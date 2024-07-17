¡Ú¥¹¥¿¥á¥ó¡Û¹Åç¤ÎÀèÈ¯¡¦¿¹²¼Äª¿Î¤ÏÂÇÎ¨.360¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·8ÈÖ¡¡DeNA¤ÎÀèÈ¯¤ÏÅì¹î¼ù¤Ïº£µ¨9¾¡ÌÜ¤ò¤«¤±¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø
¡þ¥×¥íÌîµå DeNA-¹Åç(17Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)
Î¾¥Á¡¼¥à¤Î¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
DeNA¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤ÏÅÙ²ñÎ´µ±Áª¼ê¤¬7ÈÖ¥é¥¤¥È¤ËÆþ¤ê¡¢8ÈÖ¤Ë¥·¥ç¡¼¥ÈÂçÏÂÁª¼ê¤¬¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀèÈ¯¤ÎÅì¹î¼ùÅê¼ê¤Ïº£µ¨15»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢8¾¡Éé¤±¤Ê¤·¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¾¶á4»î¹ç¤Ç¤âÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤¹¤ë¤È¡¢4Ï¢Â³¤Ç¾¡ÍøÅê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¹Åç¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤Ï2ÈÖ¤ËÌðÌî²íºÈÁª¼ê¤¬Æþ¤ê9ÈÖ¡¦¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ËÐòß·ÍãÁª¼ê¡£¤µ¤é¤Ë8ÈÖ¤ËÀèÈ¯¤Î¿¹²¼Äª¿ÎÅê¼ê¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿¹²¼Åê¼ê¤Ïº£µ¨6¾¡3ÇÔ¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ12»î¹ç¤Ç25ÂÇ¿ô¡¢9°ÂÂÇ¡¢ÂÇÎ¨.360¤ÈÂÇ·â¤â¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¡¼¥°2°Ì¤È3°Ì¤ÎÂÐ·è¤Ï¡¢¼ó°Ì¡¦µð¿Í¤Î·ë²Ì¼¡Âè¤Ç¼ó°Ì¤Ë¤âÌö¤ê¤Ç¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤êÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£