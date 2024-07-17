¾ø¤·½ë¤¯¤Æ¡¢¿²¶ì¤·¤¤¡Ä¡ÖÇß±«¥Ð¥Æ¡×¤Ë¸ú¤¯¥Ä¥Ü¤ò·ò¹¯´ÉÍý¤Î¥×¥í¤¬¿ä¾©
¡¡½ÀÆ»À°Éü»Õ¤Îshuhei¤È¿½¤·¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤ÏÉ½»²Æ»¤ÇÀ°¹ü±¡¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë¤«¤¿¤ï¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ä¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤é5Ëü¿Í°Ê¾å¤Î»Ü½Ñ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¹øÄË¤ä¸ª¤³¤ê¡¢»ÑÀª²þÁ±¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿È¶á¤Ê·ò¹¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤òSNS¤ÇÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Å·¸õ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ê¤³¤Î»þ´ü¤Ï¡¢À¸³è¤Î¥ê¥º¥à¤¬Íð¤ì¤¬¤Á¤Ç¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦¥¹¥È¥ì¥¹¤¬·ò¹¯¤Ë°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿²¶ì¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢¿çÌ²¤Î¼Á¤ÎÄã²¼¤Ï¤³¤Î»þ´ü¤Ë¤è¤¯¸«¤é¤ì¤ëÌäÂê¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³è½¬´·¤Ëµ¤¤òÇÛ¤ê¡¢Å¬ÅÙ¤Ê±¿Æ°¤È¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿¿©»ö¤ò¿´¤¬¤±¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¥Ä¥Ü¤ò3¤ÄÄø¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¤Î¤ÇÂÎ¤Î·ò¹¯¤òÊÝ¤Á¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤òÊú¤¨¤¬¤Á¤Ê»þ´ü¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡3¤Ä¤Î¥Ä¥Ü¤È¤½¤Î¸ú²Ì
¡·ì³¤¡Ê¥Ò¥¶¤Î¤ª»®¤ÎÆâÂ¦¤«¤é¡¢»Ø3ËÜÊ¬¾å¤Î¤È¤³¤í¡Ë
¢Í²¼È¾¿È¤ÎÉâ¼ð¤ß¤äÏ·ÇÑÊª¤ÎÇÓ½Ð¤òÂ¥¤·¡¢À¸ÍýÄË¤Î´ËÏÂ¤Ë¤â¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë½÷À¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥Ä¥Ü¤Ç¡¢Îä¤¨À¤Î²þÁ±¤Ë¤âÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¢¾µËþ¡Ê¤ª¤Ø¤½¤«¤éº¸±¦¤Ë2À£¡ã¢¨1À£¡á¼ê¤Î¿Æ»Ø¤Î²£Éý¡äÎ¥¤ì¡¢¤½¤³¤«¤é¾åÊý¤Ø5À£¡Ë
¢Í¿©¤Ù²á¤®¤ä°û¤ß²á¤®¤Ë¤è¤ë°ß¤ÎÉÔÄ´¤òÏÂ¤é¤²¤ë¤Î¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£¾Ã²½ÉÔÎÉ¡¢°ßÄË¡¢°ßÄ²¤Î¤à¤«¤Ä¤¤Ê¤É¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ç¡¢°ß¤Î·ò¹¯¤ò¼é¤ë¤Î¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥Ä¥Ü¤Ç¤¹¡£
£¹çÃ«¡Ê¼ê¤Î¹ÃÂ¦¡¢¿Æ»Ø¤Î¹ü¤È¿Íº¹¤·»Ø¤Î¹ü¤¬¹çÎ®¤·¤¿¤È¤³¤í¡£Àµ³Î¤Ë¤Ï¿¿¤óÃæ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Íº¹¤·»Ø¤Î¹ü¤Î¥é¥¤¥ó¾å¤ÎºÝ¡Ë
¢ÍÆ¬ÄË¤ä´ãÀºÈèÏ«¡¢¼ó¤ä¸ª¤Î¤³¤ê¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ê¡ÖËüÇ½¥Ä¥Ü¡×¤Ç¤¹¡£Æü¾ïÅª¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤äÈè¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¸ú²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¡¼«Âð¤Ç¤Ç¤¤ë¥Ä¥Ü²¡¤·¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯
