¡Ö¼«Ê¬¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¯¥é¥Ö¤Ë´¶¼Õ¡×»³·ÁFWÍÅÄÎÇ¤¬¼¯»ùÅç¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ
¡¡¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¤Ï17Æü¡¢¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á¤ÎFWÍÅÄÎÇ(24)¤¬´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö38¡×¤Ë·èÄê¡£°ÜÀÒ´ü´Ö¤Ï2025Ç¯1·î31Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ê¡¢´ü´ÖÃæ¤Ï»³·Á¤ÈÂÐÀï¤¹¤ëÁ´¤Æ¤Î¸ø¼°Àï¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡¡ÍÅÄ¤Ï¤¤¤ï¤FC¤«¤é»³·Á¤Ëº£µ¨²ÃÆþ¤·¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇJ2¥ê¡¼¥°Àï10»î¹ç¤Ç1¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¡£¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤Ç¤Ï1»î¹ç¡¢Å·¹ÄÇÕ¤Ç¤Ï2»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼¯»ùÅç²ÃÆþ¤ËºÝ¤·¤Æ¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¡¢¡Ö¼«Ê¬¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¯¥é¥Ö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¤Î¾¡Íø¤Î°Ù¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÀï¤¤¤Þ¤¹!¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»³·Á¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÖÈ¾Ç¯¤È¤¤¤¦Ã»¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢³Ú¤·¤¤»ö¤âºÇ¹â¤Î½Ö´Ö¤â¶ì¤·¤ó¤À»þ´ü¤âÂô»³·Ð¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£°ì¿Í¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Þ¤À¤Þ¤À¤ä¤ì¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡¢Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ¤ò¤â¤Ã¤È¾å¤²¤¿¤¤¡¢À®Ä¹¤·¤¿¤¤¤È¶¯¤¯»×¤¤°ÜÀÒ¤ò·èÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿1¿Í¤ÎÂç¿Í¤È¤·¤ÆÂç¤¤¯¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹!¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£
°Ê²¼¡¢¥¯¥é¥ÖÈ¯É½¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë&¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸
¡üFWÍÅÄÎÇ
(¤¢¤ê¤¿¡¦¤ê¤ç¤¦)
¢£À¸Ç¯·îÆü
1999Ç¯8·î28Æü(24ºÐ)
¢£½Ð¿ÈÃÏ
Ê¡²¬¸©
¢£¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å
185cm/77kg
¢£·ÐÎò
Âô¸«ÂçÃ«FC-FC NEOJr¥æ¡¼¥¹-¾®ÁÒ¹©¶È¹â-¹ñ»Î´ÜÂç-¤¤¤ï¤-»³·Á
¢£½Ð¾ìÎò
J2¥ê¡¼¥°:49»î¹ç4ÆÀÅÀ
J3¥ê¡¼¥°:31»î¹ç17ÆÀÅÀ
¥«¥Ã¥×Àï:1»î¹ç
Å·¹ÄÇÕ:3»î¹ç
¢£¥³¥á¥ó¥È
¢¦¼¯»ùÅç
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á¤«¤é²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢ÍÅÄÎÇ¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¯¥é¥Ö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¤Î¾¡Íø¤Î°Ù¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÀï¤¤¤Þ¤¹!
±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹!¡×
¢¦»³·Á
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á¤Ë´Ø¤ï¤ë³§ÍÍ¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Ê¤¯¤ÆÊªÀ¨¤¯²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¡£È¾Ç¯¤È¤¤¤¦Ã»¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢³Ú¤·¤¤»ö¤âºÇ¹â¤Î½Ö´Ö¤â¶ì¤·¤ó¤À»þ´ü¤âÂô»³·Ð¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£°ì¿Í¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Þ¤À¤Þ¤À¤ä¤ì¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡¢Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ¤ò¤â¤Ã¤È¾å¤²¤¿¤¤¡¢À®Ä¹¤·¤¿¤¤¤È¶¯¤¯»×¤¤°ÜÀÒ¤ò·èÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿1¿Í¤ÎÂç¿Í¤È¤·¤ÆÂç¤¤¯¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹!¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤âÇ®¤¤±þ±ç¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§ÍÍËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿!¡×
¡¡ÍÅÄ¤Ï¤¤¤ï¤FC¤«¤é»³·Á¤Ëº£µ¨²ÃÆþ¤·¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇJ2¥ê¡¼¥°Àï10»î¹ç¤Ç1¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¡£¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤Ç¤Ï1»î¹ç¡¢Å·¹ÄÇÕ¤Ç¤Ï2»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼¯»ùÅç²ÃÆþ¤ËºÝ¤·¤Æ¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¡¢¡Ö¼«Ê¬¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¯¥é¥Ö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¤Î¾¡Íø¤Î°Ù¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÀï¤¤¤Þ¤¹!¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°Ê²¼¡¢¥¯¥é¥ÖÈ¯É½¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë&¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸
¡üFWÍÅÄÎÇ
(¤¢¤ê¤¿¡¦¤ê¤ç¤¦)
¢£À¸Ç¯·îÆü
1999Ç¯8·î28Æü(24ºÐ)
¢£½Ð¿ÈÃÏ
Ê¡²¬¸©
¢£¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å
185cm/77kg
¢£·ÐÎò
Âô¸«ÂçÃ«FC-FC NEOJr¥æ¡¼¥¹-¾®ÁÒ¹©¶È¹â-¹ñ»Î´ÜÂç-¤¤¤ï¤-»³·Á
¢£½Ð¾ìÎò
J2¥ê¡¼¥°:49»î¹ç4ÆÀÅÀ
J3¥ê¡¼¥°:31»î¹ç17ÆÀÅÀ
¥«¥Ã¥×Àï:1»î¹ç
Å·¹ÄÇÕ:3»î¹ç
¢£¥³¥á¥ó¥È
¢¦¼¯»ùÅç
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á¤«¤é²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢ÍÅÄÎÇ¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¯¥é¥Ö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¤Î¾¡Íø¤Î°Ù¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÀï¤¤¤Þ¤¹!
±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹!¡×
¢¦»³·Á
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á¤Ë´Ø¤ï¤ë³§ÍÍ¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Ê¤¯¤ÆÊªÀ¨¤¯²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¡£È¾Ç¯¤È¤¤¤¦Ã»¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢³Ú¤·¤¤»ö¤âºÇ¹â¤Î½Ö´Ö¤â¶ì¤·¤ó¤À»þ´ü¤âÂô»³·Ð¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£°ì¿Í¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Þ¤À¤Þ¤À¤ä¤ì¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡¢Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ¤ò¤â¤Ã¤È¾å¤²¤¿¤¤¡¢À®Ä¹¤·¤¿¤¤¤È¶¯¤¯»×¤¤°ÜÀÒ¤ò·èÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿1¿Í¤ÎÂç¿Í¤È¤·¤ÆÂç¤¤¯¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹!¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤âÇ®¤¤±þ±ç¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§ÍÍËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿!¡×