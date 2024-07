BABYMONSTERソウルファンミーティング全席売り切れにつき、視野制限席の追加販売が決定

■BABYMONSTERソウルファンミーティングの追加チケットは7月19日20時から受付スタート!

BABYMONSTERが、デビュー初のソウルファンミーティングの視野制限席を追加オープンした。

BABYMONSTERは、8月10日・11日の2日間、ソウル慶熙大学校平和の殿堂で『[BABYMONSTER PRESENTS:SEE YOU THE RE]FINALE IN SEOUL』を開催。国内のファンと初めて向き合うファンミーティングとなるだけに、チケットは激しい争奪戦となり、前売りが始まるやいなや1次、2次座席ともにあっという間にソールドアウト。サプライズプレゼントのように公開した日程であるにもかかわらず、数多くの国内外ファンが注目し、“怪物新人”らしい人気を見せつけた。

チケットを手に入れることができなかったファンの要請が殺到し、その声に応えるため、視野制限席と一部指定席のオープンが決定。該当チケットの前売りは7月19日20時からインターパークチケットとチケットリンクで受け付ける。詳細はYGのオフィシャルサイト、Weverse、チケット前売りページで確認できる。

現在BABYMONSTERは7都市をまわるデビュー初のファンミーティングツアーを巡航中。ソウル公演が今回のツアーのフィナーレであるうえ、ファンとより身近に交感できるコーナーも用意されるという。

BABYMONSTERは7月1日に新曲「FOREVER」をリリース。 この曲は公開直後、アイチューンズワールドワイドソングチャート上位圏に安着した後、国内音源サイトネイバーバイブでもリアルタイム1位を占めた。MVの再生数はユーチューブで6,900万ビューを突破し、チャンネル登録者数は644万人を超えた。

リリース情報

2024.07.01 ON SALE

DIGITAL SINGLE「FOREVER」

BABYMONSTER OFFICIAL SITE

https://yg-babymonster-official.jp/