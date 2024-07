『デッドプール&ウルヴァリン』より、イオンシネマオリジナル商品をイオンシネマ全劇場のグッズ売場で販売となる。

デッドプール、ウルヴァリンが描かれたダイカットタイプのステッカー5種。そのうちの1種(下記ステッカーD)のデザインは、公開日7月24日(水)にイオンシネマ公式Xアカウントにて解禁予定。

デッドプールとウルヴァリンが並んだビジュアルや、俺ちゃんがマーベルロゴをぶった斬るビジュアルなど、インパクト抜群のデザイン5種。「映画館のグッズ売場は映画をご覧にならない方もご利用いただけます」とのことなので、ぜひ立ち寄ってチェックしよう。各440円(税込)。販売劇場は以下の通り。

『デッドプール&ウルヴァリン』は2024年7月24日、世界最速公開。

The post first appeared on .