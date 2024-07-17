¡Ú¥¹¥È¥Ã¥×¡ªº¾µ½Èï³²¡Û¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤¤·ëº§¤òÌóÂ«¡¡¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò»ý¤Á¤«¤±¤é¤ì7900Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤ë¡¡µ¤¤Å¤¤¤¿¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Î¼Ò°÷¤¬¤µ¤é¤Ê¤ëÈï³²¤òËÉ¤°¡¡Ê¡²¬
¸ÜµÒ¤¬SNS·¿¥í¥Þ¥ó¥¹º¾µ½¤ËÁø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿Ê¡²¬»Ô¤Î¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Î¼Ò°÷¤Ë¡¢·Ù»¡¤«¤é´¶¼Õ¾õ¤¬Â£¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Èï³²¼Ô¤ÎÃËÀ¤Ï¡¢¤ª¤è¤½7900Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¤È¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
´¶¼Õ¾õ¤¬Â£¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶è¤Ë¤¢¤ëÌîÂ¼ëú·ôÊ¡²¬»ÙÅ¹¤Î¼Ò°÷¡¢µÈÉð²Æ´õ¤µ¤ó¡Ê35¡Ë¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤È¤·6·î¡¢»ÙÅ¹¤Ë60Âå¤Î¸ÜµÒ¤ÎÃËÀ¤¬Ë¬¤ì¡¢1500Ëü±ßÊ¬¤Î¾Ú·ô¤ò¸½¶â²½¤·¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£±þÂÐ¤·¤¿µÈÉð¤µ¤ó¤ÏÃËÀ¤ÎÏÃ¤¹ÆâÍÆ¤ËÉÔ¿³¤ÊÅÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤È¡¢ÃËÀ¤¬Ä¾Á°¤Ë¤â900Ëü±ßÊ¬¤Î¾Ú·ô¤ò¸½¶â²½¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤«¤éº¾µ½Èï³²¤òµ¿¤¤¡¢·Ù»¡¤Ø¤ÎÁêÃÌ¤ò´«¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÌîÂ¼ëú·ôÊ¡²¬»ÙÅ¹¡¦µÈÉð²Æ´õ¤µ¤ó¡Ê35¡Ë
¡Ö¤ªµÒÍÍ¤¬¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆâÍÆ¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¤«¤·¤¤¤Ê¤ÈÄ¾´¶¤ÇÆ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£°ú¤Â³¤¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î»ñ»º¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë½½Ê¬¤ÊÇÛÎ¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¶ÈÌ³¤ËÎ×¤ß¤¿¤¤¡£¡×
SNS¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿Áê¼ê¤«¤éÅê»ñÌ¾ÌÜ¤Ç´«Í¶¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢Áê¼ê¤ËÊú¤¤¤¿Îø°¦´¶¾ð¤òÍøÍÑ¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¶â¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤ëº¾µ½¤ò¡¢Ê¡²¬¸©·Ù¤Ï¡ÖSNS·¿Åê»ñ¡¦¥í¥Þ¥ó¥¹º¾µ½¡×¤ÈÊ¬Îà¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯¤Î¸©Æâ¤ÎÈï³²¤Ï5·îËö»þÅÀ¤Ç¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ¤ª¤è¤½29²¯8000Ëü±ß¤Ë¤Î¤Ü¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢SNS¤ä¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ç¤ÎÅê»ñÏÃ¤Ë¤Ï¾è¤é¤Ê¤¤¤è¤¦Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£