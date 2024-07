「博多一双」が待望の県外初出店！ 「豚骨カプチーノ」と呼ばれる泡系スープを堪能あれ（神奈川・新横浜）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は新横浜駅近くにある「新横浜ラーメン博物館」内にオープンした、博多の大人気ラーメン店。

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

博多一双 新横浜ラーメン博物館店(神奈川・新横浜)

外観 出典:hk197さん

2024年6月、新横浜駅より徒歩5分ほどの場所にある「新横浜ラーメン博物館」内に、「食べログ ラーメン WEST 百名店」にも選出されている博多の大人気ラーメン店「博多一双」が県外初出店しました。2012年に創業した「博多一双」は、北九州生まれの兄弟、山田 晶仁氏と章仁氏が、10代の頃からラーメン店を開業したいという夢をかなえたラーメン店。現在ではとんこつラーメンの聖地・福岡において、博多っ子はもちろん、県外や海外に至るまでその評判を聞きつけ、多い時には200人以上が列をなす大人気店です。豚骨を長時間炊き上げ、骨の髄から旨みを最大限に引きだした濃厚なスープの虜になる人が続出。丼一面を覆うきめ細かい“脂泡”はその見た目から“豚骨カプチーノ”と称され、一双の代名詞になっています。これまで福岡県内に店舗を展開してきましたが、今後関東圏をはじめ、海外にも目を向け、福岡の豚骨ラーメン・博多一双のラーメンを多くの方に知って欲しいという思いから、県外初出店となりました。

明るく広々とした店内 写真:お店から

明るく清潔感のある店内にはカウンター6席の他、2名用のテーブルがあり全32席。広々としていて、女性一人や家族連れでも利用しやすい雰囲気です。

特製ラーメン 写真:お店から

メニューは「ラーメン」900円、「味玉ラーメン」1,050円、「チャーシューメン」1,050円など。お子様や、少量だけ味わいたい方向けに「ミニラーメン」680円も用意しています。中でもワンタンをはじめ全てのトッピング具材が入っている「特製ラーメン」1,400円は、ボリューミーでさまざまな味わいを一度に楽しめるのでおすすめです。

チャーシューメン 写真:お店から

ラーメンにのせられるチャーシューは、店主が吟味した安心安全な豚肉を使用し、ラーメンに使うタレで、おいしさを引き立てるシンプルな味付けになっています。スープになじみやすく、肉そのものの旨みを味わえます。アクセントになっているネギは、芳香と独特の甘さが特徴の糸島産のものを使用。

オリジナルの博多細平打ち麺 写真:お店から

替え玉率8割という麺は、理想の麺を完成させるため、福岡の人気製麺所「製麺屋慶史」と試行錯誤して共同開発したオリジナルの博多細平打ち麺です。小麦粉の配分と高い加水率により、歯切れが良くツルツルとしたしなやかな食感が特徴。形状を平打ちにすることで濃厚な豚骨スープをしっかり持ち上げ、麺とスープの一体感を堪能できます。

こだわりのスープ 写真:お店から

同店の最大の特徴でもある「豚骨カプチーノ」と呼ばれるスープは、国産仔豚の骨だけを使用し、各部位の比率を調整、骨の髄から旨みを最大限に引き出しています。高火力で長時間、寸胴で骨がボロボロになるまで炊き上げ、さらにスープを使い切らずに新しいスープを追い足していく「呼び戻し」製法によって熟成されたスープ。スープに浮かぶ泡は、旨みが詰まっておりマイルドさと豚骨の力強さ、骨感が強く密度の高い、後味の良い極上スープです。また、最高の脇役である醤油タレは、福岡で創業百二十余年の醤油蔵元「ヤマタカ醤油」の地醤油を独自にブレンドし、スープの旨みを最大限に引き出すキレと、数種の魚介を加えることで味に奥行きを与えるオリジナルのものを使っています。

まかない丼 出典:miyach23さん

サイドメニューの「まかない丼」500円はラーメン具材がそのままご飯にのったような豪華な一品。社員ミーティングで発案され、商品化したメニューで、瞬く間に人気になったそう。マヨネーズと高菜がご飯に合い、チャーシューだけでなく味玉までのって食べ応え十分です。

これまで福岡に行かなければ食べられなかった人気ラーメン店の味を横浜で食べられるとあって、オープン早々話題を呼んでいるラーメン店。濃厚でありながら臭みがなく、甘くマイルドな味わいとスッキリした後味で、一度食べたら病みつきになる一杯を味わいに足を運んでみてはいかがでしょう。

食べログレビュアーのコメント

ワンタンメンのワンタン 出典:ピエール…さん

『「ワンタンメン(税込¥1,150)」「替玉(税込¥150)」

《スープ》「豚骨カプチーノ」で有名なこちら。口コミでは豚骨臭がない/軽いとされていましたが、私にはしっかり感じました。

替玉と一緒のタイミングで、にんにくや辛子高菜、しょうがを投入。にんにく潰し器はガジェットみたいで楽しい…。

いきなり全部混ぜるのではなく、一つずつ混ぜながらいただきましたが、激変します。それも全て良い方向に変化します。トッピングが全てサービスなのも嬉しいですね…。

トッピング前の「すっぴん」から、「べっぴん」さんになる感じ…。にんにくは香ばしくコクが増強され、赤くないしょうがはすっきりした辛みで味わい深くなり、辛子高菜で唐辛子の辛みと強い塩味で、味に広がりが出てきます。

《麺》博多ラーメン特有の低加水の細麺。他店では見かけない平打ちのように角が立っています。硬さ普通でお願いしましたが、歯切れがよくプツッとした噛み心地のよい麺です。

普通にしたせいか、しなやかさも感じます。替玉はあえて硬めでお願いしましたが、トッピングと同じ複雑な味わいになったタイミングでしたので、硬めの方が麺の味わいを強く感じるので、よく合って美味しかったです。どちらかというと、硬めの方がいいかな…。

《チャーシュー》豚バラの煮豚タイプですかね。とてもやわらかくてジューシーで、ダイレクトにお肉の味を感じられます。

白い見た目でしたが、ラーメンダレでしっかり味付けの塩味で、トッピング前「すっぴん」状態のマイルドなスープとよく合いました。

《ワンタン》中の餡はちょっと大きめ、しっかり味付けされており、美味しい餃子のような味わい。私的には餡は少ない方が好きだったりしますが、皮はとろける直前状態のピロピロで美味しかったです。

《他》木耳はシンプルな味わいで、ジャキッと食感がよかったです。マイルドなスープでしたので、海苔がよい働きをしてくれます。潮の塩味が加わり、味わい深くなり、麺も美味しく食べられるので、増量した方がよいと思いました』(ピエール…さん)

硬めの麺 出典:hk197さん

『らーめん900円替え玉150円。

店内は豚骨の獣臭ムンムン!ド豚骨の香りです!

麺硬めで注文しました。悪いクセで硬め、濃いめ、多めって言いそうに…あぶねー。ここは博多…

特にバーミキサーで泡立てているわけでもないが、泡立っているカプチーノ茶濁豚骨。美味しそう♡

期待通り細麺硬めでパキパキをズルズル♪

博多細麺、あっという間に食べれちゃいます。

替え玉券を買っていて、すぐに替え玉硬め注文!

ニンニクやラーメンのダシもあり後半も準備万端で投入しズルズルであっという間に完食』(hk197さん)

※価格はすべて税込。

<店舗情報>◆博多一双 新横浜ラーメン博物館店住所 : 神奈川県横浜市港北区新横浜2-14-21TEL : 050-5593-8867

※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額等を掲載しております。 営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

