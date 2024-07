7月26日(金)にデビュー・アルバム『biting my tongue』のリリースを控えるケンジーが、8月に初のプロモーション来日を敢行する。日本のファンと交流するための一夜限りのスペシャルなファンイベントも行う予定だという。SNSの総フォロワー数は4,300万人を超え、全米のZ世代から注目を集める20歳の次世代シンガー・ソングライターのケンジーだが、初来日について「ずっと前から日本は行ってみたい国で、日本のファンの皆さんにも会えるのをとても楽しみにしていますし、日本の文化も楽しみたいと思います」と来日を楽しみにしているようだ。

デビュー・アルバム『biting my tongue』



7月26日(金)デジタル配信1 biting my tongue2 bad 4 u3 not around4 anatomy5 the me i was6 word vomit7 6 feet under8 close to you9 midnight murderer10 paper11 face to face12 casualty試聴:https://www.universal-music.co.jp/kenzie/products/00050087551001/