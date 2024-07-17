£Õ£Â£Ó¡Ö¥È¥é¥ó¥×»á¤Î£¶£°¡ó´ØÀÇ¸½¼Â²½¤¹¤ì¤ÐÃæ¹ñ¤ÎÀ®Ä¹Î¨È¾Ê¬¤Ë¡×
¥È¥é¥ó¥×Á°ÊÆÂçÅýÎÎ¤Î»Ù»ýÎ¨¤¬½Æ·â¸å¤Ë¾å¾º¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎºÆ¼¹¸¢¤¬Ãæ¹ñ¤Î·ÐºÑÀ®Ä¹Î¨¤òÈ¾Ê¬°Ê¾å¸º¤é¤¹¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤ÎÍ½ÁÛ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£
¥¹¥¤¥¹¤ÎÅê»ñ¶ä¹Ô£Õ£Â£Ó¤Ï£±£¶Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬ÅöÁª¸å¤Ë¸ø¸À¤·¤¿ÄÌ¤êÃæ¹ñ¤«¤é¤ÎÍ¢ÆþÉÊ¤Ë£¶£°¡ó¤Î´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¾ì¹ç¡¢ÍâÇ¯¤ÎÃæ¹ñ¤Î¹ñÆâÁíÀ¸»º¡Ê£Ç£Ä£Ð¡Ë¤Ï£²¡¥£µ¡ó¸º¾¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Êó¹ð½ñ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¹ñ²ÈÅý·×¶É¤¬£±£µÆü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾åÈ¾´ü¤ÎÃæ¹ñ¤Î£Ç£Ä£ÐÁý²ÃÎ¨¤Ï£µ¡¥0¡ó¤òµÏ¿¤·¤¿¡££Õ£Ó£Â¤ÎÝêÅó¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¤Ï¡¢´ØÀÇ¤¬¸½¼Â²½¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤ÏÃæ¹ñ¤ÎÌ¤Íè¤Î£Ç£Ä£ÐÀ®Ä¹Î¨¤ò£²¡¥£µ¥Ý¥¤¥ó¥È°ú¤²¼¤²¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤ÏÃæ¹ñ·ÐºÑ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯À¤³¦·ÐºÑ¤Ë¤âÂç¤¤Ê¾×·â¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
£Õ£Ó£Â¤ÎÊó¹ð½ñ¤ÏÊÆ¹ñ¤¬Ãæ¹ñ¤«¤é¤ÎÍ¢ÆþÉÊ¤Ë£¶£°¡ó¤Î´ØÀÇ¤ò²Ý¤·¤¿¸å¤âÃæ¹ñ¤¬Âè»°¹ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ±ª²óÍ¢½Ð¤»¤º¡¢ÊÆ¹ñ¤ËÊóÉü¤»¤º¡¢Â¾¤Î¹ñ¤¬ÊÆ¹ñ¤Î¤è¤¦¤ËÃæ¹ñ¤ËÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ò²Ý¤µ¤Ê¤¤¤È¤³¤È¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¤â¤Î¡£
£Õ£Ó£Â¤Ï·ÐºÑÀ®Ä¹¤òÁË³²¤¹¤ëÍ×°ø¤Î¤¦¤ÁÈ¾Ê¬¤ÏÍ¢½Ð¸º¾¯¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢»Ä¤ê¤Ï¾ÃÈñ¤ÈÅê»ñ¤ËµÚ¤Ü¤¹ÂÇ·â¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£Ýê»á¤Ï¡Ö»þ´Ö¤¬²á¤®¤ÆÂ¾¤Î¹ñ¤òÄÌ¤¸¤¿Í¢½Ð¤ÈÀ¸»º¤¬Áý¤¨ÊÆ¹ñ¤Î´ØÀÇ°ú¤¾å¤²¤Î±Æ¶Á¤Ï¸º¤ë¤À¤í¤¦¤¬Â¾¤Î¹ñ¤âÃæ¹ñ¤«¤é¤ÎÍ¢Æþ¤¬Âç¤¤¯Áý¤¨ÊÆ¹ñ¤ÈÆ±ÍÍ¤Î´ØÀÇÉê²Ý¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤È´ØÏ¢¤·ÂæÏÑ»æ¤ÎÎþ¹çÊó¤Ï¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÅöÁª¤ÈÊÆ¹ñ¤Î£¶£°¡ó¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇÉê²Ý¤¬ÊÆÃæ·ÐºÑ¤ÈËÇ°×¤ÇºÇ¤âÂç¤¤¤¡Ö³¥¿§¤Î¥µ¥¤¡×¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤À¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£³¥¿§¤Î¥µ¥¤¤È¤Ï¡¢È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ÈÇÈµÚÎÏ¤¬Âç¤¤¯¡¢°ìÃ¶Ë½Áö¤·»Ï¤á¤ì¤Ð¼ê¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¥ê¥¹¥¯¤ò»Ø¤¹¡£
