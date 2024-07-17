タイトーのサッカーゲーム「ハットトリックヒーロー」がアーケードアーカイブスより7月18日配信
【アーケードアーカイブス ハットトリックヒーロー】
7月18日 配信予定
価格： PS4版 837円 Switch版 838円 プレイ人数：1～2人
(C) TAITO CORPORATION
7月18日 配信予定
価格： PS4版 837円 Switch版 838円 プレイ人数：1～2人
ハムスターは、プレイステーション 4/Nintendo Switch用「アーケードアーカイブス ハットトリックヒーロー」を7月18日より配信する。価格はPS4版が837円、Switch版は838円。
「ハットトリックヒーロー」は1990年にタイトーから発売されたスポーツゲーム。プレーヤーは8カ国のうちの1カ国と、その国のエースストライカーとなる選手を選択し、全7試合を勝ち進んで優勝を目指す。CPUと対戦の他に、プレーヤー同士で対戦プレイを楽しむこともできる。【スクリーンショット】
ラフプレーもできるがレフェリーに見つかって退場になることも？
公式番組「アーケードアーカイバー」も毎週生配信中
アーケードアーカイブス配信日の19時からは、ゲームの紹介や、開発者を招いての開発トークなど、コンテンツ盛りだくさんの公式生番組「アーケードアーカイバー」がYouTubeライブで配信される。7月18日は「ハットトリックヒーロー特集」となり、元タイトーで「ハットトリックヒーロー」の開発者の神村武氏、タイトーの外山氏とお林氏が出演する。
□YouTubeのハムスターのチャンネル
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Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Co.