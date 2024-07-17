LCC¤Ç¹Ô¤±¤ë¥¢¥¸¥¢¤È¥¯¥ë¡¼¥º¤Ç¡Ö¤ªÆÀ¤ÊÎ¹¡×±ß°Â¡õ¥¤¥ó¥Õ¥ì±²Ãæ¤Î³¤³°Î¹¹Ô
¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÄ¹Ã«Àî¤¢¤ä¤µ¤ó¤Ï¥³¥í¥ÊÁ°¤ÏÇ¯´Ö100Æü°Ê¾å³¤³°¤òÎ¹¤¹¤ë¤Û¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÎ¹¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤ò·Ð¤ÆÎ¹¤Î²ó¿ô¤ÏÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢±ß°Â¤Î±Æ¶Á¤ò¿ÈÂÎ¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡Ö¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤â¤ªÆÀ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë³¤³°¤Ï¤¢¤ë¡ª¡×¤È¸À¤¦¤Î¤À¡£
¤½¤³¤ÇÄ¹Ã«Àî¤µ¤ó¤¬¼«Ê¢¤Ç¤â¤¦°ìÅÙ¹Ô¤¤¿¤¤¾ì½ê¤È¡¢¤½¤³¤Ç¤Î¤ªÆÀ¤ÊÎ¹¤Î»ÅÊý¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿Á°ÊÔ¤Ç¤Ï¡¢Åì²¤¤Î¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤¬°ì²¡¤·¤À¤È¤¤¤¦¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¡£¸åÊÔ¤Ç¤Ï¥¢¥¸¥¢¤ÎÎ¹¤È¥¯¥ë¡¼¥ºÎ¹¤Î¶ñÂÎÅªÎ¹¤Î»ÅÊý¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¡£
µ¤·Ú¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤é¡¢¸µ¡¹¤ÎÊª²Á¤¬°Â¤¤¥¢¥¸¥¢·÷
µ¤·Ú¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤é¤ä¤Ï¤ê¥¢¥¸¥¢¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤À¡£¥¨¥¤¥Á¡¦¥¢¥¤¡¦¥¨¥¹¡ÊHIS¡Ë¤¬¡¢È¯É½¤·¤¿¡¢2024Ç¯²Æ¤Î³¤³°Î¹¹ÔÍ½Ìó¼Ô¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î1°Ì¤Ï¥½¥¦¥ë¤À¤Ã¤¿¡£°Ê²¼¡¢2°ÌÂæËÌ¡¢3°Ì¥Û¥Î¥ë¥ë¡¢4°Ì¥Ð¥ó¥³¥¯¡¢5°Ì¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¢6°Ì¥×¥µ¥ó¡¢7°Ì¥Ð¥êÅç¡¢8°Ì¥»¥ÖÅç¡¢9°Ì¥°¥¢¥à¡¢10°Ì¹á¹Á¤È¡¢Ç¼ÆÀ¤Î½ç°Ì¤À¡£
É®¼Ô¤Ï¥³¥í¥Ê¸å¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¡¢´Ú¹ñ¤Ë5²ó¤Û¤É¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´Ú¹ñ¤ÎÄÌ²ß¤Ç¤¢¤ëÂÐ¥¦¥©¥ó¤â±ß°Â¤Ç¡¢Î¾ÂØ½ê¤Ç¤Ï¡¢Ëè²ó¡¢Æ¬¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¥³¥í¥ÊÁ°¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤ÈÊª²Á¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÂÐ¥É¥ë¡¢ÂÐ¥æ¡¼¥í¤ËÈæ¤Ù¤ì¤ÐÃÇÁ³¥Þ¥·¤À¡£¥Û¥Æ¥ëÂå¤â¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Þ¤¢¤½¤ì¤ÏÆüËÜ¤âÆ±¤¸¤³¤È¡¢Ã×¤·Êý¤Ê¤¤¡£
¿©Èñ¤Ï¡¢³¹¤Î¿©Æ²¤Ê¤É¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊÅ¹¤Ê¤é¥é¥ó¥Á¤Ç1,500±ßÄøÅÙ¡Á¡¢¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Ç3,000±ßÄøÅÙ¡£É®¼Ô¤Ï»þ´Ö¤Î¤Ê¤¤»þ¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ²¼Å´¤Î±Ø¤Ç¤ª¤Ç¤ó¤ò¤Ä¤Þ¤à¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢1ËÜ120±ßÄøÅÙ¤À¡£ÃÏ²¼Å´¤ä¥Ð¥¹¤Ï½é¾è¤ê±¿ÄÂ¤¬1,500¥¦¥©¥ó¡ÊÌó175±ß¡Ë¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¤Î½é¾è¤êÎÁ¶â¤Ï¡¢¥½¥¦¥ë¤Ç¤Ï4,800¥¦¥©¥ó¡ÊÌó560±ß¡Ë¤ÈÆüËÜ¤È¤½¤¦ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤¬¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¤Ï¥á¡¼¥¿¡¼¤Î¾å¤¬¤êÊý¤¬ÆüËÜ¤è¤ê¤â´Ë¤ä¤«¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¤·Ú¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ï¥¿¥ê¥¬¥Ë¤ò¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤ä¥·¥ç¥¦¥¬¡¢¥¿¥Þ¥Í¥®¤Ê¤É¤È°ì½ï¤Ë¾ßÌý¥Ù¡¼¥¹¤Î¥¿¥ì¤ËÄÒ¤±¤³¤ß¡¢½ÏÀ®¤µ¤»¤¿¡Ö¥«¥ó¥¸¥ã¥ó¥±¥¸¥ã¥ó¡×¤ÏÉ®¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤éÉ¬¤º¿©¤Ù¤¿¤¤ÎÁÍý¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¡£ÀìÌçÅ¹¤Ç¿©¤Ù¤ë¤ÈÆüËÜ±ß¤Ç5,000±ß¤¯¤é¤¤¤À¤¬¡¢5000±ß¤Ç¤â°Â¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤Û¤É¡£¼Á¤ÏÍî¤Á¡¢¥«¥Ë¤ÎÎÌ¤â¸º¤ë¤¬¡¢1,800±ß¤Û¤É¤ÇÄê¿©¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ëÅ¹¤â¤¢¤ë¡£
ÇÛ¼Ö¥¢¥×¥ê¡ÖGrab¡×¤äLCC¤ò¾å¼ê¤ËÍøÍÑ
