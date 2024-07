ÂçÀôÍÎ¡¢¤Þ¤À²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡ÈÆ´¤ì¤ÎÌò¼Ô¡É¸ì¤ë¡Ö¡Ø¤³¤ÎÀ¤¤Î²Ì¤Æ¡Ù¤Î¥»¥ê¥Õ¸À¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡×

俳優の大泉洋(51歳)が、7月16日に放送されたバラエティ番組「おにぎりあたためますか」(北海道テレビ)に出演。まだ会っていない“憧れの役者”について語った。番組は現在、「全国制覇3周目・福井の旅」として、大泉、戸次重幸、森唯菜アナの3人が福井県を訪問。その道中、視聴者から寄せられた「今後会ってみたい有名人はいますか?」との質問メールが読み上げられる。大泉は東京で仕事をするようになって20年が経ち、会いたかったお笑い芸人の人たちをはじめ、音楽方面のビッグアーティストにも「だいたいお会いしちゃってる」と話したが、まだ会っていない“憧れの役者”はいるという。

それは「役者さんで憧れるって言ったら、私…豊川悦司さんかなぁ」と名前を挙げ、「1回、豊川さんお会いしてみたいですね。お会いしたいというか、仕事をしたいですね」と語る。そして「僕の好きな『この世の果て』(1994年/フジテレビ系)のセリフを言って欲しい。『たとえまた生まれ変わったとしても、未来永劫に』。これを言って欲しいですね。本人は覚えていないでしょうね(笑)。『世の中には星の数のほどの女がいる。しかし、その中に、お前のために命さえ差し出すような女は他にひとりもいない。ただのひとりも。お前は自分の犯した罪と、失ったものの大きさに苦しみ続けるんだ。たとえまた生まれ変わったとしても、未来永劫に…♪ジャーン、ジャーン(※主題歌 OH MY LITTLE GIRL/尾崎豊のイントロ)』」と歌を交えながら熱弁した。ちなみに、女優では岩下志麻に会いたいという。