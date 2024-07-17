¡Ú¿ÀÆàÀî¡¦»°±º¡Û¤ß¤¦¤é¥ì¥ó¥¿¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ç¾ë¥öÅç¤Ø¡ª Àä·Ê»£±Æ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁÇÅ¨¤ÊÅç¥«¥Õ¥§
»°ºê¹Á¤Î¤ß¤¦¤é¥ì¥ó¥¿¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ç¼«Å¾¼Ö¤ò¥ì¥ó¥¿¥ë
»°ºê¹Á¤«¤é¾ë¥öÅç¤Ø¹Ô¤¯¾ì¹ç¡¢¥Ð¥¹¤È¤¤¤¦¼ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ì¥ó¥¿¥µ¥¤¥¯¥ë¤¬ÊØÍø¡£³¤¤ÈÎÐ¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÉ÷·Ê¤ÎÃæ¤ò¼«Å¾¼Ö¤ÇÁö¤ë¤Î¤¬¤Ê¤ó¤È¤âµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£»°ºê¹Á¤Î¡Ö¤¦¤é¤ê¥Þ¥ë¥·¥§¡×¤Ë¥Ý¡¼¥È¤¬¤¢¤ë¡Ö¤ß¤¦¤é¥ì¥ó¥¿¥µ¥¤¥¯¥ë¡×¤Ê¤é¡¢ÅÅÆ°¥¢¥·¥¹¥È¼«Å¾¼Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÅÓÃæ¤Î¾å¤êºä¤â°Â¿´¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¼«Å¾¼Ö¤ò¥ì¥ó¥¿¥ë¤·¤Æ¾ë¥öÅç¤Ø½ÐÈ¯¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¦¤é¤ê¥Þ¥ë¥·¥§¡×¤Ë¤¢¤ë¥Ý¡¼¥È¡£¿åÃæ´Ñ¸÷Á¥¤Ë¤¸¤¤¤í¤µ¤«¤Ê¹æÈ¯Ãå½ê¤Î¶á¤¯¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡Ö¤ß¤¦¤é¥ì¥ó¥¿¥µ¥¤¥¯¥ë¡×¤Ï¡¢¤Û¤«¤Ë»°ºê¸ý±Ø¡¢»°±º³¤´ß±Ø¤Ê¤É¤Ë¥Ý¡¼¥È¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤ÇÂß½Ð¡õÊÖµÑ¤¬²ÄÇ½¡£ÅöÆü¼õÉÕ¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Å¾¼Ö¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤«¤é»öÁ°Í½Ìó¤ò¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¥Ù¥¿¡¼¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£¤ß¤¦¤é¥ì¥ó¥¿¥µ¥¤¥¯¥ë¡Ö¤¦¤é¤ê¥Þ¥ë¥·¥§¡×¥Ý¡¼¥È
½»½ê¡§¿ÀÆàÀî¸©»°±º»Ô»°ºê5-3-1
TEL¡§046-881-6721
±Ä¶È»þ´Ö¡§9¡Á17»þ
ÄêµÙÆü¡§ÌµµÙ
ÎÁ¶â¡§ÅÅÆ°¥¢¥·¥¹¥È¼«Å¾¼Ö3»þ´Ö900±ß¡¢1Æü1600±ß
¥¢¥¯¥»¥¹¡§µþµÞ»°ºê¸ý±Ø¤«¤éµþµÞ¥Ð¥¹»°ºê¹Á¹Ô¤¤Ç15Ê¬¡¢½ªÅÀ²¼¼Ö¡¢ÅÌÊâ1Ê¬
Ãó¼Ö¾ì¡§470Âæ¡ÊÍÎÁ¡Ë
¾ë¥±ÅçÂç¶¶¤Î¾å¤«¤éÉÙ»Î»³¥Ó¥å¡¼
¼«Å¾¼Ö¤Ç¾ë¥öÅç¤Ø¸þ¤«¤¦¤È¤¤Ë¤â³¤±è¤¤¤ÎÆ»¤òÄÌ¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ý¡¼¥È¤Ç¡¢¾ë¥öÅç¤Ø¤Î¹Ô¤Êý¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ëÃÏ¿Þ¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ç»²¹Í¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤º¡¢ºÇ½é¤ÎÀä·Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¾ë¥±ÅçÂç¶¶¤Ç¤¹¡£ÀÖ¤¤¾ë¥±ÅçÂç¶¶¤Ï¤³¤Î³¹¤Î¥·¥ó¥Ü¥ëÅªÂ¸ºß¡£