¡¡¥Ä¥Ü²¡¤·¤Ï¼«Âð¤Ç´ÊÃ±¤Ë»É·ã¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£³Æ¥Ä¥Ü¤òÍ¥¤·¤¯²¡¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¸ú²Ì¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¶¯¤¯²¡¤»¤Ð¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»Ø¤Ç²¡¤¹¤Î¤¬Èè¤ì¤ë¤È¤¤¤¦Êý¤ÏÊÝ¼¾¥¯¥ê¡¼¥à¤ÎÆþ¤ìÊª¤Î³Ñ¤È¤«Nintendo¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Î¥ê¥â¥³¥ó¤Î³Ñ¤È¤«¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦¤â¤Î¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¢¡·ò¹¯Åª¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò»Ù¤¨¤ëÀ¸³è½¬´·¤Î¥Ò¥ó¥È
¡¡ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤¬¤Á¤Ê»þ´ü¤â·ò¹¯Åª¤Ë²á¤´¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³è½¬´·¤¬¸°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Å¬ÅÙ¤Ê¥Ä¥Ü²¡¤·¤È¤È¤â¤ËÄÌ¶Ð¤òÂç¸Ô¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤ß¤Æ¶ÚÆù¤ò¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Ìë¤Ï°û¤ß²ñ¤À¤Ã¤¿¤é¤ªÃë¤ËÌîºÚ¤ä²ÌÊª¤òÂ¿¤¯´Þ¤à¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿¿©»ö¤Ë¤¹¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¿å¤òÂ¿¤¯°û¤ó¤Ç¡¢ÂÎÆâ¤ÎÏ·ÇÑÊª¤òÇÓ½Ð¤·¡¢ÌÈ±ÖÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤Î¤ËÌòÎ©¤Æ¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢¿çÌ²¤Î¼Á¤ò¤¢¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¿²¤ëÁ°¤Ë¿¼¸ÆµÛ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤òÅ¬ÀÚ¤Ë´ÉÍý¤¹¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿´¿È¤È¤â¤Ë·ò¹¯¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Úshuhei¡Û
½ÀÆ»À°Éü»Õ¡Ê¹ñ²È»ñ³Ê¡Ë¡£5Ëü¿Í°Ê¾å¤Î»Ü½Ñ·Ð¸³¡¢ÂçÁêËÐ¡¢½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¡¢¥é¥°¥Ó¡¼¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ê¤É¤Î¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤òÃ´Åö¡£¸½ºß¤ÏÉ½»²Æ»¡¢¾åÌî¤ÇÃøÌ¾¿ÍÍè±¡Â¿¿ô¤ÎÅ¹ÊÞ¤ò¹½¤¨¡¢²¹Ç®»Ü½Ñ¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë¥Ù¥¹¥È¥ê¼°²¹Ç®À°ÂÎ¤ò¹Í°Æ¤·¡¢¹øÄË¸ª¥³¥ê¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÎä¤¨À¡¢¿çÌ²¾ã³²¡¢»ÑÀª¤ÎÄ´À°¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡¡Å·¸õ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ê¤³¤Î»þ´ü¤Ï¡¢À¸³è¤Î¥ê¥º¥à¤¬Íð¤ì¤¬¤Á¤Ç¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦¥¹¥È¥ì¥¹¤¬·ò¹¯¤Ë°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿²¶ì¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢¿çÌ²¤Î¼Á¤ÎÄã²¼¤Ï¤³¤Î»þ´ü¤Ë¤è¤¯¸«¤é¤ì¤ëÌäÂê¤Ç¤¹¡£
¢¡3¤Ä¤Î¥Ä¥Ü¤È¤½¤Î¸ú²Ì
¡·ì³¤¡Ê¥Ò¥¶¤Î¤ª»®¤ÎÆâÂ¦¤«¤é¡¢»Ø3ËÜÊ¬¾å¤Î¤È¤³¤í¡Ë
¢Í²¼È¾¿È¤ÎÉâ¼ð¤ß¤äÏ·ÇÑÊª¤ÎÇÓ½Ð¤òÂ¥¤·¡¢À¸ÍýÄË¤Î´ËÏÂ¤Ë¤â¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë½÷À¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥Ä¥Ü¤Ç¡¢Îä¤¨À¤Î²þÁ±¤Ë¤âÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¢¾µËþ¡Ê¤ª¤Ø¤½¤«¤éº¸±¦¤Ë2À£¡ã¢¨1À£¡á¼ê¤Î¿Æ»Ø¤Î²£Éý¡äÎ¥¤ì¡¢¤½¤³¤«¤é¾åÊý¤Ø5À£¡Ë
¢Í¿©¤Ù²á¤®¤ä°û¤ß²á¤®¤Ë¤è¤ë°ß¤ÎÉÔÄ´¤òÏÂ¤é¤²¤ë¤Î¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£¾Ã²½ÉÔÎÉ¡¢°ßÄË¡¢°ßÄ²¤Î¤à¤«¤Ä¤¤Ê¤É¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ç¡¢°ß¤Î·ò¹¯¤ò¼é¤ë¤Î¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥Ä¥Ü¤Ç¤¹¡£
£¹çÃ«¡Ê¼ê¤Î¹ÃÂ¦¡¢¿Æ»Ø¤Î¹ü¤È¿Íº¹¤·»Ø¤Î¹ü¤¬¹çÎ®¤·¤¿¤È¤³¤í¡£Àµ³Î¤Ë¤Ï¿¿¤óÃæ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Íº¹¤·»Ø¤Î¹ü¤Î¥é¥¤¥ó¾å¤ÎºÝ¡Ë
¢ÍÆ¬ÄË¤ä´ãÀºÈèÏ«¡¢¼ó¤ä¸ª¤Î¤³¤ê¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ê¡ÖËüÇ½¥Ä¥Ü¡×¤Ç¤¹¡£Æü¾ïÅª¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤äÈè¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¸ú²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¡¼«Âð¤Ç¤Ç¤¤ë¥Ä¥Ü²¡¤·¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯
¡¡¥Ä¥Ü²¡¤·¤Ï¼«Âð¤Ç´ÊÃ±¤Ë»É·ã¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£³Æ¥Ä¥Ü¤òÍ¥¤·¤¯²¡¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¸ú²Ì¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¶¯¤¯²¡¤»¤Ð¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»Ø¤Ç²¡¤¹¤Î¤¬Èè¤ì¤ë¤È¤¤¤¦Êý¤ÏÊÝ¼¾¥¯¥ê¡¼¥à¤ÎÆþ¤ìÊª¤Î³Ñ¤È¤«Nintendo¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Î¥ê¥â¥³¥ó¤Î³Ñ¤È¤«¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦¤â¤Î¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¢¡·ò¹¯Åª¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò»Ù¤¨¤ëÀ¸³è½¬´·¤Î¥Ò¥ó¥È
¡¡ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤¬¤Á¤Ê»þ´ü¤â·ò¹¯Åª¤Ë²á¤´¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³è½¬´·¤¬¸°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Å¬ÅÙ¤Ê¥Ä¥Ü²¡¤·¤È¤È¤â¤ËÄÌ¶Ð¤òÂç¸Ô¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤ß¤Æ¶ÚÆù¤ò¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Ìë¤Ï°û¤ß²ñ¤À¤Ã¤¿¤é¤ªÃë¤ËÌîºÚ¤ä²ÌÊª¤òÂ¿¤¯´Þ¤à¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿¿©»ö¤Ë¤¹¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¿å¤òÂ¿¤¯°û¤ó¤Ç¡¢ÂÎÆâ¤ÎÏ·ÇÑÊª¤òÇÓ½Ð¤·¡¢ÌÈ±ÖÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤Î¤ËÌòÎ©¤Æ¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢¿çÌ²¤Î¼Á¤ò¤¢¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¿²¤ëÁ°¤Ë¿¼¸ÆµÛ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤òÅ¬ÀÚ¤Ë´ÉÍý¤¹¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿´¿È¤È¤â¤Ë·ò¹¯¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Úshuhei¡Û
½ÀÆ»À°Éü»Õ¡Ê¹ñ²È»ñ³Ê¡Ë¡£5Ëü¿Í°Ê¾å¤Î»Ü½Ñ·Ð¸³¡¢ÂçÁêËÐ¡¢½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¡¢¥é¥°¥Ó¡¼¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ê¤É¤Î¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤òÃ´Åö¡£¸½ºß¤ÏÉ½»²Æ»¡¢¾åÌî¤ÇÃøÌ¾¿ÍÍè±¡Â¿¿ô¤ÎÅ¹ÊÞ¤ò¹½¤¨¡¢²¹Ç®»Ü½Ñ¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë¥Ù¥¹¥È¥ê¼°²¹Ç®À°ÂÎ¤ò¹Í°Æ¤·¡¢¹øÄË¸ª¥³¥ê¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÎä¤¨À¡¢¿çÌ²¾ã³²¡¢»ÑÀª¤ÎÄ´À°¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë