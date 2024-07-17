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¡ÖJ-WAVE INSPIRE TOKYO¡×¤Ï¡¢J-WAVE¤¬¤ª¤¯¤ëÅÔ»Ô·¿¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡£2000Ç¯¤è¤ê³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¿J-WAVE²Æ¤ÎÂç·¿¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖJ-WAVE LIVE¡×¤ò¡¢J-WAVE¤ª¤¹¤¹¤á¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥Ö¤Ë²Ã¤¨¡¢Åìµþ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£°î¤ì¤ë¥Õ¡¼¥É¥¨¥ê¥¢¤ä¡¢¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¤âÊ»Àß¤·¡¢1ÆüÃæµ¤·Ú¤Ë¡¢³Ú¤·¤¯¡¢ÈþÌ£¤·¤¯²á¤´¤¹¥Õ¥§¥¹¤Ø¤È¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¡£¡ÖMUSIC¡×¡ÖFOOD¡×¡ÖART¡×¡ÖFASHION¡×¡ÖETHICAL¡×¤Ê¤É¡¢Åìµþ¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤«¤éÈ¯¿®¤¹¤ëÍÍ¡¹¤ÊCULTURE¤ò¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦¤Ë¤â±¿¤ó¤Ç¤¤¤¯¡áINSPIRE¤·¤Æ¤¤¤¯¡½¡½Åìµþ¤ÈÀ¤³¦¤¬¶Á¤¹ç¤¤¡¢±Æ¶Á¤·¤¢¤¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£