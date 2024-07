LE SSERAFIMが、デビュー後初となる日本でのファンミーティング『LE SSERAFIM FAN MEETING ‘FEARNADA’ 2024 S/S - JAPAN』を開催した。本稿では7月14日にぴあアリーナMMで行われた横浜公演2日目の模様をお届けする。

5人がヒーローになるという特別なコンセプトの通り、ヒーロー映画を模したVCRでバットシグナルのようなロゴが空に照射され暗転。会場上部にも同じようにロゴが照射され、画面の中の世界と現実がリンクする感覚を覚えると、ステージ中央のボックスが上昇し、その中からメンバーが登場する。公演の皮切りとなった「Smart」は、KIM CHAEWONの「FEARNOT! ジャンプして!」の合図でRemixバージョンに切り替わる。開演前から場内に流れる同曲に合わせて掛け声が会場全体の熱気を高めていたのだが、クラブのように揺れる会場からもFEARNOT(ファンの呼称)の前のめりな空気感がひしひしと伝わってくる。

「こんばんは、LE SSERAFIMです!」――この日は、SAKURA、KIM CHAEWON、HUH YUNJINがツインテール、KAZUHAとHONG EUNCHAEがツインお団子と、5人お揃いのツインヘアスタイルで登場したLE SSERAFIM。「今日の私たちの髪はどうですか? みんなでツインテールしてみました」というSAKURAには、会場から「可愛い~!」と大歓声が。さらにはHONG EUNCHAEも「可愛いですか?」と問いかけ、「SAKURAちゃんのアイデアです」とお揃いヘアの発案者を明かした。

最初のコーナーは「FEARNOT依頼書」。世の中の悩みを全て解決してくれるヒーローのように、メンバーがFEARNOTからの依頼に答えていく企画だ。「これからもずっと愛される準備はできていますか?」という最初の質問には、「愛される準備をするので(FEARNOTも)準備してください!」と、5人全員でステージを隅々まで移動してFEARNOTからの愛を受け取りに行く。鼓膜を揺らす大歓声がメンバーに降り注がれる中、メインステージに戻ると、「FEARNOTも私たちからの愛をもらってください!」と5人で集まって頬にハートを寄せ合う仲の良さを見せてくれた。

「店員さんを気にせずにもっと楽しく買い物するには?」という次の質問には、HUH YUNJINが「友達を連れていくともっと楽しくなる」と回答。それを聞いていたSAKURAは最近HUH YUNJINと二人で一緒に買い物に行ったことを明かし、嬉しそうな表情をしたHUH YUNJINに「楽しかったですか?」と問われて頷いていた。最後には「オンラインショッピングをしよう!」という結論に至り、自分のペースで買い物をする大切さをFEARNOTに伝えていたようだ。

最後の質問は、「身長が小さくてアリーナ席だと埋もれてしまう。より楽しむためには?」というお悩み。これに対してKIM CHAEWONが「私とSAKURAさんが相対的に小さいので……」と、難しい日本語を使いこなしながら同情する。終いには「ジャンプしてください!」とアリーナ席のFEARNOTと一緒に飛び跳ね、物理的な解決策を見出してくれた。続けて披露された「Choices」で、第一幕は幕を閉じた。

VCRでは、15cmくらい宙に浮くことができるKAZUHA、猫に変身できるSAKURA、電気を操ることができるHONG EUNCHAE、1日1回だけワープできるKIM CHAEWON……と、各々の特殊能力を説明するヒーローたち(HUH YUNJINの能力に関する具体的な説明はなし)。何気ない日々を送っていた5人は、KIM CHAEWONがワープしながら壁を越えているときに見つけた隠し部屋を探索し、地図を見つける。そんな映像が明けると、KAZUHAのソロバレエダンスから始まる「Swan Song」が第二幕の開幕を告げた。

中盤では、ヒーロー一人ひとりの能力をもっと見せる時間と称し、ヒーローの能力を手に入れるために3つのゲームが展開。始まる前に行われたチーム分けでは各メンバーへの応援コールが行われたが、中でも「応援してほしいので……」と前置きして「SAKURAなら? できるー!」とシンプルイズベストの力強いコールを希望するSAKURAの姿が印象的だった。

Round1は、2択の選択肢を用意し、観客に多数決をとって賛同が多い回答をメンバーが当てる「テレパシー能力 究極の2択ゲーム」。「A・コメントが1つもないコンサート2時間」と「B・ステージのないファンミーティング5時間」、どちらを選ぶかという質問に、FEARNOTの回答はBが少し優勢でほぼ半々に分かれた。一方、メンバーたちは、「FEARNOTは私たちのパフォーマンスが好きだから」「LE SSEARFIMといえばパフォーマンスだから」という理由で、KIM CHAEWONとKAZUHAはAを選択。他3人は、Aより長い時間一緒に過ごせるという理由からBを選択した。この意見を聞いたA選択の2人が、最終的にBに移動し、見事に全員で正解。ゲームの最中には、HONG EUNCHAEの手首についたリボンを結び直すSAKURAの姿も見られ、家族のような関係性が微笑ましい。また、FEARNOTの近くに会いにいきながら、「怖くないですか? 気をつけて!」とKIM CHAEWONが高さのある上層階の観客に声をかけたり、「(3、4階席の)最後列まで見える!」(SAKURA)と遠くに見えるボードに返答する形で伝えたりと、距離感を感じさせないコミュニケーションを取るのも、“プロアイドル”の異名に違わない姿だった。

