ï¡È¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¡¦¥Ú¡¼¥ë¥¨¡¼¥ë¡É¤ÎÎ¬¤Ç¡¢¡È¥Ø¥¤¥¸¡¼IPA¡É¤Ï¤½¤ÎÌ¾¤¬¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢Âù¤ê¤Î¤¢¤ë¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤ä²«¿§¤Î¸«¤¿ÌÜ¤¬ÆÃÄ§¤Î¥Ó¡¼¥ë¤Î¤³¤È¡£¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ÏÆüËÜ¤Î¥Ó¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤ªÌÜ¤Ë¤«¤«¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤Ç¡È¥Ý¥Ã¥×¥¢¡¼¥È¡É¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£Ì£¤ï¤¤¤Ï¤È¤¤¤¦¤È¡¢¥È¥í¥Ô¥«¥ë¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò»×¤ï¤»¤ë¹á¤ê¤È¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤¤¶ìÌ£¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¤È¤í¤ß¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤ÏÁêÅö¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë!
ÆÃÊÌ´¶¤¬Ä¾´¶Åª¤ËÅÁ¤ï¤ë¡Ø¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¥Ñ¥ë¥×¥¢¡¼¥È¥Ø¥¤¥¸¡¼IPA¡Ù¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó
¤Þ¤¿¡¢È¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¶õ¤Êª·ï¤ä¼è¤ê²õ¤·Í½Äê¤Î¥Ó¥ë¤Ê¤É¤Î»þ¸ÂÅª¶õ´Ö¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡ÈÅÔ»Ô¤Î·ä´Ö¤Ë¶õ´Ö¥á¥Ç¥£¥¢¤ò½Ð¸½¤µ¤»¤ë¡É¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¥¢¡¼¥È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¥½¥Î ¥¢¥¤¥À¡×¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¡¢¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×Å¹¡ÖB by The Brooklyn Brewery¡×¤Ë¤Æ¡¢¾¦ÉÊÌ¾¤Ç¤â¤¢¤ë¡È¥Ñ¥ë¥×¥¢¡¼¥È¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿¥¢¡¼¥ÈºîÉÊ¤òÅ¸¼¨¡£»²²Ã¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òº¬Äì¤È¤·¤¿´Ä¶¡¦¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤òÅ¸³«¤¹¤ëÆ£¸µÌÀ¤µ¤ó¤È¡¢¸½Âå¤ò±Ç¤¹¶À¤È¤·¤Æ¡Ögirl¡¿¥ª¥ó¥Ê¥Î¥³¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¥³¥ß¥Ã¥¯ÉÁ¼Ì¤ÎÀþ²è¤Ç½÷À¤òÉÁ¤¯Hogalee¤µ¤ó¤Î2¿Í¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥½¥Î ¥¢¥¤¥À¡×¤ò¼çºÅ¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÆ£¸µÌÀ¤µ¤ó
Hogalee¤µ¤ó¤Ï¡È¸½Âå¤ò±Ç¤¹¶À¡É¤È¤·¤Æ½÷À¤òÉÁ¤¯¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤Ê¤¼¡Ö¥½¥Î ¥¢¥¤¥À¡×¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¤Î¤«? ¤ÎÅú¤¨¤Ï¡¢Î¾¼Ô¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ä¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Î¶¦ÄÌÀ¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¡Ø¥½¥Î ¥¢¥¤¥À¡Ù¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤Ë¡¢¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¥é¥¬¡¼¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡×¡£ËÜ²È¤Î¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¡¦¥Ö¥ë¥ï¥ê¡¼¤¬ÃÏ¸µ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¡È¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥óÎ®¡É¤Î±ï¤«¤é¡¢º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¡£
2¿Í¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎºîÉÊ¤Ï7·î18Æü¤«¤é8·î1Æü¤Þ¤Ç¡¢ÆüËÜ¶¶³õÄ®¡ÖB by The Brooklyn Brewery¡×¤Ë¤Æ¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥Ó¡¼¥ë¤È¥¢¡¼¥È¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡È¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¤ÎÉ÷¡É¤òÀ¸¤Ç´¶¤¸¤¿¤¤! ¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤ªÅ¹¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤«¤¬?
