¡ÚÅìµþ±Ø¡¦´Ý¥Ó¥ë¡Û¼ÍÅª¡¢¤ê¤ó¤´°»¡¢¤«¤É¹¡ÄÅÔ²ñ¤Î¿¿¤óÃæ¤Ç²Æº×¤ê¡ª¡© ¡ÖNAKED ¡ÈOMATSURI¡É Eat, Play, and Dance!¡×³«ºÅ¡£¤·¤ã¤Ù¤ëµðÂç¤À¤ë¤Þ¤È°ì½ï¤ËËßÍÙ¤ê¤·¤è¤¦¢ö
Åìµþ±Ø¤¹¤°¤½¤Ð¤ÇÆüËÜ¤Î²Æ¤òËþµÊ¡ª º£Ç¯½é³«ºÅ¤ÎºÇÀèÃ¼²Æº×¤ê
Åìµþ¤ÎÅÔ²ñÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬Éº¤¦´Ý¤ÎÆâ¥¨¥ê¥¢¤Ë¤¢¤ë¡¢´Ý¥Ó¥ë¥Û¡¼¥ë¤Ç²Æ¤Î¡È¤ª¤Þ¤Ä¤ê¡É¡ÖNAKED ¡ÈOMATSURI¡É Eat, Play, and Dance!¡×¤¬³«ºÅ¡£¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÇË¬¤ì¤ë´Ñ¸÷µÒ¤âÂ¿¤¤Åìµþ±Ø¤¹¤°¤½¤Ð¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î²Æ¤é¤·¤¤Ê¸²½¤òËþµÊ¤Ç¤¤ë¿·´¶³Ð¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¿·½É¸æ±ñ¤Î¹ÈÍÕ¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¤äÆüËÜ¤Î¤ª¾ë¤Ç¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ê¤É¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡ÖNAKED, INC.¡×¡£ ºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤ÈÆüËÜ¤é¤·¤µ¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤Ã¤¿ÅÔ²ñ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤ªº×¤ê¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤ó¤À¤È¤«¡£¡Ä¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¡© ¾ÜºÙ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¤·¤ã¤Ù¤ëµðÂç¤À¤ë¤Þ¤¬¥Õ¥í¥¢¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë
²ñ¾ì¤Î¿¿¤óÃæ¤Ë¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¤À¤ë¤Þ¤¬ÄÃºÂ¡£AI¤È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ë¤è¤ê¤Þ¤ë¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊµðÂç¤À¤ë¤Þ¤¬²ñ¾ì¤ò»ÅÀÚ¤ë¤ª¤Þ¤Ä¤ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£ËßÍÙ¤ê¥¿¥¤¥à¤Ë¤ÏÍè¾ì¼Ô¤ò´¬¤¹þ¤ó¤ÇÍÙ¤Ã¤¿¤ê²ñÏÃ¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¡Ä¡Ä¡£Ìë¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÃë´Ö¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿ÍÍÁê¤Ç¥¯¥é¥ÖDJ¤µ¤Ê¤¬¤é¤Ë¥Õ¥í¥¢¤òÊ¨¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
ºÇ¿·µ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¤ÆÆüËÜ³ÆÃÏ¤Îº×¤êÊ¸²½¤òÂÎ¸³
¤Ê¤ó¤È¡¢Åìµþ¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤éÆüËÜÁ´¹ñ¤ÎÅÁÅýÅª¤Êº×¤ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¡¢ËèÆüÆüÂØ¤ï¤ê¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤ó¤Ç¤¹¡ª ·²ÇÏ¸©¤Î¶ÍÀ¸È¬ÌÚÀá¤ä¹âÃÎ¸©¤Î¤è¤µ¤³¤¤¡¢ÆÁÅç¸©¤Î°¤ÇÈÍÙ¤ê¤Ê¤É10¼ïÎà°Ê¾å¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¼«¿È¤â»²²Ã¤Ç¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤ª¤Þ¤Ä¤ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¿È¤ËÃå¤±¤ë¤ÈÉâÀ¤³¨É÷¤ÎÇØ·Ê¤òÁ°¤ËµÇ°»£±Æ¤¬¤Ç¤¤ë¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¡£¤ª¤Þ¤Ä¤ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¤ÏÀÄ¿¹¸©¤Î¤Í¤Ö¤¿º×¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë°áÁõ¤ä½©ÅÄ¸©¤Î¥Ê¥Þ¥Ï¥²¡¢µÜºê¸©¤Î¤Ò¤ç¤Ã¤È¤³¤Ë²Æì¸©¤Î¥¨¥¤¥µ¡¼ÂÀ¸Ý¤Ê¤É¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Îº×¤ê¤òµ¿»÷ÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î±ïÆü²°Âæ¤â¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ë¡ª¡© ²°Âæ¥°¥ë¥á¤â¤Ï¤º¤»¤Ê¤¤¡ª
²Æº×¤ê¤È¤¤¤¨¤Ð²°Âæ¤ò¤á¤°¤ë³Ú¤·¤ß¤Ï¤Ï¤º¤»¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¢ö
ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î±ïÆü²°Âæ¤â¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÈÍ»¹ç¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ËÊÑ¿È¤Ç¤¤ëº×¤ê¤ÎÄêÈÖ¡Ö¤ªÌÌ¡×¤Ï¡¢»£±Æ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ËÎ©¤Ä¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¼«¿È¤Î´é¤¬Í»¹ç¤·¤ÆÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë»Å³Ý¤±¤Ë¡£¤·¤«¤â¡¢º£Ç¯¤Ç·à¾ì¸ø³«15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ø¥µ¥Þ¡¼¥¦¥©¡¼¥º¡Ù¡Ê´ÆÆÄ¡§ºÙÅÄ¼é¡Ë¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¡¢·àÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¤ì¤ë»ÅÍÍ¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢¤ªº×¤ê²°Âæ¤È¤¤¤¨¤Ð¡Ö¼ÍÅª¡×¡£¼«Ê¬¤ÎÆ°¤¤äÀ¼¤ÈÏ¢Æ°¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¡¼¥È¤ËÊÑ¿È¤·¤Æ¡¢¼ê¤ò½Æ¤Î·Á¤Ë¤·¤ÆÂç¤¤ÊÀ¼¤Ç¡Ö¥Ð¥ó¥Ã¡ª¡×¤È¶«¤Ö¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë±é½Ð¤ÇÃÆ¤¬È¯¼Í¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
·ÊÉÊ¤Ï²°Âæ¤ÎÄêÈÖ¥°¥ë¥á¡¦¾Æ¤¤½¤Ð¤Î¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£È¾½ÏÍñ¡¢¤«¤Ä¤ªÀá¡¢ÂçÀ¹¤ê¤Î3¼ïÎà¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ªº×¤ê¥Õ¡¼¥É¤Ë¤Ï¾Æ¤¤½¤Ð¤Î¤Û¤«¡¢¤À¤ë¤ÞÉ÷¤ª¤Ë¤®¤ê¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¡¢¤¿¤³¾Æ¤¶ú¤Ê¤É¤ÎÄêÈÖ¥°¥ë¥á¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢°û¿©²°Âæ¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ç¤Ï¤«¤É¹¤È¤À¤ë¤Þ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Î¤ê¤ó¤´°»¤âÅÐ¾ì¡£¤«¤É¹¥·¥í¥Ã¥×¤Ë¤ÏµþÅÔ¤ÎÏ·ÊÞÃãÊÞ¡ÖÊ¡¼÷±à¡×¤ÎËõÃã¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ËõÃãÌ£¡¢¹ñ»º¤æ¤º¤ò¤¼¤¤¤¿¤¯¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¤æ¤ºÌ£¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿ËÜ³ÊÅª¤ÊÏÂÉ÷¤«¤É¹¤¬Ì£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¤¡¼¥Ä¤«¥Õ¡¼¥É¤Î1ÉÊÊ¬¤ÏÆþ¾ì¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢2