¥¹¥Ý¥Ë¥Á

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À¡½µð¿Í¡Ê2024Ç¯7·î17Æü¡¡ÅìµþD¡Ë

¡¡17Æü¤Ëµð¿Í¤ÈÀï¤¦ºå¿À¤¬ÂÇÀþ¤ÎÂçÉý²þÂ¤¤ò»Ü¤·¤¿¡£1ÈÖ¤ËÌî¸ý¡¢2ÈÖ¤Ë¿¢ÅÄ¤ò¥¹¥¿¥á¥ó¤Ë¿ø¤¨¤¿¡£

¡¡ÃæÌî¤Ï¡¢º£µ¨¥ê¡¼¥°Í£°ì¤Î¥Õ¥ë¥¤¥Ë¥ó¥°½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢22Ç¯9·î11Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥ë¥¤¥Ë¥ó¥°½Ð¾ì¤Ï¡¢241»î¹ç¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£

¡¡ÃæÌî¤¬ÆþÃÄ¤·¤¿21Ç¯°Ê¹ß¡¢¶áËÜ¤ÈÃæÌî¤ÎÆ±»þ¥¹¥¿¥á¥óÍî¤Á¤Ï¡¢22Ç¯8·î10Æü¤«¤é17Æü¤Î7»î¹ç¤Î¤ß¡£¤È¤â¤Ë¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¤¬¸¶°ø¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¤ò³°¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£

¡¡ºå¿À¤Î¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥ª¡¼¥À¡¼¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£

¡Úºå¿À¡Û

¡¡1¡Ê±¦¡ËÌî¸ý

¡¡2¡ÊÃæ¡Ë¿¢ÅÄ

¡¡3¡ÊÆó¡ËÅÏÊÕ

¡¡4¡Ê»°¡Ëº´Æ£µ±

¡¡5¡Ê°ì¡ËÂç»³

¡¡6¡Êº¸¡ËË­ÅÄ

¡¡7¡ÊÊá¡ËºäËÜ

¡¡8¡ÊÍ·¡Ë¾®È¨

¡¡9¡ÊÅê¡ËÂçÃÝ

¡¡