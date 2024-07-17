¼ó¤ò´ÓÄÌÀ£Á°¤Î¥±¥¬¤ò¤¹¤ë¤âÌ¿¤ËÊÌ¾ò¤Ê¤·¡Ä¤ä¤êÅê¤²¤ÎÎý½¬Ãæ¤ËÄ·¤ÍÊÖ¤Ã¤¿¤ä¤ê¤¬ÃË»Ò¹â¹»À¸¤Î¼ó¤Ë»É¤µ¤ë¡¡´ä¼ê¡¦À¹²¬»Ô
´ä¼ê¡¦À¹²¬»Ô¤Î¹â¹»¤Ç¡¢Î¦¾å¶¥µ»ÍÑ¤Î¤ä¤ê¤¬Îý½¬Ãæ¤ÎÀ¸ÅÌ¤Î¼ó¤Ë»É¤µ¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼ó¤ò´ÓÄÌ¤¹¤ëÀ£Á°¤Î¤±¤¬¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
16Æü¸á¸å5»þÈ¾¤´¤í¡¢À¹²¬»Ô¤ÎÀ¹²¬¾¦¶È¹â¹»¤Ç¡¢Î¦¾åÉô¤Ë½êÂ°¤¹¤ë2Ç¯À¸¤ÎÃË»ÒÀ¸ÅÌ¤¬¤ä¤êÅê¤²ÍÑ¤Î¤ä¤ê¤òÃÏÌÌ¤ËÆÍ¤»É¤¹Îý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢Ä·¤ÍÊÖ¤Ã¤¿¤ä¤ê¤Î»ý¤Á¼êÂ¦¤¬¼«Ê¬¤Î¼ó¤Ë»É¤µ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹â¹»¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË»ÒÀ¸ÅÌ¤Ï°Õ¼±¤¬¤¢¤ê¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤ä¤ê¤Ï¶âÂ°À½¤Ç¡¢»ý¤Á¼êÉôÊ¬¤¬¤È¤¬¤Ã¤¿·Á¾õ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼ó¤Îº¸Â¦¤«¤é»É¤µ¤ê´ÓÄÌ¤¹¤ëÀ£Á°¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢·ì´É¤ÎÂç¤¤ÊÂ»½ý¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£