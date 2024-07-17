¤¢¤Î¥¸¡¼¥¿¡¼¤âÂçÃ«æÆÊ¿¤òÀä»¿¡¡¡ÈNY¤Îµ®¸ø»Ò¡É¤È½Å¤Ê¤ëÀº¿ÀÌÌ¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁ´¤¯¶Ã¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×
µå±ã´ü´ÖÃæ¤ËÂçÃ«¤Ë¸ÀµÚ
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à¤¬16Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö17Æü¡Ë¤ËÊÆ¥Æ¥¥µ¥¹½£¥¢¡¼¥ê¥ó¥È¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¡Ö2ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£3²ó¤Ëµå±ã¤Ç¤Ï¼«¿È½é¤È¤Ê¤ëÀèÀ©3¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£4Ç¯Ï¢Â³4ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤ÇÂÔË¾¤Î°ìÈ¯¡£¤³¤ì¤Çµå±ã»Ë¾å½é¤Î¡È¾¡ÍøÅê¼ê¡õHR¡É¤È¤¤¤¦°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£¤³¤Îµå±ã´ü´ÖÃæ¤Ë¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Îµ®¸ø»Ò¤È¸À¤ï¤ì¤¿¥Ç¥ì¥¯¡¦¥¸¡¼¥¿¡¼»á¤â¼êÊü¤·¤ÇÂçÃ«¤ò¾Î¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µå±ãÁ°Æü¡¢ÊÆ¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡ÖHerd w/Colin Cowherd¡×¸ø¼°X¤Ç¤Ï¥¸¡¼¥¿¡¼¤¬Æ°²è¤ÇÅÐ¾ì¡£ÂçÃ«¤ËÂÐ¤¹¤ë¶Ã¤¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡ÖÎ¨Ä¾¤Ë¿½¤·¾å¤²¤Æ¡¢¥ª¥ª¥¿¥Ë¤¬¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¾å¤ÇÀ®¤·¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤À¤±¤ËÎ±¤Þ¤é¤Ê¤¤Â¿¤¯¤Î¤³¤È¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤¤Ã¤È¡¢Àº¿ÀÅª¤ËÃ¯¤è¤ê¤â¥¿¥Õ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¿´¿È¤È¤â¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£
¡Ö¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¥ì¥Ù¥ë¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¤·¤Þ¤¹¤·¡¢MVP¤À¤Ã¤Æ³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Èà¡ÊÂçÃ«¡Ë¤¬³°Ìî¤ÎÀ¼¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ï¶Ã¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÅêÂÇÎ¾ÌÌ¤Ç¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤»¤ë¤³¤È¤ÏÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÎÏÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ä¥ó¥¡¼¥¹°ì¶Ú¤ÇÄÌ»»3465°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¼ç¾¤È¤·¤ÆÄ¹¤é¤¯Ì¾ÌçµåÃÄ¤ò»Ù¤¨¤¿¥¸¡¼¥¿¡¼»á¡£¡Ö»ä¤¬¸½Ìò¤À¤Ã¤¿º¢¤Ï¡¢¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¤¬»¶¤ë¤Î¤¬·ù¤Ç¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£¤½¤ì¤ÏÈà¡ÊÂçÃ«¡Ë¤¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²¿¤«¤¢¤Ã¤Æ¤â°ìÅÙ¸ÀµÚ¤·¤¿¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤ê¡£Èà¤Î¤¹¤ë¤³¤È¤¹¤Ù¤Æ¤¬»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÁ´¤¯¶Ã¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼«¿È¤Î·Ð¸³¤È¤â½Å¤Í¤¿¡£º£µ¨ÂÇÎ¨¡¢ËÜÎÝÂÇ¡¢ÂÇÅÀ¤Î3ÉôÌç¤Ç¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°3·æ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂçÃ«¡£¥¸¡¼¥¿¡¼»á¤ÎÌÜ¤Ë¤Ï¡¢³èÌö¤ÏÅöÁ³¤È±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë