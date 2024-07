話題の新店10軒をまとめて紹介！ 人気のお店の2号店から、海外初出店の本格メキシカン＆タコス店まで

先週掲載の「New Open News」をまとめて紹介します。

週刊New Open News

注目の新店をいち早く紹介する連載「New Open News」。記事本数も多いので日々のチェックは欠かせません。そこで、この連載では先週掲載された店舗をわかりやすくまとめてみました! まだ読んでいないという人は、こちらでチェックしてみてくださいね。

1. Argyros.(東京・西麻布)

2024年5月27日、コンテンポラリーキュイジーヌフレンチのレストラン「Argyros.(アルギュロス)」が西麻布にオープン。名プロデューサーと実力派シェフがタッグを組んだとあって、早くもフーディーたちの注目を集めています。

アルギュロス 写真:お店から

2. Burger Occi 麻布十番店(東京・麻布十番)

<店舗情報>◆アルギュロス住所 : 東京都港区西麻布1-12-6 ダイアンクレストビル 1FTEL : 050-5593-8613

2024年6月12日、「Burger Occi(オクシ) 麻布十番店」が麻布十番にオープンしました。グルメバーガーが人気の五反田にある「Burger & Bistro Occi」の2号店になります。

Burger Occi 麻布十番店 写真:お店から

3. 鶴橋ホルモン焼肉 松よし 新宿西口店(東京・新宿西口)

<店舗情報>◆Burger Occi 麻布十番店住所 : 東京都港区麻布十番2-13-7 プラシーボ麻布 1FTEL : 050-5593-9812

2024年6月、新宿西口駅から徒歩1分ほどの場所に、鶴橋随一の串焼き店「松よし」ののれん分け店となる「鶴橋焼肉串焼き 松よし」がオープンしました。「松よし」は昭和49年創業。門外不出の秘伝のタレとオモニの笑顔で大阪鶴橋駅のガード下で愛され続けている大人気の韓国系串焼店です。

鶴橋 焼肉 松よし 新宿西口店 出典:yurika0329aさん

4. GRIN(東京・新宿御苑前)

<店舗情報>◆鶴橋 焼肉 松よし 新宿西口店住所 : 東京都新宿区西新宿7-10-13 ガイアビル3 1FTEL : 050-5593-6754

2024年6月、新宿御苑前駅から徒歩1分ほどの場所に、日本の食材を使った自然の味わいを楽しめるイタリアン「GRIN(グリン)」がオープンしました。

GRIN 写真:お店から

5. 渋谷ニッカ(東京・渋谷)

<店舗情報>◆GRIN住所 : 東京都新宿区新宿1-6-3 新宿御苑フロント 1FTEL : 050-1807-1260

2024年6月6日、「渋谷ニッカ」が渋谷・道玄坂にオープンしました。同じ道玄坂にある「酒場きんぼし」や学芸大学駅近くの「びゃく」といった人気の和食居酒屋の姉妹店になります。

渋谷ニッカ 出典:お麩じぃさん

6. 華林(東京・両国)

<店舗情報>◆渋谷ニッカ住所 : 東京都渋谷区道玄坂1-13-6TEL : 03-6277-5489

2024年5月20日、寿司店「華林」が両国に開店しました。若くして銀座の寿司割烹で料理長を務めた俊英の寿司職人が大将を務めます。

華林 写真:お店から

7. Don Chava(東京・水道橋)

<店舗情報>◆華林住所 : 東京都墨田区緑1-20-6 1FTEL : 050-5593-6642

2024年6月24日、東京ドームシティ内「FOOD STADIUM TOKYO」に、海外1号店の本格メキシカン&タコス店「Don Chava(ドン チャバ)」がオープンしました。

Don Chava 写真:お店から

8. Henderson(東京・神泉)

<店舗情報>◆Don Chava住所 : 東京都文京区後楽1-3-61 黄色いビル 2F FOOD STADIUM TOKYO FH-7区画TEL : 03-3830-0408

2024年4月15日、「Henderson(ヘンダーソン)」が奥渋エリアにオープンしました。同じエリアの人気店「CHOWCHOW」「PEZ」の系列店。ナチュラルワインと伝統的なビストロ料理が楽しめます。

Henderson 出典:けろたん55さん

9. 炭火焼肉 三宝苑 阿佐ヶ谷店(東京・阿佐ケ谷)

<店舗情報>◆Henderson住所 : 東京都渋谷区宇田川町41-28 茂木ビル 1FTEL : 03-6455-0005

2024年6月、阿佐ケ谷駅から徒歩14分ほどの場所に、野方で愛されている「三宝苑」の2号店「炭火焼肉 三宝苑 阿佐ヶ谷店」がオープンしました。

炭火焼肉 三宝苑 阿佐ヶ谷店 出典:食肉100年の計さん

10. neito(東京・白金高輪)

<店舗情報>◆炭火焼肉 三宝苑 阿佐ヶ谷店住所 : 東京都杉並区阿佐谷北4-24-3 迦葉阿佐ヶ谷マンション 1FTEL : 03-6265-5959

2024年6月、白金高輪駅から徒歩1分ほどの場所に、フランス農事功労章シュヴァリエを受章した実力派シェフが作る美食と、おもてなしを楽しめるフレンチレストラン「neito(ネイト)」がオープンしました。

ネイト 写真:お店から

<店舗情報>◆ネイト住所 : 東京都港区白金1-27-6 白金高輪ステーションビル 1FTEL : 050-5593-6755

文:食べログマガジン編集部

