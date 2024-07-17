¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¤Ï±ß¹â¿Ê¹Ô¡¢¥É¥ë±ß°ì»þ£±£µ£·¡¥£µ£²¥ì¥Ù¥ë¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¤Ï±ß¹â¿Ê¹Ô¡¢¥É¥ë±ß°ì»þ£±£µ£·¡¥£µ£²¥ì¥Ù¥ë¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¡¡¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¤Ï±ß¹â¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ë±ß¤Ï°ì»þ157.52¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤ÇËÜÆü¤Î°ÂÃÍ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¥æー¥í±ß¤Ï171.75¥ì¥Ù¥ë¡¢¥Ý¥ó¥É±ß¤Ï204.69¥ì¥Ù¥ë¤Ê¤É¤Ë°ÂÃÍ¤ò¹¹¿·¡£²¤½£³ô¤¬Â³Íî¤Ç¼è°ú¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥ê¥¹¥¯²óÈò¤Î±ß¹â°µÎÏ¤¬Í¥Àª¡£
USD/JPY¡¡157.54¡¡EUR/JPY¡¡171.79¡¡GBP/JPY¡¡204.72
¡¡¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¤Ï±ß¹â¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ë±ß¤Ï°ì»þ157.52¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤ÇËÜÆü¤Î°ÂÃÍ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¥æー¥í±ß¤Ï171.75¥ì¥Ù¥ë¡¢¥Ý¥ó¥É±ß¤Ï204.69¥ì¥Ù¥ë¤Ê¤É¤Ë°ÂÃÍ¤ò¹¹¿·¡£²¤½£³ô¤¬Â³Íî¤Ç¼è°ú¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥ê¥¹¥¯²óÈò¤Î±ß¹â°µÎÏ¤¬Í¥Àª¡£
USD/JPY¡¡157.54¡¡EUR/JPY¡¡171.79¡¡GBP/JPY¡¡204.72