¡Ö°Â¤¤¥·¥ã¥ó¥Ñ¥óÍê¤ó¤À¤ä¤Ä¤Ï½Ð¶Ø¡×1ËÜ10Ëü¤Î¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤¬°ìÆü¤Ç20ËÜ¶õ¤¯¡Ä¡© ¹Á¶è¤Î¶¸¤Ã¤¿¶âÁ¬´¶³Ð¤ËÇ÷¤ë
¡Ò¡Ö¥¯¥½»¨µû¤¹¤®¤ÆÌµÍý¡Ä¡ª¡×¿ÍÀ¸½é¡¦²ñ°÷À©BAR¡ªÏ»ËÜÌÚ¤Î¤È¤¢¤ë»¨µï¥Ó¥ë¤Ë¤Ï¡¢¡Ú¼«¾Î¡Û·ÝÇ½¿Í¤¬ÂçÎÌÈ¯À¸!?¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡ÒÂè5ÏÃ¤Ç¤¹¡£Âè1ÏÃ¤Ï¤³¤Á¤é¡ª¡Ó
¡ÚºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à¡Û¡Ö»à¤Ì¤Þ¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤Æ¤í!!¡×Âè1ÏÃ
¡¡ÈÈºá¤¢¤ê¡¦Îø°¦¤¢¤ê¡¦¥¤¥±¥á¥ó·Ù»¡´±¤¢¤ê...¡£
¡¡Ä¶ÎáÏÂÅª¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¡¦¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡ª
¡Ö»à¤Ì¤Þ¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤Æ¤í!!¡×
¡ãËè·îÂè2¡¦4¿åÍË17¡§00¹¹¿·¡ª¡ä¢¨6·î¡¦7·î¤ÏËè½µ¿åÍË¹¹¿·¡ª
¡ÒÂè5ÏÃ¤Ç¤¹¡£Âè1ÏÃ¤Ï¤³¤Á¤é¡ª¡Ó
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸ø³«Ê¬¤ÏÏ¢ºÜ¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Æ´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¤´´¶ÁÛ¤ä¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ïbuncomi12@es.bunshun.co.jp¤Þ¤Ç¡£¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¼¡²ó¤Ï7·î24Æü¡Ê¿å¡Ë17:00¹¹¿·Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ê¤Õ¤»¤Ç¤£¡¿Ê¸½Õ¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ë