¥Ù¥È¥Ê¥à¤ä¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤âÈæ³ÓÅª°Â²Á¤Ë²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤òÎ¹¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤ÇNo.1¤ÎÇÛ¼Ö¥¢¥×¥ê¡ÖGrab¡×¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£Ä¹¤¤µ÷Î¥¤â¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
·«¤êÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¥¢¥¸¥¢·÷¤¬Î¹¹Ô¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤«¤éÂ¿¤¯¤ÎLCC¤¬È¯Ãå¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Âç¤¤¤¡£LCC¤Ï¥¥ã¥ó¥»¥ë¡¦ÊÑ¹¹¤¬¸·¤·¤¤¤Ê¤É¡¢°Â¤¤¤Ê¤ê¤Î¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢ÉÑÈË¤Ë¥»¡¼¥ë¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢LCC¤ÎÆÃÀ¤òÍý²ò¤·¤¿¾å¤Ç¾å¼ê¤ËÍøÍÑ¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢LCC¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤Î¹ñ±Ä¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤Ç¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥Õ¥é¥Ã¥°¡¦¥¥ã¥ê¥¢¤Ç¤¢¤ë¥Ù¥È¥Ê¥à¹Ò¶õ¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¾å¤Ë¡¢¤³¤Á¤é¤âÉÑÈË¤Ë¥»¡¼¥ë¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢É®¼Ô¤Ï¤³¤Þ¤á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÉÙÍµÁØ¤À¤±¤Î¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¥¯¥ë¡¼¥ºÎ¹¤Î¤ªÆÀ´¶
¥¯¥ë¡¼¥ºÎ¹¤âµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎ¹¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¡£¤Ò¤ÈÀÎÁ°¤Þ¤Ç¡¢¥¯¥ë¡¼¥º¤È¤¤¤¦¤È¡¢ÉÙÍµ¼ÔÁØ¤Î¤â¤Î¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Û¥Æ¥ëÆ±ÍÍ¡¢¼Á¤âÃÍÃÊ¤â¥Ô¥ó¥¥ê¡£1Çñ¤¢¤¿¤ê1Ëü±ß¶¯¤Î¤â¤Î¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢10Ëü¤òÄ¶¤¨¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¯¥ë¡¼¥ºÂå¶â¤Ë¤Ï¡¢¾èÁ¥ÎÁ¤äµÒ¼¼ÍøÍÑÎÁ¡¢Á¥Æâ¤Ç¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡Ê°ìÉôÍÎÁ¡Ë¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¡Ê°ìÉôÍÎÁ¡Ë¡¢¿©»ö¡Ê°ìÉôÍÎÁ¡Ë¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÉô¡¢ÄÉ²ÃÎÁ¶â¤¬È¯À¸¤¹¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤â¤¢¤ë¤·¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ÏÍÎÁ¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤¬¡Ê¹âµé¥¯¥ë¡¼¥º¤À¤È¡¢¾èÁ¥ÎÁ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¡¹¡Ë¡¢Áí¹çÅª¤Ë¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¤ªÆÀ¤ÊÎ¹¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤È»×¤¦¡£²¿¤è¤ê¡¢¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¿²¤¿¤é¼¡¤Î³¹¤ËÃå¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢²ÙÊª¤òÉô²°¤ËÃÖ¤¤¤Æ´Ñ¸÷¤Ë½Ð¤«¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÁá´ü³ä¡×¤ä¡ÖÄ¾Á°³ä¡×¤Ê¤É¡¢¤«¤Ê¤ê¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó²Á³Ê¤Ç¼êÇÛ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
6·î28Æü¤Ë¤Ï¡¢Åìµþ³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ç¡¢±ß¤Ï°ì»þ1¥É¥ë=161±ßÂæ¤Ë¤Þ¤Ç²¼Íî¡£1986Ç¯12·î°ÊÍè¡¢37Ç¯È¾¤Ö¤ê¤ÎÎò»ËÅª¿å½à¤é¤·¤¤¡£7·î12Æü¤«¤é±ßÁê¾ì¤¬Â¿¾¯¤¢¤¬¤Ã¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ê12Æü¤Ï1¥É¥ë¡á157±ßÂæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ë¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀäÂÐÅª¤Ê±ß°Â·¹¸þ¤Ë¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ³¤³°Î¹¹Ô¤Ï¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¼Â¾õ¤À¡£¤¬¡¢°ÛÊ¸²½ÂÎ¸³¤Ï¤ä¤Ï¤ê¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤À¤·¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¥Ç¥¹¥Æ¥£¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤â¤¢¤ë¡£
±ß°Â¡õ¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Îº£¡¢¤ªÆÀ¤Ë³¤³°¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤é¡Ö¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¡×¡©·ã¿ä¤·¤ÎÍýÍ³