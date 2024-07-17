Åì¹Åç¤Î±à»ù¥Ð¥¹»ö¸Î¡¢µïÌ²¤ê¤«¡¡78ºÐ±¿Å¾¼ê¤ò½ñÎàÁ÷¸¡
¡¡¹Åç¸©Åì¹Åç»Ô¤Î»ÔÆ»¤ÇºòÇ¯12·î¡¢Ç§Äê¤³¤É¤â±à¤ÎÁ÷·Þ¥Ð¥¹¤¬È¿ÂÐ¼ÖÀþ¤Î¾èÍÑ¼Ö¤Ê¤É·×5Âæ¤Ë¾×ÆÍ¤·¡¢±à»ù¤é¤¬¤±¤¬¤òÉé¤Ã¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢Åì¹Åç½ð¤Ï17Æü¡¢±¿Å¾¼ê¤À¤Ã¤¿Ìµ¿¦¤ÎÃËÀ¡Ê78¡Ë¤ò¼«Æ°¼Ö±¿Å¾½èÈ³Ë¡°ãÈ¿¡Ê²á¼º½ý³²¡Ë¤Îµ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤·¤¿¡£½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃËÀ¤Ï¡ÖÄ«¤«¤éÂÎÄ´¤¬°¤¯¡¢¤¦¤È¤¦¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤ª¤ê¡¢µïÌ²¤ê±¿Å¾¤À¤Ã¤¿¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½ñÎàÁ÷¸¡ÍÆµ¿¤ÏºòÇ¯12·î18Æü¸á¸å2»þÈ¾¤´¤í¡¢Åì¹Åç»Ô¤Î»ÔÆ»¤ÇÇ§Äê¤³¤É¤â±à¡Ö¤µ¤¶¤Ê¤ß¤Î¿¹¡×¤ÎÁ÷·Þ¥Ð¥¹¤ò±¿Å¾Ãæ¤ËÃæ±ûÊ¬Î¥ÂÓ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢È¿ÂÐ¼ÖÀþ¤Î¾èÍÑ¼Ö¤Ê¤É·×5Âæ¤Ë¾×ÆÍ¡£ÃË½÷·×9¿Í¤Ë¤±¤¬¤òÉé¤ï¤»¤¿µ¿¤¤¡£