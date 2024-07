みずほ証券など16社18事例が受賞！IT協会「2024年度カスタマーサポート表彰制度」

公益社団法人企業情報化協会(IT協会)は今回、2024年度カスタマーサポート表彰制度において、16社18事例の受賞企業が決定しました。

IT協会「2024年度カスタマーサポート表彰制度」

本表彰制度は、カスタマーサポート表彰制度審査委員会(委員長:西尾 久美子 近畿大学 経営学部 教授)による厳正な審議のもと、わが国における顧客戦略の充実とそれに伴うカスタマーサポートの推進・発展に寄与したと認めうる企業・機関・団体・事業所・部門等を表彰するものです。

受賞企業決定に伴い、来る2024年9月12日(木)・13日(金)に開催される同協会主催「第27回 カスタマーサポートシンポジウム」にて受賞各社による記念講演、ならびに表彰式典を行います。

■2024年度カスタマーサポート表彰制度 受賞企業

優秀賞 イーデザイン損害保険株式会社

優秀賞 Uber Japan 株式会社

優秀賞 ESRIジャパン株式会社

優秀賞 富士通コミュニケーションサービス株式会社

優秀賞 みずほ証券株式会社

優秀賞 株式会社ミスミグループ本社

特別賞(ビジョン推進) 株式会社アサイアン

特別賞(オペレータ支援) 株式会社NTTドコモ

特別賞(CRM推進) 株式会社NTT東日本サービス

特別賞(組織風土改革) セゾン自動車火災保険株式会社

特別賞(VOC活動推進) DHLジャパン株式会社

特別賞(BPR推進) 明治安田生命保険相互会社

特別賞(ES推進) 株式会社WOWOWコミュニケーションズ

奨励賞 株式会社NTT東日本サービス

奨励賞 株式会社NTT東日本サービス

奨励賞 クリアル株式会社

奨励賞 東日本電信電話株式会社/キューアンドエー株式会社

奨励賞 横河レンタ・リース株式会社

※受賞企業各社のお取組み内容、ならびに授賞理由等の詳細はホームページを確認してください

■カスタマーサポート表彰制度とは

カスタマーサポート表彰制度は、わが国の産業界ならびに行政機関などの、顧客サポートにおける生産性向上・効果的マネジメント・システムの整備・顧客接点の強化推進と拡大を促進することを目的として制定されました。

企業規模にかかわらず、顧客に対するサポート・サービスに関して、創意工夫や先進的試みを行い、顧客満足度の向上や課題解決を図ることによって経営に優れた貢献をし、カスタマーサポートの推進・発展に寄与したと認めうる企業・団体・機関・事業所・部門等に対して、公益社団法人企業情報化協会が授与するものです。

受賞された企業・団体・機関の成果は、わが国における顧客戦略の充実とカスタマーサポートの推進・発展に寄与すべく、同協会を通じて広く社会に公表します。

■2024年度カスタマーサポート表彰制度 審査委員会

◆委員長

西尾 久美子 近畿大学 経営学部 教授

◆副委員長

田口 浩 グッドエンゲージメント 代表

◆委員

中森 基雄 株式会社WCAT 代表取締役

蛭田 潤 株式会社日本能率協会コンサルティング 経営コンサルティング事業本部

マーケティングユニット シニアコンサルタント

諏訪 良武 ワクコンサルティング株式会社 常務執行役員 エグゼクティブコンサルタント

菊池 淳一 株式会社CCM総合研究所 代表取締役 コンタクトセンター・マネジメント 編集長

中尾 知子 株式会社セゾンパーソナルプラス 関西事業所 大阪HRソリューショングループ

主任講師

寺下 薫 クリエイトキャリア 代表

神田 晴彦 株式会社野村総合研究所 デジタルワークプレイス事業推進部

デジタルイノベーション推進グループ ビジネスアナリスト 上級研究員 博士(経営学)

河合 洋 株式会社つなぐ研究所 代表取締役

藤田 京子 富士通コミュニケーションサービス株式会社 第二CXビジネス本部ビジネス企画室

シニアディレクター

■2024年度カスタマーサポート表彰制度受賞記念講演・表彰式典について

名称: 第27回 カスタマーサポートシンポジウム

WEB :

https://jiit.or.jp/lp/cc/cs_symposium/

会期: 2024年9月12日(木) ※一部の受賞記念講演は9月13日(金)に開催

会場: 東京プリンスホテル本館/Zoom配信 ハイブリッド開催

