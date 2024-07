Microsoftは昨年12月、OutlookにおけるCVE-2023-35636脆弱性を修正する更新プログラムをリリースした。しかしこの更新プログラムの適用後、.ICSファイルを開く際に誤ったセキュリティ通知が表示されるという問題が発生していた。同社このたび、この問題に関するサポートページにおいて、2024年7月9日リリースのパブリック更新プログラムで問題が修正され、通知が表示されなくなったことをアナウンスした。

