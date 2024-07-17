¤Þ¤â¤Ê¤¯Çß±«ÌÀ¤±¡¡¤³¤ÎÀè¡¢³ÆÃÏ¤ÇÌÔÎõ¤Ê½ë¤µÄ¹¤¯Â³¤¯¤ª¤½¤ì
¤³¤ÎÀè¡¢À¾ÆüËÜ¡Á´ØÅì¤Ç¤Ï½ù¡¹¤ËÀ²¤ì¤ëÆü¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¡¢²Æ¤ÎÆüº¹¤·¤¬¶¯¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Æüº¹¤·¤È¤È¤â¤Ëµ¤²¹¤â¾å¾º¤·¡¢³ÆÃÏ¤ÇÌÔÎõ¤Ê½ë¤µ¤¬Â³¤¯Í½ÁÛ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ë¤Ï½½Ê¬¤ÊÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢£17Æü(¿å)¤Ï¶å½£¤òÃæ¿´¤ËÌÔ½ëÆü¤Ë
17Æü(¿å)¤ÏÀ¾ÆüËÜ¡ÁÅìÆüËÜ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤òÃæ¿´¤ËÆüº¹¤·¤¬½Ð¤Æ¡¢³ÆÃÏ¤Çµ¤²¹¤¬¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢Ê¡²¬¸©¤ÎÂÀºËÉÜ¤Ç36.7¡î¤ÈÂÎ²¹ÊÂ¤ß¤Î´í¸±¤Ê½ë¤µ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢·§ËÜ¸©¤Î¾å¤Ç36.0¡î¡¢ÂçÊ¬¸©¤ÎÆüÅÄ¤Ç35.6¡î¤Ê¤É¡¢¶å½£¤òÃæ¿´¤ËÌÔ½ëÆü¤òµÏ¿¡£´ØÅì¤Ç¤â30¡î°Ê¾å¤Î¿¿²ÆÆü¤¬Â³½Ð¤·¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤Ç¤â31.3¡î¤È¡¢4Æü¤Ö¤ê¤Î¿¿²ÆÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Â³¡¹Çß±«ÌÀ¤±¡©¡¡¿¿²Æ¤ÎÆüº¹¤·¤Ç¡ÈÌÔÎõ½ë¤µ¡É¤Ë
17Æü(¿å)¸áÁ°¤Ë¤Ï¡¢¶å½£ÆîÉô¤ÇÇß±«ÌÀ¤±¤ÎÈ¯É½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢18Æü(ÌÚ)°Ê¹ß¤Ï¤½¤ÎÂ¾¤ÎÃÏ°è¤Ç¤âÀ²¤ì¤ëÆü¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¡¢½µËö¤Ë¤«¤±¤ÆÂ³¡¹¤ÈÇß±«ÌÀ¤±¤ÎÈ¯É½¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡ÖÇß±«ÌÀ¤±Ä¾¸å¤ÎÌÔÎõ¤Ê½ë¤µ¡×¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÀè¤Ï²Æ¤ÎÆüº¹¤·¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢18Æü(ÌÚ)°Ê¹ß¤ÏÀ¾¡ÁÅìÆüËÜ¤Î³ÆÃÏ¤ÇÌÔÎõ¤Ê½ë¤µ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë20Æü(ÅÚ)¤«¤é¤Ï¶å½£¡ÁÅìËÌÆîÉô¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÌÔ½ëÆü¤¬Â³½Ð¡£¤³¤ÎÌÔÎõ¤Ê½ë¤µ¤¬Íè½µÈ¾¤Ð¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Ä¹¤¯Â³¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
µ¤¾ÝÄ£¤Ï17Æü(¿å)¸á¸å¡¢ÅìÆüËÜ¤äÀ¾ÆüËÜ¡¢²Æì¡¦±âÈþ¤Ç¤Ï¡¢24Æü(¿å)¤´¤í¤Ë¤«¤±¤Æµ¤²¹¤Î¹â¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¹â²¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÁ´ÈÌµ¤¾Ý¾ðÊó¡×¤òÈ¯É½¤·¤Æ¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ê¤É·ò¹¯´ÉÍý¤Ø¤ÎÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
ÎãÇ¯¡¢Çß±«ÌÀ¤±Ä¾¸å¤ÎÌÔÎõ¤Ê½ë¤µ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ë¤è¤ëµßµÞÈÂÁ÷¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Ç®Ãæ¾É¤Î½Å¾É²½¥ê¥¹¥¯¤â¹â¤Þ¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æü¡¹È¯É½¤µ¤ì¤ëÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¡ÖÎÃ¤·¤¤´Ä¶¤Ç²á¤´¤¹¡×¡Ö¿åÊ¬¤ä±öÊ¬¤ò¤³¤Þ¤á¤ËÊäµë¤¹¤ë¡×¡Ö¹âÎð¼Ô¤äÆýÍÄ»ù¤Ê¤É¤ÎÇ®Ãæ¾É¤Ë¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¿Í¤òµ¤¤Ë¤«¤±¡¢À¼¤ò¤«¤±¤ë¡×¤Ê¤É¡¢Ç®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£