ÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿BOYNEXTDOOR¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤ò²»³ÚÈÖÁÈ¤ÇÈäÏª¡ª¥ª¥ê¥³¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤âºÇ¾å°Ì¤Ë
BOYNEXTDOOR¤ÎÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÏÀ®¸ù¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁá¤¯¤âÂç¿Íµ¤¡ªBOYNEXTDOOR¤È¤Ï
7·î17Æü¡¢¥ª¥ê¥³¥ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢BOYNEXTDOOR¤ÎÆüËÜ½é¥·¥ó¥°¥ë¡ØAND¡Ù¤Ï½µ´Ö¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê½¸·×´ü´Ö:7·î8¡Á14Æü¡Ë¤Ç18Ëü6871Ëç¤ÎÈÎÇäÎÌ¤Ç2°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ØAND¡Ù¤¬Æü´Ö¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¡Ê7·î10ÆüÉÕ¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ËÂ³¤¡¢½µ´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤âºÇ¾å°Ì·÷¤ËÆþ¤ê¡¢¤½¤Î¿Íµ¤¤ò¼Â´¶¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
BOYNEXTDOOR¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ë¥é¥¤¥Ö¤Î¼ÂÎÏ¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
7·î8Æü¤Î¡ØCDTV ¥é¥¤¥Ö! ¥é¥¤¥Ö!¡Ù¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢13Æü¤Ë¡Ø²»³Ú¤ÎÆü2024¡Ù¡¢20Æü¤Ë¡ØVenue101¡Ù¡Øwith MUSIC¡Ù¤Ê¤É·îËö¤Þ¤ÇÍÍ¡¹¤Ê²»³ÚÈÖÁÈ¤È¥é¥¸¥ª¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØEarth¡¢Wind&Fire(Japanese Ver.)¡Ù¤òÈäÏª¡£¤½¤·¤Æ8·î¤Ë¤ÏÆüËÜºÇÂç¤Î²»³Ú¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡ØSUMMER SONIC 2024¡Ù¤Ë¤â»²²Ã¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Á´¹ñ¤Ç¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢3¼ïÎà¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤òÁ´¤Æ½¸¤á¤ë¤Èº£²ó¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î¤¿¤á¤Ë½àÈ÷¤·¤¿ÆÃÅµ±ÇÁü¤ò´Õ¾Þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊBOYNEXTDOOR¤Ï7·î19Æü¡¢¥Þ¥«¥ª¡¦¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«¤«¤ì¤ëÃæ²Ú·÷Æâ¤ÎÂç·¿²»³Ú¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡ØTencent Music Entertainment Awards 2024¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£