Round2は「POWER UP能力-ランダムゲーム」。くじ引きで、センターステージをフラフープで一周する「フラフープランニング2」に決まり、予選1回戦はSAKURAとKIM CHAEWON、予選2回戦はHUH YUNJINとKAZUHAが対戦。この日はHUH YUNJINがほぼ落とさずにゴールするという驚異のフラフープ力を発揮し、本人も「びっくりしました」と日本語で驚嘆。また、HONG EUNCHAEは神戸公演に続いて不戦勝で決勝進出が確定したが、今回は特別に、決勝開始前に司会の古家正亨氏とHONG EUNCHAEが戦うことに。フラフープが得意なHONG EUNCHAEが勝利を収め、HUH YUNJIN 対 HONG EUNCHAEの決勝ではなんと同時にゴール。2人が仲良く優勝という結果になった。

Round3は「視線集中能力-完璧なヒーロー」。メンバー各自が用意したステージを楽しむことができる定番のコーナーだが、KIM CHAEWONは「カバーをたくさん愛してくれたのでファンミでもう一回お見せしたかった」と、先日も『2024 FNS歌謡祭 夏』(フジテレビ系)で披露し話題となった宇多田ヒカルの「First Love」を改めてカバーし、流石の歌唱力で視線を集中させた。HONG EUNCHAEはSAKURAとKAZUHAを招き、SAKURAのHKT48時代のソロ曲「夢でKiss me!」のダンスカバーをパフォーマンス。これまでの公演でも披露して定番化していることもあり、FEARNOTのコールまで完璧なステージには、SAKURAからも120点の高評価が贈られた。

HUH YUNJINは、「FEARNOTのことを考えながら書いた曲だから、この 『FEARNADA』でFEARNOTに歌いたかったんです」と、自身のソロ曲「피어나도록 (love you twice)」を披露。トップラインのキーの高低差が激しい楽曲だが、あたたかなギターの音色に歌声を絡ませ、見事なステージで魅了した。続けて、並んでメインステージに腰掛けた5人は、大きな傘の下で「FEARNOT (Between you, me and the lamppost)」を披露。さらに、ストリートルックなファッションで再び登場した後には、ソウル公演でサプライズ披露した「1-800-hot-n-fun」とエネルギッシュなアッパーチューン「UNFORGIVEN」を歌い上げ、燃え盛る街並みをバックに、グループの持つ強靭な美しさを体現。一方、本編最後には弱い自分も隠さず見せることが本当の強さであるというLE SSERAFIMの新たな一面を見せた「EASY」が披露され、作品の味の違いを楽しむことができた。

アンコールは、ステージで見せるのが初めてだという「ジュエリー (Prod. imase)」で幕開け。思い思いの着ぐるみに包まれながら、肩を寄せ合って歌う姿が穏やかな時間をつくり出し、FEARNOTにとっても癒しのひとときとなったことだろう。

この日を振り返り、HUH YUNJINは「今日も盛り上がってくれてありがとうございます! こんなに多くのFEARNOTを目にするのが初めてなので、LEDが開いて(FEARNOTの)姿が見えた時、本当に痺れました」「リハーサルではガラガラだったのですが、いっぱいになっている会場を見ると胸にじーんときます」と心の内を語る。さらに、「FEARNOTがいないとこんなに虚しいんだなと思うようになりました」「不在が存在を証明するように、FEARNOTの心のどこかを満たしてあげられる存在になれたら」と、互いの大切さを再度実感できる言葉を届けた。

KIM CHAEWONは「ファンミーティングでたっぷり愛をもらって、気持ちよく次を始められるのが本当にありがたいことだなと思います」、KAZUHAは「FEARNOTの歓声は私にとって癒しでもあり前進する活力」「これからも側で見守っていてくださいね」とコメント。また、SAKURAは、「活動しているといろんな壁にぶつかることが多くて、努力の方法に悩むこともあるのですが、そんなときにどんな私でも愛して信じてくれるFEARNOTを思い浮かべます」と本音を打ち明ける。そして、「FEARNOTも自分を信じられなくなった時は私たちのことを思い浮かべてほしい」「お互いを信じて応援しあうこんな素敵な関係がずっと続いていけばいいなと思います」と微笑んだ。最後に、HONG EUNCHAEが全て日本語でコメントし、「“感謝します”の言葉では表しきれない私の心を受け取ってもらえたら嬉しいです」と気持ちを伝えた。

ファンミーティングのトリを飾ったのは、タイトなジャージークラブがボルテージを高める「Eve, Psyche & The Bluebeard’s wife」。最後まで冷めやらぬ熱気の中、「美味しいもの食べてください!」「FEARNOT大好き~!」とFEARNOTを気遣うことを忘れないLE SSERAFIMの愛を存分に受け取り、ファンミーティングは幕を閉じた。終演後も会場周辺に溢れていた幸せなエネルギーを見れば、どれほど楽しい時間だったのか感じ取ることは容易だ。7月30日、31日の福岡公演で本ツアーのラストを迎える寂しさはありつつ、KIM CHAEWONの言葉のように、LE SSERAFIMの次の展開に期待を膨らませたい。

(文=風間珠妃)