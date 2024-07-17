¹Åç¸©»°¼¡»Ô¤ÇÆÍÉ÷Èï³² Îµ´¬¤Î²ÄÇ½À¤âÆÃÄê¤Ë»ê¤é¤º
»°¼¡»Ô¤Ç7·î14Æü¡¢¥Ó¥Ëー¥ë¥Ï¥¦¥¹¤¬ÅÝ²õ¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÈï³²¤¬½Ð¤¿ÆÍÉ÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¤¾ÝÂæ¤¬¸½ÃÏÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»°¼¡»Ô»å°æÄ®¤Ç¤Ï7·î14Æü¤Î¸á¸å4»þ¤´¤í¡¢¶¯¤¤É÷¤Ë¤è¤ê¥Ó¥Ëー¥ë¥Ï¥¦¥¹¤¬Èô¤Ð¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¤ÎÈï³²¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥Ó¥Ëー¥ë¥Ï¥¦¥¹¤Î½êÍ¼Ô ÊÆÅÄ¹¬»Ê¤µ¤ó
¡Ö²È¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤¿¡£Âç¤¤¤Èô¹Ôµ¡¤¬Äã¶õÈô¹Ô¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤°¤ªー¤È¤¤¤¦²»¤¬¤º¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¤¬¤¿¤ó¤¬¤¿¤ó¤È¡×
µ¤¾ÝÂæ¤Ï7·î16Æü¸á¸å¡¢¿¦°÷6¿Í¤ò¸½ÃÏ¤ËÇÉ¸¯¤·Ä´ºº¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Îµ´¬¤Î²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤ÎÆÃÄê¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÆÍÉ÷¤Ï1Ê¬ÄøÅÙ¤Ç¡¢É÷Â®35¥áー¥È¥ë¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú2024Ç¯7·î17Æü ÊüÁ÷¡Û