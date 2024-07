ONF、デビュー後初のインストゥルメンタルアルバム「INFUSE」を8月2日にリリース

ONFが初めてのインストゥルメンタルアルバムを発売する。所属事務所WMエンターテインメントは本日(17日)、「8月2日にONFが初めてのインストゥルメンタルアルバムを発売する。今回のアルバムはLPとしても作成されるので、ONFの音楽をより特別に鑑賞できるだろう」と明かした。同日の0時、公式チャンネルを通じてカミングスーンイメージが公開され、ファンの大きな関心を集めた。公開されたイメージには、ONFとFUSE(ファンの名称)の間にINを加えたアルバムのタイトル「INFUSE」が目を引く。

「From ONF」「To FUSE」など、まるでONFがファンに送るハガキのように制作されたイメージは、アルバムに収録されているトラックに対する期待を高めている。様々な風景が盛り込まれた4カットの写真と共に「僕たちといつも一緒にいてくれてありがとう」という意味の「THANK YOU FOR ALWAYS BEING WITH US」と書かれており、ファンをときめかせている。アルバムを発売するたび、ファンを想う気持ちを盛り込んだメッセージを伝え、格別なファンへの愛を見せてきたONFの今回のインストゥルメンタルアルバムは、8月3日のデビュー7周年を控え、ファンにとってプレゼントのようなアルバムになると予想される。