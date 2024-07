BOYNEXTDOOR(Photo by Tsukasa Miyoshi <Showcase>)

NOA、超特急、OWV、日向坂46、BOYNEXTDOORが13日、都市フェス「J-WAVE presents INSPIRE TOKYO 2024 -Best Music & Market- supported by TimeTree」に出演。同フェスは7月13日、14日、15日の3日間、国立代々木競技場 第一体育館と、代々木公園イベント広場・ケヤキ並木で開催。初日7月13日は「DANCE TO THE MUSIC」をテーマに、NOA、超特急、OWV、日向坂46、BOYNEXTDOORの全5組が出演し、パフォーマンスを披露した。

【写真】「INSPIRE TOKYO 2024」初日の模様■NOA

3日間のトップバッターを飾るのは、NOA。「What's Up! J-WAVE!

今日は楽しんでいきましょうね」と軽快な挨拶を投げかると彼の代表曲である「TAXI」からライブはスタート。R&B、ダンスミュージック、ヒップホップ、様々なジャンルを横断するNOAのパフォーマンスに魅了されるオーディエンス。「2nd アルバム『Primary Colors』の中から初披露します」とスタートした「gimme」では、スウィートな歌唱とスキルフルなダンスで会場の雰囲気を掌握。洗練されたパフォーマンスで確実に会場をNOA色に染め上げると、「夏の曲で皆さんと踊りたい」と会場にいる全員に「Paradise」のダンスをレクチャー。オーディエンスとともに幸せそうにパフォーマンスするNOAの姿が印象的なステージ。「皆さんと夏の思い出が作れて幸せでした」と「COLORS」でライブを締め括った。トップバッターの役目を見事に果たし、バトンを繋いだのだった。【SET LIST】M1 TAXIM2 Just Feel ItM3 gimmeM4 Don't Waste My TimeM5 betweenM6 ParadiseM7 TicketM8 FireworksM9 COLORS■超特急

次に登場したのは、メインダンサー&バックボーカルグループとして唯一無二の存在感を放つ、超特急。「超えてアバンチュール」からステージをキックオフすると、オーディエンスを一気に超特急のフィールドへと誘う。コミカルでそれでいてクールで圧倒的なパフォーマンスを続けて連投すると、会場の熱気は上昇。「SAY NO」の「J-WAVE」「超特急」コールで会場の一体感をさらに高めると、MCでは出演アーティストのファンネームに触れ、オーディエンスとともに声を出す一幕も。「Four Seasons」から連続でクールな超特急を3連投すると、ハルのコミカルなコール&レスポンス、アロハのダンスレクチャーを挟み、「My Buddy」へ移行し、会場のボルテージは最高潮。「ラストスパートです!」とスタートした、「ジュブナイラー」、コール&レスポンスと腕をクロスさせる×ダンスで盛り上がった「Burn!」までの全9曲。圧倒的なパフォーマンスで会場に集まった8号車を魅了し続けていた。【SET LIST】M1 超えてアバンチュールM2 Call My NameM3 SAY NOM4 Four SeasonsM5 Kiss Me BabyM6 Steal a KissM7 My BuddyM8 ジュブナイラーM9 Burn!■OWV

初日も折り返し地点。次にステージに姿を表したのは、2年連続の出演となるOWV。「SLEEPLESS TOWN」から幕を開けた、パフォーマンス。スキルの高いダンスと歌唱。そんな4人の姿にオーディエンスはペンライトを振りながら呼応する。佐野文哉のひと言から突如スタートした“たけのこニョッキ”。会場に「1ニョッキ、2ニョッキ」と声が飛び交う、不思議な空間。しかし、この“たけのこニョッキ”が会場を一つにする。高まる一体感。「PARTY」での大きな歓声、「Summer Days」では、ペンライトやタオルを振り回す、オーディエンス。OWVがこの日一番の一体感を会場にもたらしている。そんなオーディエンスの姿に笑みを浮かべながらパフォーマンスする4人。先日リリースしたばかりの新曲「LOVE BANDITZ」では、「LOVE BANDITZ!」の大合唱を巻き起こるなど、終始オーディエンスはOWVの奏でる音楽とスキルフルなダンスに魅了され続けていた。