¼Ö¤â¼«Å¾¼Ö¤âÊâ¹Ô¼Ô¤âÄÌ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¾ë¥öÅçÂç¶¶¤ÏÄ¹¤µ575£í¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¶¶¤òÅÏ¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Î·Ê¿§¤¬Àä·Ê¡£¼«Å¾¼Ö¤ò²¼¤ê¤Æ²¡¤·¤Ê¤¬¤é¶¶¤òÅÏ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¶¶¤Îº¸±¦¡¢Ä¯¤á¤Ï¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬°ÂÁ´¤Î¤¿¤á¤ËÌÖ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¾¯¤·¤À¤±·Ê¿§¤ò»£¤ì¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Ãµ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Å·µ¤¤¬¤è¤±¤ì¤ÐÉÙ»Î»³¤¬Ë¾¤á¤Þ¤¹¡£
¾ë¥±ÅçÂç¶¶¤«¤é¸«¤¿»°ºê¤Î¹ÁÄ®¡¢³¤Æî¿À¼Ò¡¢¤½¤·¤Æ±ó¤¯¤ÎÉÙ»Î»³¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª
¢£¾ë¥±ÅçÂç¶¶¡Ê¤¸¤ç¤¦¤¬¤·¤Þ¤ª¤ª¤Ï¤·¡Ë
½»½ê¡§¿ÀÆàÀî¸©»°±º»Ô»°ºêÄ®¾ë¥öÅç
TEL¡§046-888-0588¡Ê»°±º»Ô´Ñ¸÷¶¨²ñ¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡¦ÄêµÙÆü¡¦ÎÁ¶â¡§ÄÌ¹Ô¼«Í³
¥¢¥¯¥»¥¹¡§µþµÞ»°ºê¸ý±Ø¤«¤éµþµÞ¥Ð¥¹¾ë¥öÅç¹Ô¤¤Ç25Ê¬¡¢¾ë¥öÅçÂç¶¶²¼¼Ö¡¢ÅÌÊâ5Ê¬
Ãó¼Ö¾ì¡§¸©Î©¾ë¥±Åç¸ø±àÂè2Ãó¼Ö¾ì¡ÊÍÎÁ¡ËÍøÍÑ
¸©Î©¾ë¥±Åç¸ø±à¤ÇÀä·Ê»£±Æ¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃµ¤·¤Æ
¾ë¥±ÅçÂç¶¶¤òÅÏ¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Ë¡Ö¸©Î©¾ë¥±Åç¸ø±à¡×¤ÎÉ½¼¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µÞ¤Êºä¤äµÞ¥«¡¼¥Ö¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç±¿Å¾¤Ë¤Ï¤´Ãí°Õ¤ò¡£Âç¤¤ÊÃó¼Ö¾ì¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î±ü¤Ë¸ø±à¤ÎÌç¡¢¶á¤¯¤ËÃóÎØ¾ì¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¼«Å¾¼Ö¤òÃÖ¤¤¤Æ¸ø±à»¶ºö¤Ø¡£Àä·Ê»£±Æ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÃµ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ü¸ø±àÆþ¸ý¼þÊÕ
¸ø±àÆþ¸ý¤ÎÌç¤Ë¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¸©¤Î»ØÄêÅ·Á³µÇ°Êª¤ÇÎãÇ¯¡¢½©¤«¤éÅß¤Ë¤«¤±¤Æ¾ë¥öÅç¤Ø¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ë¥¦¥ß¥¦¤ÎÁü¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ìç¤òÈ´¤±¤ë¤È¸«»ö¤Ê¾¾ÎÓ¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£¸ø±àÆâ¤Î°ÆÆâ¿Þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¡ü¤¦¤ß¤Î¤Í¹¾ì¤«¤é¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¹¾ì¤Ø
¸ø±àºÇ½é¤ÎÀä·Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡Ö¤¦¤ß¤Î¤Í¹¾ì¡×¡£¤³¤³¤Ë¤Ï¥¥ì¥¤¤Ê¼ÇÀ¸¤¬Éß¤«¤ì¡¢ºÂ¤Ã¤¿¤ê¿²Å¾¤ó¤À¤ê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥Æ¥ó¥È¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£±óÊý¤ËµÜÀî¸ø±à¤ÎÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅÀßÈ÷¤Ê¤É¤¬¸«¤¨¤ë³«ÊüÅª¤Ê¶õ´Ö¤Ç¤¹¡£ÂèÆóÅ¸Ë¾µÙ·Æ½ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë±ü¤Ø¿Ê¤à¤È¡¢°ËÆ¦ÂçÅç¤Þ¤Ç¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¸«¤¨¤ëÆü¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Àä·Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¡£°ìÌÌ¡Ö³¤¡¦³¤¡¦³¤¡×¤È¤¤¤¦¾ì½ê¤Ç¤¹¡£°ë¤Ø²¼¤ê¤ë³¬ÃÊ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¿Ê¤à¤È¡¢ºÙ¤¤Æ»¤ÈÎÐ¤Î¸þ¤³¤¦¤ËÅôÂæ¤¬¸«¤¨¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡£
