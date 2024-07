4¼ï¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡ª»°½£À½²Û¡Ö¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡¡ÍÈ¤²¤»¤ó¤Ù¤¤¡¡¤Ï¤Á¤ß¤Ä¾ßÌýÌ£¤À¥¾¡ª¡×

三州製菓は「クレヨンしんちゃん 揚げせんべい はちみつ醤油味だゾ!」を2024年8月1日(木)に全国同時発売します。

三州製菓「クレヨンしんちゃん 揚げせんべい はちみつ醤油味だゾ!」

発売日 :2024年8月1日

価格 :119円(税込)

販売 :三州総本舗 各店

内容量 :1枚(約25g)

賞味期限 :120日

国産米100%の大判揚げせんべいに、子供が食べやすいはちみつ醤油味を味付けしています。

パッケージはクレヨンしんちゃんのイラストで、4種類あります。

(C)臼井儀人/双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK

