¸µSISTAR ¥Ò¥ç¥ê¥ó¡¢¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ÖWait¡×¥³¥ó¥»¥×¥È¥Õ¥©¥È¤òÄÉ²Ã¸ø³«
¸µSISTAR¤Î¥Ò¥ç¥ê¥ó¤¬¡¢¿·¤¿¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¥Õ¥©¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
ºÇ¶á¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖWait¡×¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥Õ¥©¥È¤Ë¤Ï¡¢¡ÖWait Island¡×¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê½÷Àï»Î¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¥Ò¥ç¥ê¥ó¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£Èà½÷¤ÏÀµÌÌ¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¥«¥Ã¥È¤Ç¤è¤êÂçÃÀ¤ÊÊÑ²½¤òÍ½¹ð¤·¡¢ÌÐ¤Ã¤¿ÌÚ¡¹¤Î´Ö¤Ç°µÅÝÅª¤Ê¥ª¡¼¥é¤òÊü¤Á¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¡¢º£²ó¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥Õ¥©¥È¤Ï¡¢ÀèÎ©¤Ã¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¥Õ¥©¥È¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÊ·°Ïµ¤¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
°ì¤Ä°ì¤Ä¥Ù¡¼¥ë¤òÃ¦¤°Í½¹ð¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¡¢¤³¤Î²Æ¤òÇ®¤¯À¹¤ê¾å¤²¤ë¿·¶Ê¡ÖWait¡×¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Èà½÷¤¬¸«¤»¤ëÊÑ¿È¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¿·¶Ê¡ÖWait¡×¤Ï¼«Ê¬¤òÍÞ¤¨¤Æ¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤ò¿¶¤êÊ§¤¤¡¢¤è¤ê¼«Í³¤ËÈô¤Ó¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢²»³Ú¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¸Â³¦¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤Èà½÷¤ÎÄ©Àï¤ò¤¦¤«¤¬¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼14¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢SISTAR¡¢SISTAR19¡¢¥½¥í²Î¼ê¤È¤·¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¤¿Èà½÷¤¬¤³¤Î²Æ¡ÖWait¡×¤Ç¸Æ¤Óµ¯¤³¤¹Âç¤¤ÊÇÈ¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖWait¡×¤Ï¡¢8·î12Æü¤Î¸á¸å6»þ¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¥Ò¥ç¥ê¥ó¤Ï¡¢7·î27Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖKCON LA 2024¡×¤Ë½Ð±é¤·¥Õ¥¡¥ó¤Ë²ñ¤¦¡£
ºÇ¶á¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖWait¡×¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥Õ¥©¥È¤Ë¤Ï¡¢¡ÖWait Island¡×¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê½÷Àï»Î¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¥Ò¥ç¥ê¥ó¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£Èà½÷¤ÏÀµÌÌ¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¥«¥Ã¥È¤Ç¤è¤êÂçÃÀ¤ÊÊÑ²½¤òÍ½¹ð¤·¡¢ÌÐ¤Ã¤¿ÌÚ¡¹¤Î´Ö¤Ç°µÅÝÅª¤Ê¥ª¡¼¥é¤òÊü¤Á¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¡¢º£²ó¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥Õ¥©¥È¤Ï¡¢ÀèÎ©¤Ã¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¥Õ¥©¥È¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÊ·°Ïµ¤¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¿·¶Ê¡ÖWait¡×¤Ï¼«Ê¬¤òÍÞ¤¨¤Æ¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤ò¿¶¤êÊ§¤¤¡¢¤è¤ê¼«Í³¤ËÈô¤Ó¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢²»³Ú¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¸Â³¦¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤Èà½÷¤ÎÄ©Àï¤ò¤¦¤«¤¬¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼14¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢SISTAR¡¢SISTAR19¡¢¥½¥í²Î¼ê¤È¤·¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¤¿Èà½÷¤¬¤³¤Î²Æ¡ÖWait¡×¤Ç¸Æ¤Óµ¯¤³¤¹Âç¤¤ÊÇÈ¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖWait¡×¤Ï¡¢8·î12Æü¤Î¸á¸å6»þ¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¥Ò¥ç¥ê¥ó¤Ï¡¢7·î27Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖKCON LA 2024¡×¤Ë½Ð±é¤·¥Õ¥¡¥ó¤Ë²ñ¤¦¡£