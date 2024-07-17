¹ñ»ºwebtoon¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¿Íµ¤¤¬²ÃÂ®¡¢¡Ø¤«¤¿¤ï¤ìÎá¾î¤¬ÃËÁõ¤¹¤ëÍýÍ³¡ÙÊÆWEBTOONÆâ¤Ç·î´ÖÈÎÇä¶â³Û2°Ì¤òÃ£À®
¡¡º£Ç¯¤ËÆþ¤ê¡¢ÆüËÜ¹ñÆâÀ©ºî¤ÎwebtoonºîÉÊ¤¬¹¥Ä´¡£ÀèÆü¡ÖLINE¥Þ¥ó¥¬¡×¤Î¿Æ²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëWEBTOON Entertainment Inc.¤¬ÊÆ¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤Ë¾å¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤è¤ê¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ÊÅ¸³«¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯6·î¡¢ÊÆWEBTOON¤Ë¤ª¤±¤ë·î´ÖÈÎÇä¶â³Û¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¤«¤¿¤ï¤ìÎá¾î¤¬ÃËÁõ¤¹¤ëÍýÍ³¡Ù¡ÊLINE¥Þ¥ó¥¬¤ÇÇÛ¿®Ãæ¡Ë¤¬¡¢Á´ÂÎ2°Ì¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¤«¤ï¤¤¤¤Îá¾î¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬Àä¶«¡õ¹æµã¤Î¥°¥í¤¤½è·º¥·¡¼¥ó¡¢°ÛÀ¤³¦¤Ç¤ÏÃËÁõ¥¤¥±¥á¥ó¤Ë
¡¡¡Ø¤«¤¿¤ï¤ìÎá¾î¤¬ÃËÁõ¤¹¤ëÍýÍ³¡Ù¤Ï¡¢¹ñÆâºÇÂ¿¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ëwebtoon¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ö¥½¥é¥¸¥Þ¡×¤Ë¤è¤ëºîÉÊ¡£Æ±ºî¤Ï¡ÖLINE¥Þ¥ó¥¬¡×¤Ë¤Æ2022Ç¯8·î15Æü¤è¤êÀè¹ÔÏ¢ºÜ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£Ë½·¯¹ÄÂÀ»Ò¤Î±¢ËÅ¤Ë¤è¤ê½è·º¤µ¤ì¤¿¼ç¿Í¸ø¤Î¥ê¥Ê¥ê¡¼¤¬¡¢3Ç¯¸å¤ËÅ¾À¸¤·¡¢2ÅÙÌÜ¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¤ÏÁÐ»Ò¤ÎÄï¡¦¥ê¥¢¥à¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÃËÁõ¤·¤Æ³Ø±¡¤ØÆþ³Ø¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡£ÀäÂÐ¤Ë¥Ð¥ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤ÃËÁõÎá¾î¤È¡¢ÁÇÄ¾¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¹ÄÂÀ»Ò¤Î¥¹¥ì°ã¤¤°ÛÀ¤³¦³Ø±à¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼ºîÉÊ¤À¡£Ï¢ºÜ³«»Ï¸å¡¢¡ÖLINE¥Þ¥ó¥¬ 2022Ç¯´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Î¡Ö2022¿·ºî¡×ÉôÌç¤Ç14°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¡¢2024Ç¯6·îËö»þÅÀ¤Ç¹ñÆâÎß·×±ÜÍ÷¿ô¤¬9000Ëü¥Ó¥å¡¼¤òÆÍÇË¤·¿Íµ¤ºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡5·î27Æü¤«¤é¤Ï¡¢±Ñ¸ìÈÇ¤È¤Ê¤ë¡ØThe Reason for the Twin Lady¡Çs Disguise¡Ù¤¬ÊÆWEBTOON¤ÇÇÛ¿®³«»Ï¤·¡¢6·î¤Î·î´ÖÈÎÇä¶â³Û¤ÇÁ´ÂÎ¤Î2°Ì¤òµÏ¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢LINE¥Þ¥ó¥¬¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢¹ñ»ºwebtoonºîÉÊ¤ÎÃæ¤Ç¡¢½é¤Î²÷µó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ø¤«¤¿¤ï¤ìÎá¾î¤¬ÃËÁõ¤¹¤ëÍýÍ³¡Ù¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦WEBTOON¤Î¥È¥ì¥ó¥É¥é¥ó¥¥ó¥°TOP10Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢º£¸å¤â¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ï²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¯¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¤«¤ï¤¤¤¤Îá¾î¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬Àä¶«¡õ¹æµã¤Î¥°¥í¤¤½è·º¥·¡¼¥ó¡¢°ÛÀ¤³¦¤Ç¤ÏÃËÁõ¥¤¥±¥á¥ó¤Ë
¡¡¡Ø¤«¤¿¤ï¤ìÎá¾î¤¬ÃËÁõ¤¹¤ëÍýÍ³¡Ù¤Ï¡¢¹ñÆâºÇÂ¿¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ëwebtoon¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ö¥½¥é¥¸¥Þ¡×¤Ë¤è¤ëºîÉÊ¡£Æ±ºî¤Ï¡ÖLINE¥Þ¥ó¥¬¡×¤Ë¤Æ2022Ç¯8·î15Æü¤è¤êÀè¹ÔÏ¢ºÜ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£Ë½·¯¹ÄÂÀ»Ò¤Î±¢ËÅ¤Ë¤è¤ê½è·º¤µ¤ì¤¿¼ç¿Í¸ø¤Î¥ê¥Ê¥ê¡¼¤¬¡¢3Ç¯¸å¤ËÅ¾À¸¤·¡¢2ÅÙÌÜ¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¤ÏÁÐ»Ò¤ÎÄï¡¦¥ê¥¢¥à¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÃËÁõ¤·¤Æ³Ø±¡¤ØÆþ³Ø¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡£ÀäÂÐ¤Ë¥Ð¥ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤ÃËÁõÎá¾î¤È¡¢ÁÇÄ¾¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¹ÄÂÀ»Ò¤Î¥¹¥ì°ã¤¤°ÛÀ¤³¦³Ø±à¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼ºîÉÊ¤À¡£Ï¢ºÜ³«»Ï¸å¡¢¡ÖLINE¥Þ¥ó¥¬ 2022Ç¯´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Î¡Ö2022¿·ºî¡×ÉôÌç¤Ç14°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¡¢2024Ç¯6·îËö»þÅÀ¤Ç¹ñÆâÎß·×±ÜÍ÷¿ô¤¬9000Ëü¥Ó¥å¡¼¤òÆÍÇË¤·¿Íµ¤ºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø¤«¤¿¤ï¤ìÎá¾î¤¬ÃËÁõ¤¹¤ëÍýÍ³¡Ù¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦WEBTOON¤Î¥È¥ì¥ó¥É¥é¥ó¥¥ó¥°TOP10Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢º£¸å¤â¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ï²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¯¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£