2024年7月21日(日)に、名古屋市栄の森の地下街 北一番街 CUCAで「とままえマルシェin名古屋」を開催します。

自然豊かな北海道苫前町の農産物や特産品の魅力を名古屋の皆様にお届けするため、旬の商品を豊富に取り揃えて販売予定です。

とままえマルシェin名古屋

イベント名:とままえマルシェin名古屋

開催日時 :2024年7月21日(日)10:00〜17:00

会場 :名古屋市栄 森の地下街 北一番街 CUCA

主催者 :苫前町

【北海道苫前町ってどんなところ?】

苫前町は北海道の北西部に位置し、日本海に面した自然豊かな町です。

町内には美しい海岸線や広大な農地が広がり、漁業や農業が盛んです。

また、苫前町は「とままえメロン(R)」などの高品質な農産物や、豊富な海産物が特産品として知られています。

自然環境の豊かさと住民の温かさが魅力のこの町は、地域振興にも力を入れており、観光や移住の促進にも積極的に取り組んでいます。

【旬のメロンに夏野菜、北海道苫前町の魅力あふれる特産品が名古屋に登場!】

イベントでは、旬のとままえメロン(R)の産直即売会、地元特産の野菜や加工品の販売や、苫前町の移住相談会も実施予定。

当日は50品目を超える苫前町の特産品が会場にお目見えします!

販売予定の商品を一部紹介します。

・とままえメロン:北海道苫前町で育まれる高級ブランドメロン。

糖度14度以上の甘さが特徴のプレミアムメロンです。

イベントではカットメロン(1カップ)500円(税込)を販売。

また、食べごろの旬な「とままえメロン」も数量限定で販売します。

ブランドメロン「とままえメロン」

・もぎたてミニトマト:大特価で販売予定!価格は当日会場で発表します。

苫前産もぎたてミニトマト

・潮風うどん:苫前町産「春よ恋」を使用したうどんで、宗谷海峡の「宗谷の塩」、滝川産「菜種油」を組み合わせ、下川町の田畑製麺で製造された逸品です。

一袋で1.5人前分(約300g分)。

・特別栽培米ななつぼし:農薬や化学肥料の使用回数が慣例の50%以下で栽培されたお米で、ほどよい粘りとおいしさが特徴です。

一袋3合(450g)。

特別栽培米ななつぼし

・ミニトマトそのまんまのジュース:苫前産のミニトマトだけを使用し、無添加でフルーティーなジュースです。

・鮭チップ:鮭の風味が凝縮された、素朴な味わいの食べやすいチップスです。

・味付け数の子:海の幸を厳選し、本物の味を楽しめる数の子です。

さまざまな食べ方がおすすめです。

味付け数の子

・かぼちゃ団子プレーン:低農薬のかぼちゃを使用し、お子様のおやつやお酒のおつまみに最適です。

さらに、1,000円以上購入の方には、特産品があたる「大抽選会」も実施します。

※販売予定商品は一例です。

予告なく変更になる場合があります。

【移住相談会も同時開催!】

特産品の販売のほか、苫前町への移住相談も同時開催します。

移住相談員による暮らしや、しごとといった、移住に関するご相談ブースを用意。

Uターンはもちろん、話だけでも聞いてみたい、という方のご参加も大歓迎!まずは気軽にお話してみませんか?

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 北海道・苫前町の魅力がいっぱい!とままえマルシェin名古屋 appeared first on Dtimes.