¡Ú°¦¤¹¤Ù¤Æ±´ü¡Û¥¥ó¥×¥ê±ÊÀ¥Î÷¡õ¤Ê¤Ë¤ïÃË»ÒÀ¾ÈªÂç¸ã¤¬A¤§!group ÀµÌçÎÉµ¬¤Î¥Ç¥Ó¥åー¤ò½ËÊ¡¤¹¤ë¤Û¤í¿ì¤¤ÇÛ¿®
King & Prince¤Î±ÊÀ¥Î÷¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤Ë¤Æ¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎÀ¾ÈªÂç¸ã¤ÈA¤§¡ªgroup¤ÎÀµÌçÎÉµ¬¤ÈÆ±´ü3¿Í¤Ç¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
Æ°²è¡§³Ú¤·¤½¤¦¤ÇËÜÅö¤Ë²¿¤è¤ê¡ª±ÊÀ¥Î÷¡õÀ¾ÈªÂç¸ã¡õÀµÌçÎÉµ¬¤Ë¤è¤ëÆ±´ü¥¤¥ó¥é¥¤
¢£Àú¤ë±ÊÀ¥Î÷¡¢¥Ä¥Ã¥³¤àÀµÌçÎÉµ¬¡¢Å¬ÅÙ¤Ë¥Õ¥©¥íー¤¹¤ëÀ¾ÈªÂç¸ã
¹ðÃÎ¤Ê¤·¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿±ÊÀ¥¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¡£±ÊÀ¥¤ò¶´¤à·Á¤Ç¡¢²èÌÌº¸¤ËÀ¾Èª¡¢±¦¤ËÀµÌç¤Î½ç¤Ç¥½¥Õ¥¡ー¤ËºÂ¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ç¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î1·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿±ÊÀ¥¤ÈÀ¾Èª¤ÎÃÂÀ¸Æü¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö°ÊÍè¤ÎÈ¾Ç¯¤Ö¤ê¡£
¡Ö¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢º£Æü¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡ª¡¡¤Ä¤¤¤ËÀµÌç¤¬¥Ç¥Ó¥åー¤·¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤È±ÊÀ¥¤¬¤³¤ÎÆü¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö³«ºÅ¤Î¼ñ»Ý¤òÀâÌÀ¤·¡¢¡Ö¤ª¤á¤Ç¤Èー¡×¤È½ËÊ¡¡£Á°¡¹¤«¤éÀ¾Èª¤È¤È¤â¤Ë·×²è¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢2¥õ·îÃÙ¤ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¤Ä¤¤¤Ë¤³¤ÎÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÍýÍ³¤â¤ï¤«¤é¤Ì¤Þ¤Þ¡ÈËÜÆü¤Î¼çÌò¡É¥¿¥¹¥¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿ÀµÌç¤â¤³¤³¤ÇÇÄ°®¤·¡¢¡Ö¤Þ¤¸¤Çー¡©¡¡¤Û¤ó¤È¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¤Õ¤¿¤ê¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¢£1ÇÕ¸ÂÄê¤Ç°û¼ò²ò¶Ø¡ªÆ±´ü3¿Í¤ÇÇ»¤¤¥Ï¥¤¥Üー¥ë¤Ç½ËÇÕ¤ò¾å¤²¤ë
±ÊÀ¥¤¬¸À¤¦¤Ë¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥ÖÃæ¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ª¼ò°û¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¡£¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤µ¤ó¤Ë³ÎÇ§¤·¤¿¤é¡È1ÇÕ¤À¤±¤Ê¤éÎÉ¤¤¤è¡É¤Ã¤Æ¡£¤À¤«¤é¡¢°ìÈÖÂç¤¤¤¥¸¥ç¥Ã¥¤òÂç¸ã¤¬Çã¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢½ËÇÕ¤ÏÀ¾ÈªÂç¸ã¤¬Çã¤Ã¤Æ¤¤¿¡ÈÇä¤ê¾ì¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤óÂç¤¤¤¥¸¥ç¥Ã¥¡É¤Ë¡¢ÀµÌç¤¬ÊÂ¡¹¥¦¥¤¥¹¥ー¤òÃí¤¤¤Çºî¤Ã¤¿¡È¤Û¤Ü¥¦¥¤¥¹¥ー¡É¤Ê¹âÇ»ÅÙ¥Ï¥¤¥Üー¥ë¤Ç´¥ÇÕ¡£
»Å»ö¤Î¤³¤È¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢Æü¡¹¤ÎÀöÂõ»ö¾ð¡¢ÎÁÍý¤Î¤³¤È¤Ê¤É¡¢¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ç¤âÃç¤ÎÎÉ¤¤3¿Í¤À¤«¤é¤³¤½·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë»¨ÃÌÉ÷·Ê¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö3¿Í¤ÎÍí¤ß¤¬³Ú¤·¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÆ±´üÁÈ¡¢ºÇ¹â¡×¤È´¿´î¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢½ª»ÏÀµÌç¤ò¥¤¥¸¤Ã¤¿¤ê¡¢Àú¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡¢Ãç´Ö¤ÎÁ°¤Ç¸«¤»¤ë¥ÉS¤Ê±ÊÀ¥¡¢¤½¤ó¤Ê±ÊÀ¥¤Î¥Õ¥ê¤ËÂÐ¤·¤ÆÃúÇ«¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤º¤ÄÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¯°¦¤µ¤ì¥¥ã¥é¤ÎÀµÌç¡¢Å¬ÅÙ¤Ë¥Õ¥©¥íー¤òÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¤¤¤Á¤Ð¤ó¤Î¤Ï¤·¤ã¤®¤Ã¤×¤ê¤ò¸«¤»¤ëÀ¾Èª¤È¤¤¤¦¡¢Èà¤é¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤«¤éÃç´ÖÆâ¤Ç¤Î¼«Á³ÂÎ¤Ë¶á¤¤»Ñ¤ò¤¦¤«¤¬¤¤ÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÀèÇÚ¡¦²Ï¹ç°ê¿Í¤â¤³¤ÎÌÏÍÍ¤ò»ëÄ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡ÖÃçÎÉ¤·¤ÇÁÇÅ¨¤À¤Ê～¡×¡Ö¾Ð´éÌþ¤ä¤µ¤ì¤ë¤Ê～¡×¡ÖÂÀ¤â¤â¡×¤È¥¹¥Èー¥êー¥º¤Ë¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡£
¤³¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¡¢±ÊÀ¥¤ÎInstagram¾å¤Ë¤Æ¥¢ー¥«¥¤¥Ö¤È¤·¤Æ»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Æ±´ü3¿Í¤Î³Ú¤·¤²¤Ê»Ñ¤Ç¤¼¤ÒÌþ¤ä¤µ¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¡£