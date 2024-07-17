Î¦¾å¼«±ÒÂâ¤ÎÂâ°÷¤¬Ìó3Ç¯È¾ÌµÃÇ·ç¶Ð¡ÄÎÀ¤ÎÉô²°¤Ë½ñ¤ÃÖ¤¤ò»Ä¤·¤¿¤Þ¤Þ½êºßÉÔÌÀ¤Ë¡¡Ä¨²üÌÈ¿¦½èÊ¬
Î¦¾å¼«±ÒÂâ¹âÅÄÃóÆÖÃÏ¤Ï7·î17Æü¡¢ÀµÅö¤ÊÍýÍ³¤Ê¤¯20Æü°Ê¾å·ç¶Ð¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢33ºÐ¤Î¼«±ÒÂâ°÷¤òÄ¨²üÌÈ¿¦¤Ë¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
7·î17ÆüÉÕ¤±¤ÇÄ¨²üÌÈ¿¦½èÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Âè2ÉáÄÌ²ÊÏ¢Ââ¤Î3ÅùÎ¦Áâ¤ÎÂâ°÷¡Ê33¡Ë¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÂâ°÷¤Ï2021Ç¯1·î18Æü°Ê¹ß¡¢ÀµÅö¤ÊÍýÍ³¤Ê¤¯7·î17Æü¤Þ¤ÇÌµÃÇ·ç¶Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹âÅÄÃóÆÖÃÏ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ââ°÷¤Ï¹âÅÄÃóÆÖÃÏ¤ÎÎÀ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢Éô²°¤Ë½ñ¤ÃÖ¤¤ò»Ä¤·¤¿¤Þ¤Þ½êºßÉÔÌÀ¤Î¾õÂÖ¤Ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢Ââ°÷¤Ï½êºßÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¶ÐÌ³¾õ¶·¤âÎÉ¹¥¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
½êºßÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é½èÊ¬¤¬½Ð¤ë¤Þ¤ÇÌó3Ç¯È¾¤Û¤É·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹âÅÄÃóÆÖÃÏ¤ÏÂâ°÷¤ÎÄ´ºº¤ä¼êÂ³¤¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
ÀÅ²¬,
»×¤¤¤ä¤ê,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
°ËÅì»Ô,
²ð¸î,
½»Âð,
¥Û¥Æ¥ë,
ÃÖ¾²¹©»ö,
»ûÅÄ²°