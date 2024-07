7月17日 更新

「NEXT推しガール!」藤本ばんびさん

講談社は7月17日、同社のWebサイト「ヤンマガWeb」のグラビアランキングを更新した。

ランキングでは10位までが公開され、公式X上においても3位までのグラビアが紹介されている。1位には「NEXT推しガール!」より女優の藤本ばんびさんのグラビアとなっており、本日7月17日更新のグラビアが首位となった。2位には「ヤンマガアザーっす!」より榎原依那さん、3位には同じく「ヤンマガアザーっす!」より荒木佐保里さんのグラビアがランクインしている。「ヤンマガWeb」のページでは各グラビアをチェックできる。

「ヤンマガアザーっす!」榎原依那さん

「ヤンマガアザーっす!」荒木佐保里さん