¸½ºß¤ÎÃæ¹ñ·ÐºÑ¤ÇÍ¢½Ð¤Ï¿¶¤ë¤ï¤Ê¤¤ÉÔÆ°»º¤ÈÆâ¼û¤òËä¤á¤ë³Ë¿´À®Ä¹¥¨¥ó¥¸¥ó¤À¡£½ãÍ¢½Ð¤ÏÃæ¹ñ¤Î·ÐºÑÀ®Ä¹¤Ç£±£´¡ó¤òÀê¤á¡¢Àè·î¤ÎÃæ¹ñ¤ÎËÇ°×¹õ»ú¤Ï£¹£¹£°²¯£µ£°£°£°Ëü¥É¥ë¤Ç²áµîºÇ¹â¤òµÏ¿¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¤ÎÍ¢½Ð¹¥¶·¤ÏÆâÉô¤Ç¤â·üÇ°¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Â¿¤¯¤Î¹ñ¤¬Ãæ¹ñ¤ÎÍ¢½ÐÉÊ¤¬¼«¹ñ¤ÎÀ¸»ºÇ½ÎÏ¤òÂåÂØ¤·¹©¾ì¤¬ÇÑ¶È¤¹¤ë¤Û¤«¤Ê¤¯¡¢·ÐºÑÀ®Ä¹¤Ë³²¤¬µÚ¤Ö¤³¤È¤ò¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢Ãæ¹ñÀ½ÉÊ¤Ë´ØÀÇ¤ò²Ý¤·¤¿¤êÄÉ²ÃÁ¼ÃÖ¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¹ñ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
£Õ£Â£Ó¤ÏÃæ¹ñ¤ÎÍèÇ¯¤ÎÀ®Ä¹Î¨¤òº£Ç¯¤è¤ê¾¯¤Ê¤¤£´¡¥£¶¡ó¡¢£²£°£²£¶Ç¯¤Ï£´¡¥£²¡ó¤ÈÍ½ÁÛ¤¹¤ë¡£Ãæ¹ñ¤¬´ØÀÇ¤ËÂÐ±þ¤Ë¸þ¤±ÉâÍÈºö¤ò°ìÉôÆ³Æþ¤·¤¿¤¬º£¸å£²Ç¯´Ö¤Î·ÐºÑÀ®Ä¹Î¨¤â¤ä¤Ï¤êÍ½ÁÛ¤ò²¼²ó¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£¤¿¤À£¶£°¡ó¤Î´ØÀÇ¤ÏÊÆ¹ñ·ÐºÑ¤Ë¤â¥¤¥ó¥Õ¥ì¤òÍ¶È¯¤·¡¢¶âÍø¤ÎºÆ°ú¤¾å¤²¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤·¤«¤Í¤º¡¢¥È¥é¥ó¥×»áÅöÁª¸å¤Ë¸½¼Â²½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤¤¤ÈÎþ¹çÊó¤¬ÀìÌç²È¤ÎÏÃ¤È¤·¤ÆÊóÆ»¤·¤¿¡£
¡þÃæ¹ñ³°Áê¡ÖÊÆÃæ´Ø·¸¡¢°ÂÄê¤·¤¿È¯Å¸¾¡¤Á¼è¤ë¤À¤í¤¦¡×
°ìÊý¡¢Ãæ¹ñ¤Î²¦µ£³°Áê¤Ï£±£¶Æü¡¢ÊÆ¹ñ¤È·òÁ´¤Ç°ÂÄê¤·¤¿´Ø·¸È¯Å¸¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·°ìÉô¤Ç¤Ï½¬¶áÊ¿Ãæ¹ñ¹ñ²È¼çÀÊ¼¹¸¢¸å¤Ë°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¿ÀïÏµ³°¸ò´ðÄ´¤«¤éÈ´¤±½Ð¤¹Ãû¤·¤È²ò¼á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²¦³°Áê¤Ï£±£¶Æü¤ËÅÞÍýÏÀ»ï¡ØµáÀ§¡ÙºÇ¿·¹æ¤Ø¤Î´ó¹Æ¤Ç¡¢¡Ö¶¯Âç¹ñ´Ö¤Î¶¨ÎÏ¤È¹ÎÄêÅªÁê¸ßºîÍÑ¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¡£ÊÆÃæ´Ø·¸¤Î·òÁ´¤Ç°ÂÄêÅª¤Ç¤¢¤ê»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÈ¯Å¸¤Î¼Â¸½¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£´Ú¹ñ¤ò´Þ¤à¼þÊÕ¹ñ¤È¤Î³°¸ò¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡ÖÎÙ¹ñ¤ÈÍ§¹¥Åª¤ËÀÜ¤·¡¢ÎÙ¹ñ¤ò¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤¹¤ë¼þÊÕ³°¸òÊý¿Ë¤ò·ø»ý¤·¡¢¼þÊÕ¹ñ¤È¤ÎÍ§¹¥¤ÈÁê¸ß¿®Íê¡¢Íø±×¤ÎÍ»¹ç¤ò¿¼¤á¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¤·¤¿¡£
ËÌÄ«Á¯¤Î³Ë¤ò´Þ¤à´ÚÈ¾Åç¡ÊÄ«Á¯È¾Åç¡ËÌäÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÉáÊ×Åª°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ËÎ©µÓ¤·¡Ö·úÀßÅªÌò³ä¤òÂ³¤±¤ÆÈ¯´ø¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¡£²¦³°Áê¤Î´ó¹Æ¤ËÂÐ¤·ËÌµþ¤Î¹ñºÝ´Ø·¸ÀìÌç²È¤Ï¡ÖÍèÇ¯£±·î¤ËÈ¯Â¤¹¤ëÊÆ¹ñ¿·À¯¸¢¤¬Ãæ¹ñÊñ°ÏÌÖ¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·Ãæ¹ñ¤ÎÍ§Ë®¤ò³È½¼¤¹¤ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÅý°ìÀïÀþ¤Î°ì´Ä¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£