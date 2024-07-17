Æü·Ð225ÀèÊª¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê17ÆüÂç°ú¤±¡Ë
¡¡17Æü¤ÎÆü·Ð225ÀèÊª¤ÏÁ°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ160±ß°Â¤Î4Ëü1080±ß¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
43616.66±ß¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É3¦Ò
42377.91±ß¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É2¦Ò
41560.00±ß¡¡¡¡5Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
41490.00±ß¡¡¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦Å¾´¹Àþ
41139.15±ß¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É1¦Ò
41080.00±ß¡¡¡¡17ÆüÀèÊªÀ¶»»ÃÍ
40205.00±ß¡¡¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦´ð½àÀþ
39900.40±ß¡¡¡¡25Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
39105.87±ß¡¡¡¡75Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
38740.00±ß¡¡¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦Àè¹Ô¥¹¥Ñ¥ó2¡Ê±À¾å¸Â¡Ë
38661.65±ß¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É-1¦Ò
38507.50±ß¡¡¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦Àè¹Ô¥¹¥Ñ¥ó1¡Ê±À²¼¸Â¡Ë
37422.89±ß¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É2¦Ò
36416.45±ß¡¡¡¡200Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
36184.14±ß¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É3¦Ò
260.29±ß¡¡¡¡17ÆüÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¸½Êª½ªÃÍ
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
43616.66±ß¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É3¦Ò
42377.91±ß¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É2¦Ò
41560.00±ß¡¡¡¡5Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
41490.00±ß¡¡¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦Å¾´¹Àþ
41139.15±ß¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É1¦Ò
41080.00±ß¡¡¡¡17ÆüÀèÊªÀ¶»»ÃÍ
40205.00±ß¡¡¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦´ð½àÀþ
39900.40±ß¡¡¡¡25Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
39105.87±ß¡¡¡¡75Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
38740.00±ß¡¡¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦Àè¹Ô¥¹¥Ñ¥ó2¡Ê±À¾å¸Â¡Ë
38661.65±ß¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É-1¦Ò
38507.50±ß¡¡¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦Àè¹Ô¥¹¥Ñ¥ó1¡Ê±À²¼¸Â¡Ë
37422.89±ß¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É2¦Ò
36416.45±ß¡¡¡¡200Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
36184.14±ß¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É3¦Ò
260.29±ß¡¡¡¡17ÆüÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¸½Êª½ªÃÍ
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