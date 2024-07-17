¡Ö·î9¡×ÌÜ¹õÏ¡VS.¡Ö²Ð10¡×¾¾Â¼ËÌÅÍ¡È¥¤¥±¥á¥ó¥·¥ó¥°¥ë¥Õ¥¡¡¼¥¶¡¼ÂÐ·è¡ÉËÖÈ¯¡ª¡¡»ëÄ°Î¨¤Û¤Ü¸ß³Ñ¡¢ÆâÍÆ¤ÎÉ¾²Á¤Ï¡©
²Ð10¡ØÀ¾±à»û¤µ¤ó¤Ï²È»ö¤ò¤·¤Ê¤¤¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¾¾Â¼ËÌÅÍ
¡¡2024Ç¯7·î16Æü¡¢¥É¥é¥Þ¡ØÀ¾±à»û¤µ¤ó¤Ï²È»ö¤ò¤·¤Ê¤¤¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ÎÂè2ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Î¸¶ºî¤Ï¡¢¡Ø¥Û¥¿¥ë¥Î¥Ò¥«¥ê¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡¢¤Ò¤¦¤é¤µ¤È¤ë»á¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¥³¥ß¥Ã¥¯¡£¥Ð¥ê¥Ð¥êÆ¯¤¯¤¬¡¢Å°Äì¤·¤Æ²È»ö¤ò¤·¤Ê¤¤38ºÐ¤ÎÆÈ¿È½÷À¤È¡¢Ç¯²¼¤Î¥ï¥±¤¢¤ê¥·¥ó¥°¥ë¥Õ¥¡¡¼¥¶¡¼¡õÌ¼¤ÎÉ÷ÊÑ¤ï¤ê¤ÊÆ±µïÀ¸³è¤òÉÁ¤¯¡¢¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¤Ç¤¹¡£¼ç±é¤Ï¡¢Æ±À¤«¤é¤â¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¾¾ËÜ¼ãºÚ¤µ¤ó¡£²ÐÍË22»þ¤È¤¤¤¦¡È¾¡Éé¤Î»þ´ÖÂÓ¡É¤ò¤Þ¤«¤µ¤ì¤ë¤Î¤âÇ¼ÆÀ¤Î¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¼ç±é¡¦¾¾ËÜ¤È¤¤¤¦TBS¤Î¤³¤ÎºÓÇÛ¤Ë¤Ï¡¢X¤Ç¤ÎÉ¾²Á¤Ï¾å¡¹¤À¡£
¡ÔÀ¾±à»û¤µ¤ó¸«¤Æ¤¿¤é¡¢¾¾ËÜ¼ãºÚ¤µ¤óÂç¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¡¤Þ¤ºÈþ¿Í¤À¤·µ¤¤µ¤¯¤½¤¦¤À¤·¹¥´¶ÅÙ¤è¤¹¤¤Ç¤Ï¡©¡©¡Õ
¡ÔÀ¾±à»û¤µ¤ó¤Ï²È»ö¤ò¤·¤Ê¤¤2ÏÃÌÜ´Ñ¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤Ü¸«¤Æ¤â¾¾ËÜ¼ãºÚ¤µ¤ó40ºÐ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¡ÄåºÎï¤¹¤®¤ë¡Õ
¡¡¤½¤·¤Æ¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¡¢º£ºî¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥Õ¥¡¡¼¥¶¡¼¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¾¾Â¼ËÌÅÍ¤À¡£
¡Ö¾¾Â¼¤µ¤ó¤Ï¡¢½÷À»ï¡ØViVi¡Ù¤Î¹ñÊõµé¥¤¥±¥á¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç2Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¡¢ÅÂÆ²Æþ¤ê¡¢SixTONES¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¶áÇ¯¤ÏÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÉ¾²Á¤¬µÞ¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2021Ç¯¤ÎNHKÄ«¥É¥é¡Ø¥«¥à¥«¥à¥¨¥ô¥ê¥Ð¥Ç¥£¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¾åÇòÀÐË¨²»¤ÎÉ×¤ò±é¤¸¡ÈÌ¤µ¤ó¥í¥¹¡É¸½¾Ý¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¤¿¤À¡¢º£´ü¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ï¡¢¾¾Â¼¤Î¡È¥é¥¤¥Ð¥ë¡É¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö·îÍË21»þ¤ËÊüÁ÷Ãæ¤Î¡Ø³¤¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¡¢¼çÌò¤òÌ³¤á¤ëSnow