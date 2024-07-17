·ã¿É¥Ý¥Æ¥Á¤Ç15¿ÍÂÎÄ´ÉÔÎÉ¡Ä¥Ò¥«¥¥ó¤Ï8Ç¯Á°¡Ö¥¤¥¿¥º¥é¤Ë»È¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¡ª¡×¤³¤ÎÆ°²è¤ò¸«¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡Ä¤ÎÀ¼
¡¡ÅìµþÅÔÂçÅÄ¶è¤ÎÅÔÎ©Ï»¶¿¹©²Ê¹â¤Ç16Æü¤Ë·ã¿É¤Î¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¤ò¿©¤Ù¤¿À¸ÅÌ15¿Í¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÁÊ¤¨¤¿¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡¦HIKAKIN¡Ê¥Ò¥«¥¥ó¡¢34¡Ë¤¬16Ç¯2·î¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡Ö18¶Ø¥«¥ì¡¼¥Á¥Ã¥×¥¹¿©¤Ù¤¿¤é¥¨¥é¥¤¤³¤È¤Ë¡£¡£¡£¡ÚÄ¶·ã¿É¡Û¡×¤È¤¤¤¦Æ°²è¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡16Æü¸á¸å0»þ40Ê¬¤´¤í¡¢Æ±¹»¤ÇÂÎÄ´ÉÔÎÉ¼Ô¤¬¤¤¤ë¤È119ÈÖ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Åìµþ¾ÃËÉÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢15¿Í¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÁÊ¤¨¡¢·ã¿É¤Î¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¤ò¿©¤Ù¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤¤¤º¤ì¤â·Ú¾É¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¡Ö18¶Ø¥«¥ì¡¼¥Á¥Ã¥×¥¹¡×¤òÀ½Â¤¤¹¤ë°ë»³¾¦»ö¡Ê°ñ¾ë¸©ËÈÅÄ»Ô¡Ë¤Ï16Æü¡¢¡ÖËÜÆü¡¢18¶Ø¥«¥ì¡¼¥Á¥Ã¥×¥¹¤ò¾¤¤·¾å¤¬¤Ã¤¿¹â¹»À¸¤¬ÉÂ±¡¤ØµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤È¤ÎÊóÆ»¤ËÀÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ªµÒÍÍ¤Ï¤¸¤á¡¢´Ø·¸³Æ°Ì¤ËÂÐ¤·Â¿Âç¤Ê¤ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤¤¤¿¤·¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼Õºá¤·¡Ö¸½»þÅÀ¤Ç¾ÜºÙ¤òÇÄ°®¤Ç¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿Êý¡¢ÊÂ¤Ó¤ËÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÁÊ¤¨¤é¤ì¤¿Êý¤Î°ìÆü¤Ç¤âÁá¤¤²óÉü¤ò¤ªµ§¤ê¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±¼Ò¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö¿É¤¹¤®¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢18ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÊý¤Ï¿©¤Ù¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È·Ù¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¹â·ì°µ¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¡¢°ßÄ²¤Î¼å¤¤¿Í¤â¿©¤Ù¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËµºÜ¡£¡Ö¼ê¡¢»Ø¤Ë¥¥º¤Î¤¢¤ëÊý¤ÏÁÇ¼ê¤Ç¤Ï¿©¤Ù¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ê¤É10¹àÌÜ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤³¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤¬¡¢¥Ò¥«¥¥ó¤¬Ìó8Ç¯Á°¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿Æ°²è¤À¤Ã¤¿¡£Æ±À½ÉÊ¤ò¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¾¯¤·¸ý¤ËÆþ¤ì¤¿¤À¤±¤Ç¡Ö¤ä¤Ð¤¹¤®¤ë!°ß¤¬¤á¤Ã¤Á¤ãÇ®¤¤!¤·¤ã¤Ù¤ì¤Ê¤¤¡£ËÍ¤¬À¸¤¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç1¡¢2¤òÁè¤¦¿É¤µ¡×¤È¤â¤óÀä¡£¡ÖÈ³¥²¡¼¥à¤È¤«¤Ç»È¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¡£¥¤¥¿¥º¥é¤Ë»È¤Ã¤Á¤ã¥À¥á!¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤Ë·Ù¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ÎÆ°²è¤ò¸«¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡Ä¡×¡Ö»þÂå¤òÀè¼è¤ê¤·¤ÆÃí°Õ´µ¯¤¹¤ëÃË¡×¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ë¥¨¥é¥¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¡×¡Ö¤³¤ó¤ÊÁ°¤«¤é¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡ª¡×¡ÖÎáÏÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤«µßµÞÈÂÁ÷¼Ô¤¬½Ð¤ë¤È¤Ï¡Ä¡×¡Ö¤³¤Î¥Ý¥Æ¥Á¤Ï¶§´ï¥ì¥Ù¥ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£