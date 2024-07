天皇皇后両陛下は、「太平洋・島サミット」に出席した各国の首脳らを皇居・宮殿に招き、茶会を催されました。

17日午後4時頃、陛下と和服姿の皇后さまは、きのう開幕した「太平洋・島サミット」に出席しているパラオなど14の国や地域の首脳夫妻らを握手で出迎えられました。

陛下は英語で、「今回のサミットが私たちの間の友好親善や協力関係のさらなる発展につながることを心から願っております(It is my sincere hope that the meeting will lead to the further development of friendship,goodwill and cooperations among us.)」とおことばを述べられました。

茶会には秋篠宮さまと次女の佳子さまも出席され、両陛下は和やかに歓談されました。

この後、宮殿の玄関で一人一人と親しく挨拶を交わし笑顔で見送られました。