Man¤ÎÌÜ¹õÏ¡¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢¤³¤Á¤é¤ÎÇÛÌò¤â¥·¥ó¥°¥ë¥Õ¥¡¡¼¥¶¡¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¸¡Ø·î9¡Ù¤ÈTBS¡Ø²Ð10¡Ù¤Ç¡¢¡Èµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¥¤¥±¥á¥ó¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥Õ¥¡¡¼¥¶¡¼ÂÐ·è¡É¤À¤È¡¢¶È³¦¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡ËÜ»ï¤ÏTVer¤Î¡Ö¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¿ô¡×¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢·î9¡Ø³¤¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡Ù¡á140.8Ëü¤ËÂÐ¤·¡¢²Ð10¡ØÀ¾±à»û¤µ¤ó¡Á¡Ù¤¬69.2Ëü¤Ç¡¢ÇÜ°Ê¾å¤Îº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡Ê7·î17Æü»þÅÀ¡Ë¡£
¡¡À¤ÂÓÊ¿¶Ñ»ëÄ°Î¨¤Ï¡¢·î9¡Ø³¤¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡Ù¤¬Âè1ÏÃ¤«¤é½ç¤Ë8.0¡ó¡¢8.1¡ó¡¢7.1¡ó¡£²Ð10¡ØÀ¾±à»û¤µ¤ó¡Ù¤Ï7.3¡ó¡¢7.2¡ó¡Ê¤¤¤º¤ì¤â¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡¢´ØÅìÃÏ¶è¡Ë¡£¤³¤Á¤é¤Ï¤ä¤ä¸ß³Ñ¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤«¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢X¤Ç¤Ï¡Ø³¤¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡Ù¤Î¡È°ß¤â¤¿¤ì¡ÉÅ¸³«¤ËµñÀä¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡ÔÆ±¤¸¥·¥ó¥°¥ë¥Õ¥¡¥¶¡¼¤â¤Î¤Ç¤â¡¢ÌÜ¹õ¤¯¤ó¤Î¤ä¤Ä¤ÏÀßÄê¤¬µ¤»ý¤Á°¤¹¤®¡£¾¾Â¼¤¯¤ó¤Î¤ä¤Ä¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¤Þ¤À¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æ¥ê¥¢¥ë¤Ë»×¤¨¤ë¤«¤â¡£ÇÐÍ¥¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µÓËÜ¤è¡Õ
¡Ô·î9¤Ï½Å¤¹¤®¤Æ²¿¤â¶¦´¶¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤ÇÀ¾±à»û¤µ¤ó¤ò¸«¤ÆÄ´»Ò¤òÀ°¤¨¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡£À¾±à»û¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡Õ
¡ÔÀ¾±à»û¤µ¤ó¤¬·î9¤Ç³¤¤Ï²Ð10¤ÎÊý¤¬¤·¤Ã¤¯¤ê¤¤¿¤«¤â¡£À¾±à»û¤µ¤ó¸Ä¿ÍÅª¡¢º£´üNO1¡Õ
¡¡¤Þ¤Ã¤¿¤¯¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î°ã¤¦¥É¥é¥Þ¤À¤¬¡¢¤È¤â¤Ëº£¸å¤ÎÅ¸³«¤È¡È¹ñÊõµé¥¤¥±¥á¥ó¡É¤Î³èÌö¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£