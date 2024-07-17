¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¡Ö¥Ï¥í¥Ï¥í ¥Ñ¥Á¥Ñ¥Á¤µ¤ï¤ä¤«¥½¡¼¥À¡×7·î19ÆüÈ¯Çä¡¢¤Ï¤¸¤±¤ë¥Ñ¥Á¥Ñ¥Á¥¥ã¥ó¥Ç¥£Æþ¤ê¤Î¡Ö¥Ï¥í¥Ï¥í ¥é¥à¥Í¡×¡¢ÄêÈÖ¤Î¡Ö¥Ï¥í¥Ï¥í ¥é¥à¥Í¡×¤Ï½ªÎ»
¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤Ï7·î19Æü¤«¤é¡¢¡Ö¥Ï¥í¥Ï¥í ¥é¥à¥Í¡×¤Ë¥Ñ¥Á¥Ñ¥Á¥¥ã¥ó¥Ç¥£¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¡Ö¥Ï¥í¥Ï¥í ¥Ñ¥Á¥Ñ¥Á¤µ¤ï¤ä¤«¥½¡¼¥À¡×¤ò¹ñÆâ¤Î¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×Å¹ÊÞ¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥× ¡Ö¥Ï¥í¥Ï¥í ¥Ñ¥Á¥Ñ¥Á¤µ¤ï¤ä¤«¥½¡¼¥À¡×È¯Çä
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û¥Õ¥¡¥ß¥Þ¡ØAfternoon Tea¡Ù´Æ½¤¡Ö¥Ô¡¼¥Á¹á¤ë¥Æ¥£¡¼¥½¡¼¥À¡×È¯Çä¡¢¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡È¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥ë¡ÉÃº»À°ûÎÁ¤ÎÂè2ÃÆ/¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È
¡ÈÎÃ¤·¤²¤ÇÁ¯¤ä¤«¤Ê¥Ö¥ë¡¼¤¬¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¡É¸«¤¿ÌÜ¤Ç¡¢¥Ñ¥Á¥Ñ¥Á¤Ï¤¸¤±¤ë¥Ï¥í¥Ï¥í¡£Æþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤ÇÄêÈÖ¤Î¡Ö¥Ï¥í¥Ï¥í ¥é¥à¥Í¡×¤ÎÈÎÇä¤Ï½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¡£¡Ò¥Ï¥í¥Ï¥í ¥Ñ¥Á¥Ñ¥Á¤µ¤ï¤ä¤«¥½¡¼¥À¡Ó
²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þÉ½µ¡£¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÃÍ¤ÏÉ¸½à»ÅÍÍ¤ÎÊ¬ÀÏ·ë²Ì¤Ç¡¢¿ôÃÍ¤Ï°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¥Ï¥í¥Ï¥í ¥Ñ¥Á¥Ñ¥Á¤µ¤ï¤ä¤«¥½¡¼¥À¡×432.00±ß¡£¥¨¥Í¥ë¥®¡¼275kcal¡£
¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥× ¡Ö¥Ï¥í¥Ï¥í ¥Ñ¥Á¥Ñ¥Á¤µ¤ï¤ä¤«¥½¡¼¥À¡×
¡Ö¥Ï¥í¥Ï¥í ¥é¥à¥Í¡×¤Ë¡¢¥Ñ¥Á¥Ñ¥Á¤Ï¤¸¤±¤ë¥¥ã¥ó¥Ç¥£¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ¡¢¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¥Ï¥í¥Ï¥í¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤¿¡£ºÇ½é¤Ï¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¡£¼¡¤Ë¡¢¥Ñ¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¥ëŽ¥²«ÅíŽ¥¥Ê¥¿¥Ç¥³¥³Ž¥¥Ï¡¼¥È·¿¥¼¥ê¡¼Æþ¤ê¤Î¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¼¥ê¡¼¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥é¥à¥Í¥·¥í¥Ã¥×¤Î¤«¤É¹¤È¥Ñ¥Á¥Ñ¥Á¡£ºÇ¸å¤ÏÁ´ÂÎ¤ò¡Öº®¤¼¤³¤¼¡×¤Ë¤·¤Æ¡¢²¿ÅÙ¤â³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¡£
¢¡¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¥¢¥×¥ê¤Ç¥¯¡¼¥Ý¥ó
¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¥¢¥×¥ê¤Ç¤Ï¡¢7·î19Æü¤«¤é8·î8Æü¤Þ¤Ç¡¢¡Ö¥Ï¥í¥Ï¥í ¥Ñ¥Á¥Ñ¥Á¤µ¤ï¤ä¤«¥½¡¼¥À¡×¤ÎËÜÂÎ²Á³Ê¤«¤é20±ß°ú¤¤Î¥¯¡¼¥Ý¥ó¤òÇÛÉÛ¤¹¤ë¡£
¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¥¢¥×¥êÈÇ ¥â¥Ð¥¤¥ë¥ª¡¼¥À¡¼¤Ç¤Ï¡¢Æ±¤¸´ü´Ö¤ËËÜÂÎ²Á³Ê¤«¤é50±ß°ú¤¤Î¥¯¡¼¥Ý¥ó¤òÇÛÉÛ¤¹¤ë¡£¡Ò¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥«¥Ã¥È¥Ý¥Æ¥È¡Ó
¤Þ¤¿¡¢¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤ÏÆ±¤¸7·î19Æü¤Ë¡¢¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥È¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥«¥Ã¥È¥Ý¥Æ¥È¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ291.60±ß¡£267kcal¡£
¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥× ¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥«¥Ã¥È¥Ý¥Æ¥È¡×
ÇÈ·¿¥«¥Ã¥È¤ÇÉ½ÌÌÀÑ¤¬¹¤¯¡¢¡È³°¤Ï¥µ¥Ã¥¯¥ê¡É¡ÈÃæ¤Ï¥Û¥¯¥Û¥¯¡É¤È¤·¤¿¥Ý¥Æ¥È¤ÎÉ÷Ì£¤ò´¶¤¸¤é¤ì¡¢¸ü¤ß¤Î¤¢¤ë¥µ¥¤¥º´¶¤¬ÆÃÄ§¤Î¥Ý¥Æ¥È¡£