¡üÂè°ìÅ¸Ë¾µÙ·Æ½ê¤«¤é¤ÎÀä·Ê
¾ë¥öÅç¤ÎÅìÃ¼¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡Ö°ÂË¼ºë¡Ê¤¢¤ï¤¶¤¡ËÅôÂæ¡×¤Ç¤¹¡£Åç¤ÎÀ¾¶¶¤Ë¤Ï¡Ö¾ë¥±ÅçÅôÂæ¡×¤¬ÂÐ¤ò¤Ê¤¹¤è¤¦¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ø±à¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¡Ö°ÂË¼ºëÅôÂæ¡×¤¬¤¢¤ë¡Ö¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¹¾ì¡×¤Ç¤Ï¡¢¤¼¤ÒÂè°ìÅ¸Ë¾µÙ·Æ½ê¤Ø¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¹¾ì¤âÅôÂæ¤â³¤¤â¶õ¤â¸«ÅÏ¤»¤ëºÇ¹â¤Î·Ê¿§¤òË¾¤á¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ360ÅÙ¸«ÅÏ¤»¤ë¤Î¤Ç¡¢ÉÙ»Î»³¤ä¾ë¥±ÅçÂç¶¶¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀä·Ê¤òËþµÊ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Âè°ìÅ¸Ë¾µÙ·Æ½ê¤Ï¡¢¤µ¤¤Û¤ÉÅÏ¤Ã¤ÆÍè¤¿¾ë¥±ÅçÂç¶¶¤ÈÆ±¤¸ÌÜÀþ¤Î¹â¤µ¤¯¤é¤¤¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅçÆâ¤Ë¤ÏËÌ¸¶Çò½©¤Î²ÎÈê¤äµÇ°´Û¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ö¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¹¾ì¡×¤Ë¤Ï¡¢Çò½©¤ÎÄï»Ò¡¦µÜÉ¢Æó¤Î²ÎÈê¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¸©Î©¾ë¥±Åç¸ø±à¡Ê¤±¤ó¤ê¤Ä¤¸¤ç¤¦¤¬¤·¤Þ¤³¤¦¤¨¤ó¡Ë
½»½ê¡§¿ÀÆàÀî¸©»°±º»Ô»°ºêÄ®¾ë¥öÅç
TEL¡§046-888-0588¡Ê»°±º»Ô´Ñ¸÷¶¨²ñ¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡¦ÄêµÙÆü¡¦ÎÁ¶â¡§±àÆâ¼«Í³
¥¢¥¯¥»¥¹¡§µþµÞ»°ºê¸ý±Ø¤«¤éµþµÞ¥Ð¥¹¾ë¥öÅç¹Ô¤¤Ç25Ê¬¡¢Çò½©ÈêÁ°²¼¼Ö¡¢ÅÌÊâ6Ê¬
Ãó¼Ö¾ì¡§Âè1Ãó¼Ö¾ì106Âæ¡¢Âè2Ãó¼Ö¾ì116Âæ¡ÊÍÎÁ¡Ë
¡ÖShima Cafe MAKANA¡×¤ÇÃÏ»ºÃÏ¾Ã¤ÎÅç¥á¥Ë¥å¡¼¤ò
¸ø±à»¶ºö¤Î¤¢¤È¤Ë¤ÏÅçÆâ¤Î¥«¥Õ¥§¤ØÎ©¤Á´ó¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£2023Ç¯8·î¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡ÈÅç¥«¥Õ¥§¡É¤Ï¡¢¾ë¥öÅç¡¦»°±º¤ÎÃÏ»ºÃÏ¾Ã¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄó¶¡¤¹¤ëÅ¹¡£¡ÖMAKANA¡Ê¥Þ¥«¥Ê¡Ë¡×¤È¤¤¤¦Å¹Ì¾¤Ï¡ÖÅç¤ÎÂ£¤êÊª¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«¤´¾Ò²ð¡£
ºÇ½é¤Ï¡¢¡Ö»°±º Ä«ºÎ¤ì¤¤¤Á¤´¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¤¢¤ó¤ß¤Ä¡×¡Ê¾å¤Î¼Ì¿¿¡Ë¡£¤È¤³¤í¤Æ¤ó¤Ï¾ë¥öÅç¤Î³¤¤Ç¤È¤ì¤¿Å·Áð¤ò¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬²Ã¹©¤·¤¿¼êºî¤ê¡£¤Ê¤á¤é¤«¤Ç¤ä¤µ¤·¤¤¸ý¤¢¤¿¤ê¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¥¤¥Á¥´¤â»°±º»º¡£