【SET LIST】M1 SLEEPLESS TOWNM2 FanfareM3 PARTYM4 Summer DaysM5 What you waitin' forM6 Here & NowM7 LOVE BANDITZM8 BREMEN■日向坂46

ステージ袖から聞こえる恒例の掛け声。その声に反応して、おひさまたちは大きな歓声を上げる。次にステージに姿を表すのは、もちろん日向坂46だ。「Overture」が会場に流れ始めると、「オイ! オイ!」とコールがスタート。人気曲「ドレミソラシド」から、ライブがスタートすると、会場のボルテージはすでに最高潮。先ほどまでのライブとは雰囲気が異なる、コールの応酬。そんな雰囲気におひさま以外のオーディエンスも呼応し、声を、腕を上げ彼女たちの極上のパフォーマンスに寄り添っている。リーダーの佐々木久美が「みんなにおひさまになってもらいたい! 最後まで楽しんでいきましょう!」と声を掛けると会場は大きな歓声が巻き起こる。“ひらがなひなた”の「錆びつかない剣を持て!」や最新曲の「君はハニーデュー」など人気曲を網羅したフェスらしいセットリストを披露し、最後は「NO WAR in the future 2020」で会場は一つに。特別なステージは幕を閉じた。【SET LIST】M0 OvertureM1 ドレミソラシドM2 キュンM3 君は0から1になれM4 錆つかない剣を持て!M5 君はハニーデューM6 NO WAR in the future 2020■BOYNEXTDOOR

ネクストアーティストのアナウンスが発表されると、黄色い歓声が会場に響き渡る。「J-WAVE presents INSPIRE TOKYO 2024 -Best Music & Market- supported by TimeTree」初日のトリを飾るのは、2年連続の出演となるBOYNEXTDOOR。7月10日に日本デビューしたばかりの彼らのステージは「One and Only (Japanese Ver.)」から幕を開けた。彼らの一挙手一投足に歓声が巻き起こる、熱気ムンムンの会場。6人それぞれの個性ある歌声、スキルフルなダンス。オーディエンスは、彼らの魅力に酔いしれる。WOONHAKの「INSPIRE TOKYO、叫べ!」の掛け声で会場はさらに一体感を増し、会場はボイネクの独壇場。「Earth, Wind & Fire (Japanese Ver.)」「GOOD DAY」を立て続けに披露すると、MCではゲームコーナーを開催。罰ゲームでは、TAESANの愛嬌たっぷりの「胸キュン!」、LEEHANのセクシー・ドリンキングタイムが楽しめる一幕も。最後の挨拶ではJAEHYUNのお願いで「BOYNEXTDOOR、大好き」という大歓声で包まれた会場。オーディエンスともに星を見に行こうと「So let's go see the stars」を星のようなスマホライトが光り輝く多幸感溢れるステージで歌い上げ、ライブを締め括った。【SET LIST】M1 One and Only (Japanese Ver.)M2 OURM3 SerenadeM4 Earth, Wind & Fire (Japanese Ver.)M5 GOOD DAYM6 But Sometimes (Japanese Ver.)M7 So let's go see the stars(text by 笹谷淳介/Photo by Tsukasa Miyoshi <Showcase>)

「J-WAVE INSPIRE TOKYO」は、J-WAVEがおくる都市型カルチャーフェスティバル。2000年より開催してきたJ-WAVE夏の大型ライブイベント「J-WAVE LIVE」を、J-WAVEおすすめアーティストによるライブに加え、東京ならではのオリジナリティ溢れるフードエリアや、マーケットなども併設し、1日中気軽に、楽しく、美味しく過ごすフェスへとパワーアップ。「MUSIC」「FOOD」「ART」「FASHION」「ETHICAL」など、東京のど真ん中から発信する様々なCULTUREを、日本全国、そして世界にも運んでいく=INSPIREしていく――東京と世界が響き合い、影響しあうフェスティバルを目指してしていく。