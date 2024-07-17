¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢¸ø»È¤¬ËÌÊýÎÎÅÚ¤ò°ÛÎã¤Î´Ñ¸÷¡¡¥í¥·¥¢»ÙÇÛÇ§¤á¤ë¤«¤¿¤Á¤Ë¤â
¡¡¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢¤ÎÃó¥í¥·¥¢¸ø»È¤¬¡¢¥í¥·¥¢¤¬¼Â¸ú»ÙÇÛ¤¹¤ëËÌÊýÎÎÅÚ¤Î¹ñ¸åÅç¤È¿§Ã°Åç¤ò´Ñ¸÷Î¹¹Ô¤ÇË¬¤ì¤¿¤È¡¢ËÌÊýÎÎÅÚ¤Î¥í¥·¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¤¬17Æü¤Þ¤Ç¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ËÌÊýÎÎÅÚ¤ÎË¬Ìä¤ËÉ¬Í×¤Ê¥í¥·¥¢Ï¢Ë®ÊÝ°Â¶É¡ÊFSB¡Ë¤Îµö²Ä¤â¼èÆÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö´ú¤òÎ©¤Æ¤Æ¤³¤¤¡× ¥í¥·¥¢Ê¼¤ÏÁö¤Ã¤¿¡¡Ì¿¤¸¤é¤ì¤¿ÊÒÆ»ÀÚÉä
¡¡¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢¤Ï²¤½£Ï¢¹ç¡ÊEU¡Ë¤äËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¡ÊNATO¡Ë¤Î²ÃÌÁ¹ñ¡£ÆüËÜ¤ÈÍ§¹¥´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë³°¹ñÀ¯ÉÜ¤Î¹â´±¤¬¡¢¥í¥·¥¢¤ÎÅý¼£¤òÇ§¤á¤ë·Á¤ÇËÌÊýÎÎÅÚ¤òË¬Ìä¤¹¤ë¤Î¤Ï°ÛÎã¤À¡£¥í¥·¥¢Â¦¤¬¼Â¸ú»ÙÇÛ¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¡¡Ë¬Ìä¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢¤Î¥ê¥ê¥¢¥Ê¡¦¥Ö¥ë¥À¸ø»È¡£ËÌÊýÎÎÅÚ¤Î¥í¥·¥¢Â¦SNS¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¿å¤ËÆþ¤Ã¤Æ³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤Ê¤É¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñ¸åÅç¤Î¥í¥·¥¢»æ¤â¼Ì¿¿ÉÕ¤¤ÇÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥í¥·¥¢¤ÏËÌÊýÎÎÅÚ¤Î³«È¯¤òµÞ¤¤¤Ç¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤Ë´Ñ¸÷Ê¬Ìî¤¬ÍË¾¤È¤ß¤Æ´Ñ¸÷µÒ¤ÎÍ¶Ã×¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥í¥·¥¢¤¬Ãæ¹ñ¤ä´Ú¹ñ¤Ê¤É¤Î´ë¶È¤ËÅê»ñ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¤ê¡¢ËÌÄ«Á¯Ï«Æ¯¼Ô¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£