ÉÊÌÜ°Ê¹ß¤ÏÅÔÅÙ¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ìÆâ¤Ç¤Ï¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¥É¥ê¥ó¥¯¤ÎÄó¶¡¤â¡£¹ñ»º¤æ¤º¤ò»È¤Ã¤¿Í®»Ò¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É¤Î¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ÎÈÎÇä¤Ë²Ã¤¨¡¢Æþ¾ì»þ¤Ë¤â¤é¤Ã¤¿°ú¤´¹¤¨¥Á¥±¥Ã¥È¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤È¥¦¥§¥ë¥«¥à¥É¥ê¥ó¥¯¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ª ¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ªº×¤êµ¤Ê¬¤ò¤è¤êËþµÊ¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¥Í¥¤¥¥Ã¥É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¢¡¼¥ÈÂÎ¸³¤â
¥Í¥¤¥¥Ã¥É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÂç¿Íµ¤¤Î¤ª²Ö¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¡ÖNAKED²Ö¤ß¤¯¤¸®¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¤ª¤ß¤¯¤¸¤ò·ë¤ó¤Ç¥¢¡¼¥ÈºîÉÊ¤Î°ìÉô¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤â¤è¤·¡¢»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ¤ª¤ß¤ä¤²¤Ë¤¹¤ë¤Î¤â¡ý
¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Çµ¤·Ú¤Ë²Æ¤Î±¿»î¤·¤ò¡ª
Æ±¤¸·úÊª1³¬¤Î¥Þ¥ë¥¥å¡¼¥Ö¤Ë¤Ï¡¢·²ÇÏ¸©¹âºê»Ô¤ÎÏ·ÊÞ¡Öº£°æ¤À¤ë¤Þ¡×¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥¢¡¼¥È¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Ìë¤Ë¤Ï´Ý¥Ó¥ë¤ÎÁë¤Ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Î²Ö²Ð¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë±é½Ð¤â¡£
ÀÎ¤«¤éÂ³¤¯ÆüËÜÊ¸²½¤È¤·¤Æ¤Î¤ªº×¤ê¤È¿·¤·¤¤µ»½Ñ¤¬¹ç¤ï¤µ¤Ã¤¿¤³¤³¤Ç¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤ÂÎ¸³¤ò¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¡©
¢£¡ÖNAKED ¡ÈOMATSURI¡É Eat, Play, and Dance!¡×³µÍ×
´ü´Ö¡§2024Ç¯7·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á8·î16Æü¡Ê¶â¡Ë
¾ì½ê¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ2-4-1 7³¬¡¡´Ý¥Ó¥ë¥Û¡¼¥ë
»þ´Ö¡§11¡Á22»þ¡ÊºÇ½ªÆþ¾ì¤Ï¡Á21»þ30Ê¬¡Ë
¡¡¡¡¡¡¢¨7·î26Æü¡Ê¶â¡Ë½éÆü¤Ï17»þ³«¾ì¡¢22»þ½ªÎ»¡ÊºÇ½ªÆþ¾ì21»þ30Ê¬¡Ë
¡¡¡¡¡¡¢¨8·î16Æü¡Ê¶â¡ËºÇ½ªÆü¤Ï14»þ½ªÎ»¡ÊºÇ½ªÆþ¾ì13»þ30Ê¬¡Ë
ÎÁ¶â¡§¥¦¥§¥ë¥«¥à¥É¥ê¥ó¥¯1ÇÕ¤È¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Þ¤¿¤Ï¥Õ¡¼¥É1ÉÊÉÕ
¡¡¡¡¡¡¡ãÁá³ä¥Á¥±¥Ã¥È¡ä
¡¡¡¡¡¡¡Ú·î¡ÁÌÚÍË¡ÛÃæ³ØÀ¸°Ê¾å3800±ß¡¢¾®³ØÀ¸3400±ß
¡¡¡¡¡¡¡Ú¶â¡ÁÆüÍË¡¦½ËÆü¡ÛÃæ³ØÀ¸°Ê¾å3900±ß¡¢¾®³ØÀ¸3500±ß
¡¡¡¡¡¡¡ãÄÌ¾ï¥Á¥±¥Ã¥È¡ä
¡¡¡¡¡¡¡Ú·î¡ÁÌÚÍË¡ÛÃæ³ØÀ¸°Ê¾å3900±ß¡¢¾®³ØÀ¸3500±ß
¡¡¡¡¡¡¡Ú¶â¡ÁÆüÍË¡¦½ËÆü¡ÛÃæ³ØÀ¸°Ê¾å4000±ß¡¢¾®³ØÀ¸3700±ß
HP¡§https://event.naked.works/naked-omatsuri/marunouchi/
▶▶¡Ö²Æ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡ª
Text¡§Ìú¿åÀéºÌ