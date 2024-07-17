¶ÛµÞÄÌÊó¤Ï¡Ö118ÈÖ¡×¡¡²ÆËÜÈÖ¤Ë¸þ¤±¥Þ¥ê¥ó¥ì¥¸¥ã¡¼¤Ø¤ÎÃí°Õ¸Æ¤Ó¤«¤±¡¡³¤¾åÊÝ°ÂÄ£
¡¡³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¤ÎÀ¥¸ýÎÉÉ×Ä¹´±¤¬ÄêÎã¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é²ÆËÜÈÖ¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¥Þ¥ê¥ó¥ì¥¸¥ã¡¼¤Ø¤ÎÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»ö¸ÎËÉ»ß¤Î¤¿¤á¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¡¡À¥¸ýÎÉÉ×Ä¹´±
¡Ö¥Þ¥ê¥ó¥ì¥¸¥ã¡¼¤Î³¤ÆñËÉ»ß¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿²Æµ¨°ÂÁ´¿ä¿Ê³èÆ°´ü´Ö¤òÀßÄê¤·¡¢³¤ÆñËÉ»ßÂÐºö¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¤ÎÀ¥¸ýÄ¹´±¤Ï17Æü¤ÎÄêÎã²ñ¸«¤Ç¤³¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¡¢Íè·îËö¤Þ¤Ç1¥«·îÈ¾¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ´Ø·¸µ¡´Ø¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢²ñ¸«¸å¤Ë¤Ï³¤¤Ç¤Î»ö·ï¤ä»ö¸Î¤ÎºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¶ÛµÞÄÌÊóÍÑ¤ÎÅÅÏÃÈÖ¹æ¡Ö118ÈÖ¡×¤Îº£Ç¯¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢21ÂåÌÜ¤Î¡Ö¤¦¤¿¤Î¤ª¤Í¤¨¤µ¤ó¡×¤òÌ³¤á¤¿¾®Ìî¤¢¤Ä¤³¤µ¤ó¤¬À¥¸ýÄ¹´±¤òÉ½·ÉË¬Ìä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾®Ìî¤µ¤ó¤Ï¡Ö³¤¤Î»þ´ü¡¢»ö¸Î¤Ï118ÈÖ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼þÃÎ¤·¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¤è¤ê³Ú¤·¤¯°ÂÁ´¤Ë³¤¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¡¡À¥¸ýÎÉÉ×Ä¹´±
¡Ö¥Þ¥ê¥ó¥ì¥¸¥ã¡¼¤Î³¤ÆñËÉ»ß¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿²Æµ¨°ÂÁ´¿ä¿Ê³èÆ°´ü´Ö¤òÀßÄê¤·¡¢³¤ÆñËÉ»ßÂÐºö¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¤ÎÀ¥¸ýÄ¹´±¤Ï17Æü¤ÎÄêÎã²ñ¸«¤Ç¤³¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¡¢Íè·îËö¤Þ¤Ç1¥«·îÈ¾¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ´Ø·¸µ¡´Ø¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢²ñ¸«¸å¤Ë¤Ï³¤¤Ç¤Î»ö·ï¤ä»ö¸Î¤ÎºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¶ÛµÞÄÌÊóÍÑ¤ÎÅÅÏÃÈÖ¹æ¡Ö118ÈÖ¡×¤Îº£Ç¯¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢21ÂåÌÜ¤Î¡Ö¤¦¤¿¤Î¤ª¤Í¤¨¤µ¤ó¡×¤òÌ³¤á¤¿¾®Ìî¤¢¤Ä¤³¤µ¤ó¤¬À¥¸ýÄ¹´±¤òÉ½·ÉË¬Ìä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾®Ìî¤µ¤ó¤Ï¡Ö³¤¤Î»þ´ü¡¢»ö¸Î¤Ï118ÈÖ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼þÃÎ¤·¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¤è¤ê³Ú¤·¤¯°ÂÁ´¤Ë³¤¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£