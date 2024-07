ÆüËÜ¤Î¤ªÊì¤µ¤óÃ£¤¬¹¬¤»¤ËÀ¸¤­¤ë¤¿¤á¤ÎÃÎ¼±¤ÈÃÎ·Ã¤òÈ¯¿®¡ª¥Õ¥¸¥Ï¥é¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡ÖÂè°ì²ó¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¡×

医療法人つぐお会 フジハラレディースクリニックは、2024年7月28日(日)15時から17時まで第一回インスタライブを開催します。

フジハラレディースクリニック

第一回日時 : 2024年7月28日(日)午後3時から5時 質疑応答あり

公式アカウント: @fujihara_lc

https://www.instagram.com/fujihara_lc/

医療法人つぐお会 フジハラレディースクリニックは、2024年7月28日(日)15時から17時まで第一回インスタライブを開催。

平成25年4月に開院して以来、通算6,000件以上の赤ちゃんを取り上げて、全国からも多くの妊婦さんが来院しています。

(里帰り出産では無く、わざわざ同院目掛けて出産をしに来る方も居ます)

同院のキャッチコピーである「痛くない、怖くない、楽しいお産」という、夢の様なお産ができます。

その理由は同院の分娩方法に特徴があります。

ソフロロジーと禅、コーチング、脳科学を組み合わせた院長独特のテクニックにより無痛分娩では無いのに

「楽しく楽にお産が出来て、命に感謝できる」

ということに多くの患者さんが感動をしリピートしています。

そしてお産だけで無く、藤原院長はお産を通して日本人として大切な心の在り方やこれからどう赤ちゃんを守って行くのかを伝えています。

そこで、SNSというプラットホームを使って命のこと、赤ちゃんとお母さんの健康のこと、これからの医療のことをテーマに日本のお母さん達が幸せに生きるための知識と知恵をこのインスタライブでは発信していきます。

当日までにInstagram公式アカウントにダイレクトメッセージをくださった方10名様(「院長の著書希望!」と記入)に院長の著書である「世界で一番幸せなお産をしよう」に藤原院長が直接サインを書いた物をプレゼントします。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 日本のお母さん達が幸せに生きるための知識と知恵を発信!フジハラレディースクリニック「第一回インスタライブ」 appeared first on Dtimes.