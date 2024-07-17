最大90％オフ！ アークシステムワークス「Summer Sale」開催！「GUILTY GEAR -STRIVE-」ほか、バラエティ豊かなタイトルをお得な価格で楽しもう!!

アークシステムワークスは本日より2024年7月31日（木）まで、PlayStation Store、ニンテンドーeショップにて、アークシステムワークス「Summer Sale」を開催中だ。

アークシステムワークス 「Summer Sale」では、全世界のユーザー数が 300万を突破し、ますます盛り上がりを見せる「GUILTY GEAR -STRIVE-」、正統派近代小説感覚2D対戦「UNDER NIGHT IN-BIRTH」シリーズ、「虚ろの夜」の新たな物語。「Under Night In Birth II Sys:Celes」や「Blazblue」シリーズなど、バラエティ豊かなタイトルがお得な価格で楽しめる。この機会をお見逃しなく。

※購入の際は、セール価格になっているか確認。

【ピックアップタイトル】

★50％オフ

「GUILTY GEAR -STRIVE-」

セール価格：1,995 円（税込）

★50％オフ

「Under Night In-Birth II Sys:Celes」

セール価格：3,740 円（税込）

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