¤È¤³¤í¤Æ¤óÆþ¤ê¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¥½¡¼¥À¡£¤¹¤Ã¤¤ê¤µ¤ï¤ä¤«Ì£¤Ç¤¹¡£
»°±ºÉ±¤µ¤Þ¤ÎÍñ¤ò¤Ï¤µ¤ó¤À¥Û¥Ã¥È¥µ¥ó¥É¤È¡¢»°±ºÌîºÚ¤ò»È¤Ã¤¿¥µ¥é¥À¤ä¥Ô¥¯¥ë¥¹¤¬¤Ä¤¤Þ¤¹¡£¿©¤Ù±þ¤¨¤Î¤¢¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤¹¡£
ÍèÅç¤·¤¿¿Í¤Î¡ÖÅç¤Ë¥«¥Õ¥§¤¬¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦Í×Ë¾¤Ë¤³¤¿¤¨¤Æ¥ª¡¼¥×¥ó¡£¡Ö¾ë¥öÅç¤ä»°±º¤Î¿©ºà¤äÅç¤Î±ü¿¼¤µ¤òÃÎ¤é¤»¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥ª¡¼¥Ê¡¼¤´²ÈÂ²¤Î»×¤¤¤«¤é¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¤ä¥°¥Ã¥º¡¢Å¹Æâ¤Î¾ÈÌÀ¤Ê¤É¤â¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÃÏ¸µ¤Î¤â¤Î¤ò»È¤Ã¤¿¼êºî¤ê¡£¤È¤³¤í¤Æ¤ó¤ä²Æ¤Î¤«¤É¹¤Ê¤É¡¢¤É¤ì¤â¿´¤¬¤³¤â¤Ã¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¡¢¤ä¤µ¤·¤¤Ì£¤Ç¤¹¡£
Æî¹ñ¥Ï¥ï¥¤¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿Å¹Æâ¤ÏÌÀ¤ë¤¤Ê·°Ïµ¤¡£¥Æ¥é¥¹ÀÊ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ª¡¼¥Ê¡¼¼êºî¤ê¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¥°¥Ã¥º¤âÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Å¹Æâ¤Ë¤Ï¼êºî¤ê¤Î¾ë¥öÅç°ÆÆâ¥Þ¥Ã¥×¤¬ÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Å¹¤¬¾ë¥öÅç¤ÎÆþ¤ê¸ý¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¾ë¥öÅç¤ò¤É¤¦³Ú¤·¤à¤«¤ò¤¿¤º¤Í¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£ÃÏ¸µÌ±¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ä³Ú¤·¤ßÊý¤¬¤ï¤«¤ë¤«¤â¡£
¢£Shima Cafe MAKANA¡Ê¤·¤Þ ¤«¤Õ¤§ ¤Þ¤«¤Ê¡Ë
½»½ê¡§¿ÀÆàÀî¸©»°±º»Ô»°ºêÄ®¾ë¥öÅç105
TEL¡§080-2008-4740
±Ä¶È»þ´Ö¡§10»þ30Ê¬¡Á16»þ
ÄêµÙÆü¡§·îÍË
¥¢¥¯¥»¥¹¡§µþµÞ»°ºê¸ý±Ø¤«¤éµþµÞ¥Ð¥¹¾ë¥öÅç¹Ô¤¤Ç25Ê¬¡¢Çò½©ÈêÁ°²¼¼Ö¤¹¤°
Ãó¼Ö¾ì¡§¸©Î©¾ë¥±Åç¸ø±àÂè2Ãó¼Ö¾ì¡ÊÍÎÁ¡ËÍøÍÑ
¤³¤Î¤¢¤È¡¢¾ë¥±ÅçÅôÂæ¤Î¤Û¤¦¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤·¡Ê¤³¤Á¤é¤Ë¤â¸«»ö¤Ê³¤Àä·Ê¤¢¤ê¡ª¡Ë¡¢»°ºê¹Á¤ØÌá¤Ã¤Æ¥Þ¥°¥íÐ§¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¡¢¡Ö¤¦¤é¤ê¥Þ¥ë¥·¥§¡×¤Ç¤ª¤ß¤ä¤²Ãµ¤·¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Å¾¼Ö¤ÎÊÖµÑ¤Ï¡Ö¤¦¤é¤ê¥Þ¥ë¥·¥§¡×¤Ç¡£
Text¡§º´¡¹ÌÚÎ´¡Ê¥¹¥ê¡¼¥³¡¼¥É¡Ë
Photo¡§¥¹¥ê¡¼¥³¡¼¥É
¡ü·ÇºÜ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¼èºà»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤ÎÊÑ¹¹¤¬È¯À¸¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´ÍøÍÑ¤ÎºÝ¤Ï»öÁ°¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡üÅ¹ÊÞ¡¦»ÜÀß¤ÎµÙ¤ß¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤ÆÇ¯ËöÇ¯»Ï¡¦¤ªËßµÙ¤ß¡¦¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¡¦Î×»þµÙ¶È¤ò¾ÊÎ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£