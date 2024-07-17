MBS¥é¥¸¥ª¼ÒÄ¹¤¬ÂÇÅÝFM802Àë¸À¡¡¥ä¥Þ¥Ò¥í¥¢¥ÊÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¡ÖÄ«ÂÓ¤Î¾Íè¤Ë¸÷¤¬¸«¤¨¤¿¡×
MBS¥é¥¸¥ª¤Î¸¶¸·°ìÏº¼ÒÄ¹¤¬17Æü¡¢Âçºå»Ô¤ÎÆ±¶É¤Ç²Æµ¨¼ÒÄ¹²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢Æ±¶É¤Îº£¸å¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¸¶¼ÒÄ¹¤Ï6·î¤Ë½¢Ç¤¡£FMÊüÁ÷¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö802¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢ÄÉ¤¤±Û¤¹¡×¤È¡¢ºßºåFM¶É¤Ç°µÅÝÅª¤Ê¥·¥§¥¢¤ò¸Ø¤ëFM802¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÆ±¶É¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÉÍÂ¼½ß¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦ÉÍÂ¼½ß¤Ç¤¹¡×¤¬3·îËö¤ÇÊ¿ÆüÊüÁ÷¤ò½ªÎ»¡£¥Õ¥ê¡¼¤Î»³ËÜ¹ÀÇ·¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡Ö¥ä¥Þ¥Ò¥í¤Î¤Ô¤«¥Ã¤È¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤¬À×¤ò·Ñ¤¤¤À¡£
¸¶¼ÒÄ¹¤ÏÈÖÁÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ý¡Ù¤ËÈæ¤Ù¤ë¤ÈÈù¸º¤À¤¬¡¢¼ã¤¤ÁØ¤¬Ä°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¼¨¤·¡¢¡ÖÌ¤Íè¤Ë¸þ¤±¤Æ¥ê¥¹¥Ê¡¼¤ÎÀ¤Âå¸òÂå¤¬¿Þ¤é¤ì¤¿¡£Ä«ÂÓ¤Î¾Íè¤Ë¸÷¤¬¸«¤¨¤¿¡×¤È´üÂÔ¤·¤¿¡£