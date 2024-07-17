本日最終日! ロジクールの快適キーボード&マウスを2万円以下でそろえるチャンス #Amazonプライムデー
こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。
Amazon（アマゾン）では、Amazonプライム会員限定の「Amazonプライムデー」が2024年7月16日（火）〜7月17日（水）の2日間にわたり開催中。
最終日の本日は、指先の形状にフィットするキーボード「MX KEYS mini KX700GRd」や、指を快適な位置にホールドしてくれるワイヤレストラックボールマウス「M575S」など、ロジクールのアイテムがお得に登場しています。
なお、以下の表示価格は2024年7月17日14時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
セール期間中は、エントリーして10,000円以上買い物することで最大15％のポイントが還元されるキャンペーンも。エントリーを忘れずに！
＞＞Kindle本200万冊以上が読み放題となる「Kindle Unlimited」も初めてのユーザーは30日間無料で体験できますよ。
＞＞【プライム会員限定】Audible会員プラン3か月無料体験キャンペーン中
キーが指にフィット！ コンパクトなロジクールのキーボード「MX KEYS mini KX700GRd」が19％オフ
【Amazon.co.jp限定】ロジクール MX KEYS mini KX700GRd ミニマリスト ワイヤレス イルミネイテッド キーボード グラファイト 充電式 Bluetooth Logi Bolt Unifying非対応 USB-C-A 日本語配列 無線 KX700 国内正規品
13,480円
Amazonで見るPR
ロジクール KX850CL MX MECHANICAL MINI ミニマリスト ワイヤレス メカニカル パフォーマンス キーボード 赤軸 リニア テンキーレス 静かな打鍵感 Logi Bolt bluetooth Unifying非対応 薄型 無線 windows mac chrome Android KX850 国内正規品 グラファイト
18,091円
21,120（14％オフ）
Amazonで見るPR
【Amazon.co.jp限定】 Logicool G PRO ゲーミングキーボード G-PKB-002LNd テンキーレス リニア 赤軸 静かなタイピング GXスイッチ 有線 ゲーミング メカニカルキーボード 日本語配列 LIGHTSYNC RGB 充電 着脱式ケーブル 国内正規品 ※Amazon限定の壁紙ダウンロード付き
10,980円
Amazonで見るPR
1日中使用しても腕や手首が疲れにくい、ロジクールのワイヤレストラックボールマウス「M575S」が19％オフ！
【Amazon.co.jp限定】ロジクール ワイヤレスマウス トラックボール 無線 M575S Bluetooth Unifying 5ボタン windows mac iPad 電池寿命最大24ケ月 M575 ブラック 国内正規品
5,990円
Amazonで見るPR
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール MX MASTER3s アドバンスド ワイヤレス マウス 静音 MX2300GRd Logi Bolt Bluetooth Unifying非対応 8000dpi 高速スクロールホイール USB-C 充電式 無線 MX2300 グラファイト 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き
13,980円
Amazonで見るPR
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレスマウス M240GRd Silent Bluetooth マウス グラファイト 無線 ワイヤレス 小型 左右対称 logi bolt windows mac iPad OS Chrome Android M240 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き
1,760円
Amazonで見るPR
【Amazon.co.jp限定】 Logicool G PRO X SUPERLIGHT 2 ワイヤレス ゲーミングマウス G-PPD-004WL-BKd 4000Hz ポーリングレート 軽量 60g LIGHTFORCE ハイブリッドスイッチ LIGHTSPEED USB Type-C 充電 POWERPLAY 対応 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き
19,980円
Amazonで見るPR
【Amazon.co.jp限定】 Logicool G PRO LIGHTSPEED ワイヤレス ゲーミング マウス G-PPD-002WLrd ゲーミングマウス 軽量 80g HERO 25Kセンサー 充電 POWERPLAY 対応 ゲーム 充電 無線 左右対称 FPS PC windows mac ブラック 国内正規品 ※Amazon限定の壁紙ダウンロード付き
11,100円
Amazonで見るPR
【Amazon.co.jp限定】 Logicool G ゲーミングマウス G403h HERO 有線 軽量 87g ゲーミング マウス 有線マウス 25Kセンサー エルゴノミクス LIGHTSYNC RGB PC windows mac G403 ブラック 国内正規品 ※Amazon限定 壁紙ダウンロード付き
6,500円
Amazonで見るPR
臨場感あふれるレース体験を！ Logicool Gのハンコン「G923d」が26％オフとお得な価格で販売中
【Amazon.co.jp限定】 Logicool G ハンコン G923d グランツーリスモ7 動作確認済み PS5 PS4 PC ハンドル コントローラー レーシング ゲーム フォースフィードバックシステム ステアリング 国内正規品 1年間メーカー保証 ※Amazon限定の壁紙ダウンロード付き ブラック
44,980円
Amazonで見るPR
【Amazon.co.jp限定】 Logicool G ワイヤレス ゲーミングヘッドセット G733-BKrd LIGHTSPEED 7.1ch マイク付き 278g 軽量 89時間連続使用可能 USB レシーバー LIGHTSYNC RGB PS5 PS4 PC Mac G733 ヘッドフォン ヘッドホン ブラック 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き
14,980円
Amazonで見るPR
【Amazon.co.jp限定】 Logicool G PRO X ゲーミングヘッドセット G-PHS-003d ゲーミング ヘッドセット Dolby 7.1ch サラウンドサウンド 3.5mm 有線 マイク付き Blue VO!CE搭載 軽量 ヘッドホン ヘッドフォン PS5 PS4 PC windows ブラック 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き
12,530円
Amazonで見るPR
また、気になるアイテムを見つけたら「ウォッチする」をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。
＞＞ウォッチリストの使い方について
「Amazonプライムデー」は、7月17日23時59分まで開催中！
Source：Amazonプライムデー