BOYNEXTDOOR¡¢Ä¶ÆÃµÞ¤é£µÁÈ¤¬½Ð±é¡ÖINSPIRE TOKYO 2024¡×½éÆü¥ì¥Ý¡¼¥È
BOYNEXTDOOR¡ÊPhoto by Tsukasa Miyoshi ¡ãShowcase¡ä¡Ë
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¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖINSPIRE TOKYO 2024¡×½éÆü¤ÎÌÏÍÍ¢£NOA
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¡ÚSET LIST¡ÛM1 SLEEPLESS TOWNM2 FanfareM3 PARTYM4 Summer DaysM5 What you waitin' forM6 Here & NowM7 LOVE BANDITZM8 BREMEN¢£Æü¸þºä46
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¡ÖJ-WAVE INSPIRE TOKYO¡×¤Ï¡¢J-WAVE¤¬¤ª¤¯¤ëÅÔ»Ô·¿¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡£2000Ç¯¤è¤ê³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¿J-WAVE²Æ¤ÎÂç·¿¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖJ-WAVE LIVE¡×¤ò¡¢J-WAVE¤ª¤¹¤¹¤á¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥Ö¤Ë²Ã¤¨¡¢Åìµþ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£°î¤ì¤ë¥Õ¡¼¥É¥¨¥ê¥¢¤ä¡¢¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¤âÊ»Àß¤·¡¢1ÆüÃæµ¤·Ú¤Ë¡¢³Ú¤·¤¯¡¢ÈþÌ£¤·¤¯²á¤´¤¹¥Õ¥§¥¹¤Ø¤È¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¡£¡ÖMUSIC¡×¡ÖFOOD¡×¡ÖART¡×¡ÖFASHION¡×¡ÖETHICAL¡×¤Ê¤É¡¢Åìµþ¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤«¤éÈ¯¿®¤¹¤ëÍÍ¡¹¤ÊCULTURE¤ò¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦¤Ë¤â±¿¤ó¤Ç¤¤¤¯¡áINSPIRE¤·¤Æ¤¤¤¯¡½¡½Åìµþ¤ÈÀ¤³¦¤¬¶Á¤¹ç¤¤¡¢±Æ¶Á¤·¤¢¤¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£