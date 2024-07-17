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¡ÚAFP¡á»þ»ö¡Û¼«Å¾¼Ö¥í¡¼¥É¥ì¡¼¥¹¡¢¥Ä¡¼¥ë¡¦¥É¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ê2024 Tour de France¡Ë¤Ï16Æü¡¢Âè16¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ê¥°¥ê¥å¥¤¥Ã¥µ¥ó¤«¤é¥Ë¡¼¥à¡¢188.6¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¢¥ë¥Ú¥·¥ó¡¦¥É¥¥¥¯¡¼¥Ë¥ó¥¯¡ÊAlpecin-Deceuninck¡Ë¤Î¥¸¥ã¥¹¥Ñ¡¼¡¦¥Õ¥£¥ê¥×¥»¥ó¡ÊJasper Philipsen¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¡Ë¤¬½¸ÃÄ¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤òÀ©¤·¡¢º£Âç²ñ¶è´Ö3¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡Áí¹çÁè¤¤¤Ç¤Ï¡¢¼ó°Ì¤ËÎ©¤ÄUTE¡ÊUAE TEAM EMIRATES¡Ë¤Î¥¿¥Ç¥¤¡¦¥Ý¥¬¥Á¥ã¥ë¡ÊTadej Pogacar¡¢¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¡Ë¤¬¡¢Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¥Á¡¼¥à¡¦¥Ó¥¹¥Þ¡¦¥ê¡¼¥¹¥¢¥Ð¥¤¥¯¡ÊTeam Visma | Lease a Bike¡Ë¤Î¥è¥Ê¥¹¡¦¥ô¥£¥ó¥²¥´¡¼¡ÊJonas Vingegaard¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¡Ë¤È¤Î3Ê¬9ÉÃº¹¤ò¼é¤Ã¤¿¡£3°Ì¤Ë¤Ï¥¹¥À¡¼¥ë¡¦¥¯¥¤¥Ã¥¯¥¹¥Æ¥Ã¥×¡ÊSoudal Quick-Step¡Ë¤Î¥ì¥à¥³¡¦¥¨¥Ù¥Í¥×¡¼¥ë¡ÊRemco Evenepoel¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¡Ë¤¬5Ê¬19ÉÃº¹¤ÇÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
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