¢£information
Brooklyn Brewery¡ß¥½¥Î ¥¢¥¤¥À¡¡¡Ö¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¥Ñ¥ë¥×¥¢¡¼¥È¥Ø¥¤¥¸¡¼IPA¡×È¯ÇäµÇ°¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥óÅ¸¼¨
²ñ¾ì¡§B by The Brooklyn Brewery
´ü´Ö¡§7·î18Æü¡Á8·î1Æü
19À¤µª¤Ë¤Ï¸ÄÀÅª¤Ê¥Ö¥ë¥ï¥ê¡¼¤¬Â¿¿ôÂ¸ºß¤¹¤ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«ºÇÂç¤Î¥Ó¡¼¥ëÀ¸»ºÃÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤Ã¤¿¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¤â¡¢1980Ç¯Âå¤Ë¤Ï»º¶È¤¬¿êÂà¤·¤Æ³èµ¤¤ò¼º¤Ã¤¿¡¢¼£°Â¤Î°¤¤¥¨¥ê¥¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¤¿¤Á¤Ï¡Ö¥Ó¡¼¥ë¤Ç³¹¤ò¸µµ¤¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢³¹¤Î³èÀ²½¤È¥Ó¡¼¥ë»º¶È¤ÎÉü¸¢¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¡¦¥Ö¥ë¥ï¥ê¡¼¤òÀßÎ©¡£19À¤µªÅö»þ¤Ë¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¤Ç¿Íµ¤¤Î¤¢¤Ã¤¿¥¦¥£¡¼¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥é¥¬¡¼¤ò¥ì¥·¥Ô¤Î¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¡Ö¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¥é¥¬¡¼¡×¤òÃÂÀ¸¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¡¦¥Ö¥ë¥ï¥ê¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¼èÄùÌòÉû¼ÒÄ¹¤ÎËÒ¸¶Ã£Ïº¤µ¤ó¡£ÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëT¥·¥ã¥Ä¤Î¥í¥´¤ËÃíÌÜ
¶Ã¤¯¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥í¥´¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¤«¤ÎÍÌ¾¤Ê¡ÖI Love New York¡×¥í¥´¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¤Ç¤¢¤ë¡¢¥ß¥ë¥È¥ó¡¦¥°¥ì¥¤¥¶¡¼¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¡ÖÌµÌ¾¤Î¥Ö¥ë¥ï¥ê¡¼¤¬Íê¤á¤ëÁê¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¼þ°Ï¤ÎÀ¼¤Ë¤â¼ª¤òÂß¤µ¤º¡¢¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¤Ï¥ß¥ë¥È¥ó¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò°ÍÍê¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÇ®°Õ¤Ë¤Û¤À¤µ¤ì¤¿¥ß¥ë¥È¥ó¤Ï¡¢¡Ö¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¡¦¥Ö¥ë¥ï¥ê¡¼¤Î¥Ó¡¼¥ë¤ò°ìÀ¸ÌµÎÁ¤Ç°û¤á¤ë¸¢Íø¡×¤òÊó½·¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò°ú¤¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡¢Ã¯¤«¤ËÃý¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤ÏÃ¡É¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥í¥´¤Î¡ÖB¡×¤ÎÇò¤¤É®µÂÎ¤ÎÊ¸»ú¤Ï¡¢¥Ó¡¼¥ë¤ÎË¢¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¡¦¥Ö¥ë¥ï¥ê¡¼¤Ï¡¢¡Ö¥í¡¼¥«¥ë¡×¡Ö¾®µ¬ÌÏ¡×¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡×¤ò¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ë¡¢ÃÏ¸µ¤Î¥Ð¡¼¤ä¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤È¡¢¥Ó¡¼¥ë¤È¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Î¼êºî¤ê¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤¿¤Ó¤¿¤Ó³«ºÅ¡£¥¢¡¼¥È¤ä²»³Ú¤Ê¤É¡È¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ò¤Ä¤Ê¤°¥³¥Í¥¯¥¿¡¼¡É¤È¤·¤Æ¡¢¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¤Î³èÀ²½¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ö¥ë¥ï¥ê¡¼¤ÎÈ¯Å¸¤È¤È¤â¤Ë¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¤Î³¹¤â¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¡¢Àè¿ÊÅª¤Ç¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¸½ºß¤Î»Ñ¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤ò¿ë¤²¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò»ý¤Ä¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¡¦¥Ö¥ë¥ï¥ê¡¼¤Ï¡¢º£Ç¯¤Ç35¼þÇ¯¡£2017Ç¯¤ËÆüËÜ¤Ç¤â»ö¶È¤ò³«»Ï¤·¡¢2020Ç¯¤Ë¤ÏÀ¤³¦½é¤È¤Ê¤ë¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×Å¹¡ÖB by The Brooklyn Brewery¡×¤ò¡¢ÆüËÜ¶¶³õÄ®¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å¹¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡¢ÈþÍÆ»Õ¤ä¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿ÍÍ¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò»ý¤Ä¸ÄÀÇÉ¤¾¤í¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡È¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¤ÎÊ¸Ì®¡É¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥¢¡¼¥È¤ä²»³Ú¤È°ì½ï¤ËÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ó¡¼¥ë¤¬³Ú¤·¤á¤ë¾ì¤È¤·¤Æ¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¿Í¤¿¤Á¤¬½¸¤¤¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤Û¤É¡¢¤½¤Î¡ÖB by The Brooklyn Brewery¡×¤Ç¤·¤«°û¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¡Ø¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¥Ñ¥ë¥×¥¢¡¼¥È¥Ø¥¤¥¸¡¼IPA¡Ù¤¬¡¢Á´¹ñ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤È¡Ö¥¿¥Ã¥×¡¦¥Þ¥ë¥·¥§¡×¸ÂÄê¤Ç¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ø¥¤¥¸¡¼(Hazy)¤È¤Ï¡ÈÂù¤Ã¤¿¡É¡¢IPA¤Ï¡È¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¡¦¥Ú¡¼¥ë¥¨¡¼¥ë¡É¤ÎÎ¬¤Ç¡¢¡È¥Ø¥¤¥¸¡¼IPA¡É¤Ï¤½¤ÎÌ¾¤¬¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢Âù¤ê¤Î¤¢¤ë¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤ä²«¿§¤Î¸«¤¿ÌÜ¤¬ÆÃÄ§¤Î¥Ó¡¼¥ë¤Î¤³¤È¡£¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ÏÆüËÜ¤Î¥Ó¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤ªÌÜ¤Ë¤«¤«¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤Ç¡È¥Ý¥Ã¥×¥¢¡¼¥È¡É¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£Ì£¤ï¤¤¤Ï¤È¤¤¤¦¤È¡¢¥È¥í¥Ô¥«¥ë¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò»×¤ï¤»¤ë¹á¤ê¤È¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤¤¶ìÌ£¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¤È¤í¤ß¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤ÏÁêÅö¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë!
ÆÃÊÌ´¶¤¬Ä¾´¶Åª¤ËÅÁ¤ï¤ë¡Ø¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¥Ñ¥ë¥×¥¢¡¼¥È¥Ø¥¤¥¸¡¼IPA¡Ù¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó
¤Þ¤¿¡¢È¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¶õ¤Êª·ï¤ä¼è¤ê²õ¤·Í½Äê¤Î¥Ó¥ë¤Ê¤É¤Î»þ¸ÂÅª¶õ´Ö¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡ÈÅÔ»Ô¤Î·ä´Ö¤Ë¶õ´Ö¥á¥Ç¥£¥¢¤ò½Ð¸½¤µ¤»¤ë¡É¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¥¢¡¼¥È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¥½¥Î ¥¢¥¤¥À¡×¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¡¢¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×Å¹¡ÖB by The Brooklyn Brewery¡×¤Ë¤Æ¡¢¾¦ÉÊÌ¾¤Ç¤â¤¢¤ë¡È¥Ñ¥ë¥×¥¢¡¼¥È¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿¥¢¡¼¥ÈºîÉÊ¤òÅ¸¼¨¡£»²²Ã¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òº¬Äì¤È¤·¤¿´Ä¶¡¦¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤òÅ¸³«¤¹¤ëÆ£¸µÌÀ¤µ¤ó¤È¡¢¸½Âå¤ò±Ç¤¹¶À¤È¤·¤Æ¡Ögirl¡¿¥ª¥ó¥Ê¥Î¥³¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¥³¥ß¥Ã¥¯ÉÁ¼Ì¤ÎÀþ²è¤Ç½÷À¤òÉÁ¤¯Hogalee¤µ¤ó¤Î2¿Í¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥½¥Î ¥¢¥¤¥À¡×¤ò¼çºÅ¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÆ£¸µÌÀ¤µ¤ó
Hogalee¤µ¤ó¤Ï¡È¸½Âå¤ò±Ç¤¹¶À¡É¤È¤·¤Æ½÷À¤òÉÁ¤¯¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤Ê¤¼¡Ö¥½¥Î ¥¢¥¤¥À¡×¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¤Î¤«? ¤ÎÅú¤¨¤Ï¡¢Î¾¼Ô¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ä¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Î¶¦ÄÌÀ¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¡Ø¥½¥Î ¥¢¥¤¥À¡Ù¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤Ë¡¢¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¥é¥¬¡¼¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡×¡£ËÜ²È¤Î¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¡¦¥Ö¥ë¥ï¥ê¡¼¤¬ÃÏ¸µ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¡È¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥óÎ®¡É¤Î±ï¤«¤é¡¢º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¡£
2¿Í¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎºîÉÊ¤Ï7·î18Æü¤«¤é8·î1Æü¤Þ¤Ç¡¢ÆüËÜ¶¶³õÄ®¡ÖB by The Brooklyn Brewery¡×¤Ë¤Æ¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥Ó¡¼¥ë¤È¥¢¡¼¥È¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡È¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¤ÎÉ÷¡É¤òÀ¸¤Ç´¶¤¸¤¿¤¤! ¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤ªÅ¹¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤«¤¬?
¢£information
Brooklyn Brewery¡ß¥½¥Î ¥¢¥¤¥À¡¡¡Ö¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¥Ñ¥ë¥×¥¢¡¼¥È¥Ø¥¤¥¸¡¼IPA¡×È¯ÇäµÇ°¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥óÅ¸¼¨
²ñ¾ì¡§B by The Brooklyn Brewery
´ü´Ö¡§7·î18Æü¡Á8·î1Æü